大律师公会兵分两路赴星马法律年度典礼 毛乐礼：致力加强国际联系

香港大律师公会多位执事兵分两路，应新加坡律师公会及马来西亚律师公会邀请，分别在1月11日及12日，出席两地的法律年度开启典礼。公会主席毛乐礼表示，今年恰巧两地的开启仪式「撞期」，而两个圆桌会议也以人工智能的规管为主题，公会遂派出两小队出席，致力加强国际联系外，更就人工智能的规管及对法律界的影响深入交流。

两地圆桌会议皆讨论人工智能规管

毛乐礼与大律师公会副主席薛日华于1月11日至12日，出席了新加坡为期两天的「2026法律年度开幕典礼」。典礼在新加坡最高法院举行，新加坡首席大法官、总检察长及新加坡律师公会会长分别致辞，强调了维护法治及加强区域法律合作的重要性。

毛乐礼指出，区内就共同关心的重要议题持续进行坦诚对话至关重要。他也表示，大律师公会将继续深化与新加坡律师公会长期以来建立的紧密联系，在共同关心的事项上合作。

薛日华：AI为法律界带来最具颠覆性变革

薛日华是其中一场圆桌分组会议的讲者之一，探讨在人工智能技术下，如何留住人才及确保他们有足够的技能。她指出，人工智能可算是近年来对法律界最具颠覆性的变革，认为人工智能确实有能力提高效率，促进司法公正，但同时认为，人类的判断、讼辩技巧，以及恪守道德伦理，在法律实践中至为重要。

另一边厢，大律师公会副主席许绍鼎、名誉秘书及财政严永铮，则出席了马来西亚法律年度开启典礼。其中一场活动亦是律师圆桌会议，同样讨论人工智能对法律界的影响，以及需否建立相关规管框架。

许绍鼎：AI革新判词搜索及法律分析

许绍鼎指，人工智能的应用是法律界面对的紧切议题，特别是对判词搜索及法律分析等方面带来革新性影响，是次交流凸显了跨司法管辖区的对话，在应对共同挑战方面的重要性。严永铮则表示公会与马来西亚法律界友谊深厚，期望在新的法律年度有更多合作机会。

毛乐礼首以主席身份参与港法律年度典礼

至于香港的法律年度开启典礼将按传统在下周一（19日）举行，届时毛乐礼将首次以公会主席身份在典礼上致辞，预料将谈及香港在「一国两制」下，司法制度独立地运作。