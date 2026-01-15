渣马2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
发布时间：17:00 2026-01-15 HKT
【渣马2026/渣打马拉松/香港马拉松/维园/封路】一年一度的渣打马拉松将于周日（1月18日）举行，今年有约7.4万个参赛名额，与往年相若。港九新界多区会在周六（1月17日）晚上11时半起分阶段封路。跑手1月14日起一连四日可前往启德体艺馆领取跑手包。《星岛头条》整合封路安排、跑手包、天气预测等马拉松详情，供一众跑手参考。
今年维持约7.4万个参赛名额。赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于本周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。
赛事起步点
全程及半程马拉松：
- 起点：尖沙咀弥敦道近九龙公园外
- 终点：维多利亚公园
- 全马路线将途经亚皆老街、西九龙公路、昂船洲大桥、汀九桥、西区海底隧道及湾仔等多条主要干道；半马则以青葵公路为折返点。
10公里、10公里轮椅赛等组别：
- 起点：东区走廊
- 终点：维多利亚公园
领取跑手包及赛前须知
参赛者可于即日至本周六（17日），按预约时段前往启德体育园体艺馆领取跑手包，领取前必须下载大会官方应用程式「SCHKM2026 Official App」（点击下载）进行预约。
预约教学：
- 启动SCHKM2026 Official App帐户；
- 填妥健康状况表格；
- 预约领取跑手包日期同时段；
- 看到成功预约画面即可。
寄存行李：
- 全马及半马跑手：提前70分钟到达行李检查站
- 十公里跑手：提前90分钟到达行李检查站
多条主要干道将封路
为配合赛事，油尖旺、港岛东及多条主要干道将实施封路：
尖沙咀及西九龙：
- 梳士巴利道至加士居道之间的弥敦道全线、部分弥敦道北行线及亚皆老街西行线等，将于周六晚起封闭；
- 预计周日上午约10时30分前分阶段重开。
西区海底隧道：
- 往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭
- 预计下午约1时15分重开
- 期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。
汀九桥及青衣一带：
- 长青公路、长青隧道及南湾隧道往九龙方向将用作赛道，由青屿干线（青马大桥）往九龙的车辆须改经青衣西北交汇处、青衣北岸公路及荃湾路
- 预计北大屿山公路至青衣一带交通会挤塞
- 前往机场及大屿山的车辆，可考虑使用屯门—赤𫚭角隧道。
港岛东区：
介乎维园道至筲箕湾的东区走廊，以及中环及湾仔绕道隧道来回方向，将于周日凌晨1时15分起分阶段封闭，车辆需改行英皇道及筲箕湾道等。
公共交通服务调整
封路期间，共有220条日间巴士线、34条日间专线小巴、49条通宵巴士及6条通宵小巴路线需分阶段暂停、缩短或改道，天后、中环、尖沙咀等多个巴士总站将暂停使用。九巴有15条通宵路线（N线）途经各比赛场地。
港岛区：
- 行经东区走廊、中环及湾仔绕道隧道、中西区、湾仔及铜锣湾的巴士路线。
九龙区：
- 行经弥敦道、亚皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺区的巴士路线。
新界区：
- 行经汀九桥、长青公路、长青隧道及南湾隧道的巴士路线。
港岛及九龙区以下的巴士总站及公共运输交汇处会暂停使用：
港岛区：
- 天后站公共运输交汇处、博览道东巴士总站、中环码头巴士总站及威非路道巴士总站。
九龙区：
- 中国客运码头公共运输交汇处及天星码头巴士总站。
港铁头班车时间一览
为疏导人潮，港铁8条铁路线的头班车将于本周日提早开出，最早于凌晨3时25分行驶。此外，大会将设立28条特别巴士路线服务参赛者及市民。
|
线路
|线路方向
|头班车时间
|港岛线
|由柴湾往坚尼地城
|
凌晨3时56分
|港岛线
|
由坚尼地城往柴湾
|凌晨4时08分
|荃湾线
|由荃湾往中环
|
凌晨3时55分
|荃湾线
|由中环往荃湾
|
凌晨4时22分
|观塘线
|由调景岭往黄埔
|
凌晨3时46分
|观塘线
|由黄埔往调景岭
|
凌晨4时08分
|将军澳线
|
由康城往北角
|凌晨3时57分
|
将军澳线
|由宝琳往北角
|凌晨4时
|
南港岛线
|由海怡半岛往金钟
|凌晨4时02分
|
东涌线
|由东涌往香港
|凌晨3时40分
|
东铁线
|由上水往金钟
|凌晨3时25分
|
屯马线
|由屯门往乌溪沙
|凌晨3时25分
|
屯马线
|由乌溪沙往屯门
|凌晨3时25分
九巴开办22条特别线
九巴将开办22条特别线，由多区接载马拉松选手前往赛事起点，方便选手可以一程直达。
全马及半马赛事
参加全马及半马的选手，可以选乘下列11条特别线，直达尖沙咀东（么地道），再步行前往位于弥敦道的起步点。
十公里赛事
参加十公里的选手，可以选乘下列11条特别线，直达铜锣湾（维多利亚公园），再步行前往位于东区走廊的起步点。
天气预测
- 天气大致天晴，日间干燥
- 气温：18至23°C
- 湿度：60至85%
- 风速：吹4级东至东北风，初时间中5级，高地达6级。
跑手专属优惠清单
多家商户推出跑手专属优惠，涵盖餐厅、咖啡店及购物等。部分店舖凭成功报名电邮或号码布即可享折扣。
- 究极堂
优惠：
1. 午市套餐九折
2. 晚市刺身类丼饭八五折
优惠期：即日至1月18日
详情
- 海胆仔
优惠：免费海胆手卷1个（只限堂食）
优惠期：即日至1月18日
详情
- 大姐山东饺子馆
优惠：购买主食赠饮品一杯
详情
- Neighbor
优惠：购买汉堡免费升级套餐（包饮品及薯条）
优惠期：即日至1月18日
详情
- 猫之茶房 Cats Tea Room
优惠：免费饮品
优惠期：即日至1月31日
详情
- Awesome Bar&Cafe
优惠：主餐牌食物及饮品九折
详情
- Bagels（中环）
优惠：全单九折
详情
- Hogan Coffee
优惠：
1. 1月18日免费赠送100杯黑咖啡（热/冷，送完即止）
2. 赛后全日餐饮折扣：
- 10公里：减$10
- 21公里：减$21
- 42公里：减$42
详情
- Studio Caffeine（佐敦分店）
优惠：出示号码布，免费获赠「是日咖啡（Batch Brew）」一杯
详情
- GoodDay Cafe（启德/旺角分店）
优惠：外卖咖啡九折
详情
- Mobility动必骼
优惠：1月18日于渣马终点站派发15,000份Mobility动必骼冲剂试用装
详情
- Marathon Sports
优惠：即日至1月18日指定门市消费满$500，送「香港好野」毛巾
详情
- SOGO崇光百货
SOGO Rewards 会员专享：
选手包（SOGO启德店）
由即日起至1月17日，于5楼运动用品部出示2026年赛事跑步确认信或号码布，即可换领选手福袋1个。
- 最佳个人成绩奖（SOGO铜锣湾店）
1月18日至1月31日，出示较2025年进步的马拉松成绩，可换领$540电子优惠券
- 千金先生/小姐奖赏（SOGO铜锣湾店）
1月18日至1月31日，全马达标者（男子3小时/女子3.5小时），可换领$700电子优惠券
- 礼遇2与3仅可择一领取，每日限换一次
详情