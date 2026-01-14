天文台｜寒冷天气持续！1.20大寒后连冻3日 最低气温12℃ 新界一区仅得6℃

今个星期天气和暖，最高气温回升至普遍22至23度。不过，由于一股强烈冬季季候风会在下周中期抵达华南，下周二（20日）正值廿四节气中的「大寒」，气温开始回落，最低气温只有15度，其后三日(21至23日)最低气温进一步下降至只有12度，新界打鼓岭在周四、周五更只有6度。

天文台表示，干燥的东北季候风会在本周后期至下周初持续为广东带来大致良好的天气，该区日间和暖，日夜温差较大。根据天文台9天天气预报，本周四(15日)至下周一(19日)最低气温有17、18度，最高气温亦有22、23度，日间干燥，但在「大寒」(20日)当日，天气开始降温，最低气温只有15度，按前一日最高气温23度计算，一日之间气温急跌8度。

根据天文台9天天气预报，「大寒」当天的急降温后，下周三至五天气同样寒冷，最低气温只有12度，最高气温亦跌至1字头，21日有17度，22及23再跌一度，最高气温只有16度，三日均是大致多云，吹北至东北风4至5级，21日初时离岸及高地间中6级。三日当中，新界地区气温更低，普遍只有8、9度，打鼓岭更只有6度。

