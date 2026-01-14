旅发局邀周深拍短片 宣传港产文化多重魅力 粤语演绎《花样年华》、《食神》经典台词

内地歌手周深于启德体育园主场馆举行跨年及元旦演唱会，成为该场馆开幕以来首个跨年演唱会，同时亦是首位内地歌手在启德主场馆举行演唱会。借此契机，旅发局特别邀请周深体验港产文化和城市风情，并拍摄宣传短片《深声漫游》，透过他的探索视角，展现真挚感受，呈现港式情怀独有的吸引力，拉近旅客与香港的情感连接。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（14日）亦在社交平台转载有关短片，并对感谢周深对香港的爱，期待他很快再来。

周深：黄金年代港产片承载无数回忆

周深表示，香港一直是自己很向往的城市，黄金年代的港产片承载他的无数回忆。他亦指，这次能亲身走进经典港产片场景来感受它们的温度，与大家分享对香港的情感，真的是一段非常难忘的旅程。他亦在短片中向全球粉丝及旅客发出诚挚邀请，希望大家一起跟随自己喜欢的电影和歌探索香港，感受港式文化的独特韵味与深厚情怀。

以经典台词开启光影旅程

短片中，在旅发局的安排下，周深亲身走访多个香港旅游热点，重温经典港产片台词，并尝试以粤语重新演绎，分别在标志性红色帆船、地道餐厅和艺穗会体验维港风情、多元美食与艺术文化，并打卡留念。他分享自己对香港的情感正正是源自他对港产片、港产文化深深的爱与记忆，希望这次漫游香港，能「一起遇见镜头外的故事」。

此次香港之行的首站，周深便登上香港标志性的红色帆船，他即兴用粤语深情演绎港产片《花样年华》的经典台词：「如果有多一张船飞， 你会唔会同我一齐走？」来呼应眼前的景致。当在船上欣赏到尖沙咀钟楼这个传统地标性景点时，周深倍感兴奋与感动，指自己对香港的感觉，是存在港剧当中，称赞香港非常热闹又非常国际化， 是个非常立体的城市。他特意在船上打卡维港天际线，记录这段与港产经典共鸣的海上旅程。

每到一个城市开演唱会，周深都会探索当地美食，用味蕾加深对城市的记忆，这次香港之行自然也不例外。他对港产片《食神》中的经典台词记忆犹新：「只要有心，人人都系食神」，希望自己此行也能做一回「食神」，尝尽香港美食。从星级餐厅的精致料理、世界级酒吧的匠心鸡尾酒，到街头茶楼与茶餐厅的烟火气息，每一道美食、每一个场景，都让周深感觉像是沉浸在港产片中的光影片段中，深刻体会到香港多元且极致的饮食文化魅力。他大赞在地道茶餐厅品尝到的菠萝油、蛋挞和红豆冰，感叹香港好吃的东西实在是太多，吃到香港的美食会觉得距离很近，如港剧中的主角，每一口都是美味。

沉浸港产片情怀城市风景

旅发局还特意邀请周深来到香港文化与艺术表演地标、超过百年的一级历史建筑—艺穗会，这里也是港产片《金枝玉叶》的取景地。其中一个取景地点主楼梯，至今仍保留著仓库年代的瓷砖墙身与墙上的浮雕装饰，充满历史韵味，周深化身旅人，驻足打卡，感受这份独特的港式怀旧情怀。他更在昔日用作处理冰块、加工肉类及奶制品的空间，如今已活化为充满创意气息的地下剧场做回表演者，周深在该处清唱代表作《大鱼》。

在艺穗会感受百年建筑的光影魅力后，周深还特别介绍周边中环一带的丰富体验。他特别强调这里汇聚了许多电影拍摄地，如都爹利街、文武庙、中环街市等，街巷间的光影同样承载著港产片记忆。除此之外，他还特别希望大家能走访以香港电影为主题的旅游热点，包括于二级历史建筑旧油麻地警署最新呈现的「油蔴地警署光影之旅」展览，亲身体验那份独特的港产电影文化氛围。