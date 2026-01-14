每日杂志｜恋爱不再是人生必经阶段 中学生对爱情「无感」 交友活动重连结不求配对 学者吁规划人生抗孤独

港人结婚率和生育率低下，单身、同居不婚及迟婚早成趋势，渐渐改变年轻一代的恋爱价值观。有性教育专家指，越来越多中学生表示对恋爱「无感」，部分学生认为拍拖逾两星期已算「长久」，部分则表示「单身更开心」，入校教学的课程也要因而作出调整。有心理学家分析，「恋爱」近年不再被视为人生「必经阶段」，友谊与社群比传统一对一恋爱更被重视；现代人从不同渠道扩阔社交圈子，有交友平台过去1年新增1500名会员。有学者建议单身社群为未来的财政及精神健康支援作规划，减低「孤独感」，才能在人生各个阶段活得精彩。

中学生对于拍拖和结婚的态度两极。

2024年，15岁或以上从未结婚的人口（不包括外籍家庭佣工）约有186.6万人。

政府统计处于去年8月公布《香港的女性及男性—主要统计数字（2025年版）》，当中揭示本港从未结婚的人士渐多。2022年，15岁或以上从未结婚的人口（不包括外籍家庭佣工）约有181万人，升至2024年的186.6万人；同期丧偶、离婚及分居人口，亦从78.4万人升至83.5万人，即回复单身者亦增加了约5.1万人。

年轻人感迷惘经济能力不足

港人结婚率和生育率低下，单身、同居不婚及迟婚早成趋势，已渐渐改变年轻一代对谈恋爱的态度。性教育推广机构「糖不甩」定期到校推广，总监蔡䓕萦（Kitty）指，未见小学生拍拖成趋势，但越来越多中学生表示对恋爱「无感」，「很多学生说自己一个人更开心，甚至断言不会玩交友app、不会拍拖、不想结婚。」她认为，学生的想法与社会现况有关，「不限于恋爱关系，年轻人本来也会对未来感到迷惘。」

港人结婚率和生育率低下，单身、同居不婚及迟婚早成趋势。

不过，也有中学生不断「拍散拖」，认为拍拖逾两星期已算「长久」，Kitty直言不意外，因为现今学生有很多结交朋友的渠道，「想尝试拍拖就会拍拖，试完觉得不适合便分手，因为要结识另一个对象也很容易。」据她留意，现时中学生拍拖，仍会建立稳定和长远关系，认真对待伴侣，惟部分确实不会以长远关系或结婚为目标。

因应年轻人的恋爱价值观有变，Kitty指，团队入校教学或举办工作坊时，谈及「建立关系」的主题会分成4至5个导向，由非恋爱关系（例如朋友间相处），到分辨朋友和恋人、暧昧关系、拍拖初期，到情侣互相理解彼此对拍拖的期望和目标，才进一步深入处理拍拖时的拗撬或恋爱暴力等。团队亦加入大量网上例子，并鼓励对拍拖无感的同学一同参与。

性教育推广机构「糖不甩」总监蔡䓕萦指，越来越多中学生表示对「恋爱」无感。

表示不结婚生育比例上升

家计会每5年进行一次「青少年与性研究」的全港性大型调查，在中学生调查中，有约会经验的中三至中六生，自2006年起呈跌势，在2021年有约会经验的女生下跌26%、男生减少27%；表示「将来不会结婚，不生育子女」的百分比呈升势，由2006年有3%男性及4%女性，上升至2021年有15%男性及18%女性。

中学生以外，该会也有就18至27岁青年进行调查。在2022年，计划将来生育的青年比率，较10年前下跌近一成；25.2%受访女性及29.8%受访男性表示不知道将来会否结婚或同居，最主要原因，依次为「享受单身生活的乐趣」、「找不到合适的对象」及「经济能力不足」，选择比率整体上较2016年有明显的增加。

