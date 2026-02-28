Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球

新兴运动匹克球（Pickleball）近年在港迅速普及，惟其独特的击球声响，却逐渐演变成社区噪音争议。多区居民投诉受匹克球噪音影响，如元朗御豪山庄、深水埗富昌邨及马鞍山锦泰苑等，其中邻近奥海城的维港湾居民大吐苦水，因住户与室外匹克球场仅一街之隔，每日需承受长达13小时噪音。有居民向《星岛头条》反映，会所在奥海城一期天台设有匹克球场，且正进行扩建，担忧日后噪音加倍。有匹克球场地创办人认为，若地段属政府康乐用途，即使邻近住宅，亦难以完全避免声浪，又称纯计算声量，打匹克球声音「未必比在你家楼下打篮球更大」。

朝9晚10 未停过 维港湾高层住户实测超60分贝

维港湾住户李小姐（化名）表示，有会所在天台增设4个户外匹克球场，每日朝9晚10、长达13小时带来无间断噪音滋扰，「基本上系每秒都有声音」，她形容声音刺耳且频率高，即使在高层测量到的噪音也超过60分贝。李小姐称根据场地安排，晚上7时至10时属「Open Play」时段，容许多人轮流使用，导致晚间噪音不断。

据了解，球场近日正进行工程，噪音问题暂停止，不过李小姐表示，工程并非单纯维修，而是将场地永久改变为匹克球场，「佢哋原本系贴垫，打波嘅人话会跣，所以油完油之后，就会重新开返。加上再另外开多咗四个场，之后就会变咗一共有八个场，噪音问题会越嚟越严重」。对于营运方曾采取措施减低噪音，李小姐认为效果不彰，「佢哋有尝试做措施去吸音，例如贴草皮，但无效果。」

高层住户关窗无阻噪音 环保署称无超标

王生及王太居于维港湾第8座高层，与匹克球场有一定距离。但他们指，球场传出的声音响亮，即使身处30多楼，声响依然清晰。王太形容，一开球便听到声音，情况严重，即使关上窗户，甚至退到屋内最里面位置，声音仍然清晰可听。

她透露曾向不同单位投诉，包括管理处及区议员，但未得到回应；而环保署收到投诉后到场测量，惟结果显示噪音「无超标」，王生对此感到无奈，「虽然（声音）很响亮、扰人，但未到超标。」王太表示，球场声响几乎「全日都有」，频密程度取决于打球的激烈情况，当四个球场共16人同时打球时，声浪尤其严重。她透露，有居于第9及第10座（距离球场最近的座数）的朋友因噪音问题而打算搬走。

场地方：已主动进行隔音措施

奥海城匹克球场回复《星岛头条》查询时表示，已主动将最先进的隔音措施纳入球会的设计与开发中，包括在关键区域安装吸音及隔音屏障，这些具针对性的声学面板与屏障，有助于阻挡并吸收向敏感方向传播的声音；在球场周边区域增设软景观，有助于抑制声音反射，并提供额外的吸音效果；设置显眼告示，提醒球员注意噪音水平，告示内容包括礼貌打球及设备使用的指引；投资购入并推广获认证或专为降低噪音输出而设计的静音球拍。此类球拍能大幅减少标志性的「砰」声（噪音降低幅度高达50%），场地鼓励使用此类球拍，并免费提供给球员在打球时段借用。

业界：合适时间进行合适运动就是正确做法

室内匹克球场地创办人李先生认为，若有关地段属政府规划下的康乐用途，即使球场邻近住宅，亦难以完全避免声浪产生，故关键或许不在于匹克球本身的声响，而在因为打匹克球的人数骤增，增加打球时间的频率，从而放大了对社区的影响。「如果你纯粹计算声量，打匹克球的声音未必比在你家楼下打篮球或踢足球更大。」

他强调，最重要是「在合适地方进行合适运动」，「如果做足程序，透过正当途径预约公众使用场地，在合适的时间进行运动，就是正确的做法。」

不过匹克球教练周先生坦言，噪音问题确实存在，而随著参与人数增加，相关情况更为显著，如他曾与友人在乐富屋邨内的羽毛球场打匹克球，其后因居民投诉噪音，该场地目前已张贴告示，明确禁止进行此项运动。他认为，倘若场地属于公共空间，市民在其中进行匹克球活动亦属合理。

九龙西议员梁文广表示，此类争议需交由场主与居民协商解决。资料图片

维港湾与奥海城匹克球场地仅一街之隔。Google Map 图片

奥海城一期天台运动场地。

奥海城一期天台运动场地。

梁文广：法例之外唯有协商

九龙西立法会议员梁文广指，奥海城匹克球场属私人场地，容许作球类活动之用；环保署噪音检测结果低于法定标准，政府部门确实难以介入或采取强制行动，「法例写在那里，若低过标准，政府用什么理由去干预？」不过他透露，原本该球场可营业至晚上11时，但营运商收到投诉后，已主动将打球时间限制在晚上9时前。他认为，在无法例可依的情况下，此类争议需交由场主与居民协商解决。

针对匹克球噪音问题，不少国家已作出规限，如美国加州部分城镇已因噪音禁止在特定公共球场打匹克球，南加州的拉古那海滩市更颁布法令，要求匹克球玩家改用低噪音球拍，否则将面临罚单。被问到香港能否参考，梁文广认为香港已有一套行之有效的《噪音管制条例》，对所有声音一视同仁，「你今天说要管匹克球，当其他球类又有声响时，又怎样去规管？」

梁文广指，类似噪音矛盾并非孤例，如他亦曾处理过深水埗富昌邨等公共屋邨匹克球场的噪音投诉，而房屋署主要以调整开放时间的方式处理。他解释，现时不少公共屋邨的球场都改作多用途，画上匹克球线以供使用，但房屋署亦有相应的监察及限制措施，透过设定使用时段，如限制晚间的打球时间，以平衡居民的休息权利，避免在深夜时段产生声浪影响住户。

记者：郭文卓