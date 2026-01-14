贺岁烟花︱马年烟花汇演马会独家赞助 2.18大年初二维港绽放
更新时间：16:26 2026-01-14 HKT
发布时间：16:26 2026-01-14 HKT
发布时间：16:26 2026-01-14 HKT
2026年农历新年烟花汇演将于马年大年初二（2月18日）晚上8时在维港上空发放。是次烟花汇演由文化体育及旅游局统筹，并获香港赛马会赞助。
香港赛马会行政总裁应家柏将于周五（16日）举行新闻发布会公布系列活动详情，届时马主兼艺人郭富城，以及旅游事务专员张冯泳萍将出席。马会指马会独家赞助马年烟花汇演，一同迎接充满活力与好运的马年。
去年蛇年的大年初二烟花汇演，有超过2万枚烟花维港发放，吸引近26万人在维港两岸欢度新年。
2025蛇年初二烟花汇演盛况：
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
2026-01-13 16:39 HKT