家计会2022年进行「青少年与性研究」，有25.2%女性及29.8%男性表示「不知道将来会否结婚或同居」。

辅导心理学家陈钰瑜指，上述反映几个交叠的社会与心理现象，包括恋爱不再被视为人生「必经阶段」，而是众多人生选项之一。她指，部分学生认为拍拖逾两星期已算「长久」，反映他们对稳定关系的耐性低与期望高；部分学生认为「单身更开心」，是拒绝传统上「拍拖才算正常」的观念，「现代人生剧本多元化，恋爱从『必经关卡』转为『可选支线』，中学生对何时或要否恋爱和结婚的主导感日益增强。」

她提到，近年盛行的恋爱综艺节目，部分强调几日或几星期内配对及换对象，把短期、高强度互动包装为「恋爱」，容易让青少年内化成「关系可以很快开始和完结」的剧本，「对新一代有影响，或扭曲社会对爱情的期望。」

部分年轻人「自愿单身」，不刻意追求恋爱关系，实际上是全球趋势。陈钰瑜说，全球有趋势显示，「友谊」与「社群」比传统1对1恋爱更被重视，「交友活动的核心价值也由传统的『配对』转向『连结』他人，重点是不孤单、有社群、有支持，不一定要把关系推向婚姻。」

辅导心理学家陈钰瑜分析，恋爱不再被时下年轻人视为人生「必经阶段」。

「盲盒」式交友活动盛行

事实上，本港越来越多民间自发的交友活动，普遍是「盲盒」式举行，参加者依赖活动发起人筹组后应约，事前互不认识。交友平台「交友大学」（Friendship.University），针对20至38岁的社群举办活动，创办人Keon指，过去1年约有1500人申请成为会员，「以学习新事物为大前提，参与感兴趣的活动，继而认识新朋友。」他续说，本港单身人士渐多，恋爱综艺节目流行，也加大了相关市场，「交友活动普遍是时下社会流行的兴趣。」

有交友平台组团玩新兴运动，如匹克球和直立板等。 受访者提供

团队会在网上组团打匹克球、玩直立板，也会到农场摘草莓，甚至参考台湾举行「酒精路跑」，参加者要穿梭中上环区的酒吧完成任务，便可获得一杯酒或特调，互相交流。Keon直言，疫后年轻人已不再停留在交友软件上，「也愿意实体交流。」

香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉指，越来越多人选择单身，一方面是个人取向，如因为原生家庭破碎而对婚姻失去信心，另一方面则因现今女性社会经济地位提高，没有需要透过结婚去改变生活质素，「如果找不到对的人，便宁愿维持单身。」他又言，结婚和生育率低，背后原因复杂多元，例如社会经济状况不稳、社会环境的支援不足等，「并非单一方法便能释除到情侣和夫妇的疑虑。」

香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉指，现今女性有学历及经济条件，毋须透过结婚去改变生活质素。

他认为，单身社群要为未来的财政及精神健康支援作规划，「『孤独感』会成为未来最大的疾病负担（disease burden）。」他指，市民要建立社交圈子，拓展不同兴趣，不然日后身体健康转差，却没有亲友在身边，会感到孤独，「多储钱、多储人脉关系、多储兴趣和想玩的东西，才能令人生在每一个阶段也能活得积极和精彩。」

港男女择偶标签化 婚姻介绍人吁调整心理预期

上月，消委会发表有关交友配对公司的调查，有女士花7万元要求配对公司介绍年龄和年收入相近的对象，1年内获安排与18位对象约会，却未有对象完全符合其要求，遂要求公司退款。有资深婚姻介绍人指，本港男女失衡是事实，不论男女也要做好期望管理，面对现实。

女子1年拒绝18约会对象

香港婚姻介绍所董事总经理廖吴美玲指，本港男女失衡是事实，男女择偶也要做好期望管理。

香港婚姻介绍所董事总经理廖吴美玲指，现代人喜欢把「关系」视为满足自己需求的工具，「择偶标准标签化，内在美空心化，这种态度令配对工作难上加难。」她曾为一名逾50岁的男士配对一位40多岁的女士，男士却以「不够年轻」为由反对，「哪有这么多年轻的对象？」她续举例，过去不乏女士选择配对条件最优厚的对象，即使男方经常失约，女方会自行想出不同「借口」将其行为合理化，不理会其他真诚追求、财富条件较逊色的追求者。她认为，在性别比例失衡下，男女双方均应调整心理预期。

记者：仇凯瑭