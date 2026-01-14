Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贺岁烟花︱马年烟花汇演马会独家赞助 2.18大年初二维港绽放

社会
更新时间：16:26 2026-01-14 HKT
发布时间：16:26 2026-01-14 HKT

2026年农历新年烟花汇演将于马年大年初二（2月18日）晚上8时在维港上空发放。是次烟花汇演由文化体育及旅游局统筹，并获香港赛马会赞助。

香港赛马会行政总裁应家柏将于周五（16日）举行新闻发布会公布系列活动详情，届时马主兼艺人郭富城，以及旅游事务专员张冯泳萍将出席。马会指马会独家赞助马年烟花汇演，一同迎接充满活力与好运的马年。

去年蛇年的大年初二烟花汇演，有超过2万枚烟花维港发放，吸引近26万人在维港两岸欢度新年。

2025蛇年初二烟花汇演盛况：

 

 

