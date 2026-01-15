渣马2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）

【渣马2026/渣打马拉松/香港马拉松/维园/封路】一年一度的渣打马拉松将于周日（1月18日）举行，今年有约7.4万个参赛名额，与往年相若。港九新界多区会在周六（1月17日）晚上11时半起分阶段封路。跑手1月14日起一连四日可前往启德体艺馆领取跑手包。《星岛头条》整合封路安排、跑手包、天气预测等马拉松详情，供一众跑手参考。

今年维持约7.4万个参赛名额。赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于本周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。

全程及半程马拉松：

起点：尖沙咀弥敦道近九龙公园外

终点：维多利亚公园

全马路线将途经亚皆老街、西九龙公路、昂船洲大桥、汀九桥、西区海底隧道及湾仔等多条主要干道；半马则以青葵公路为折返点。

10公里、10公里轮椅赛等组别：

起点：东区走廊

终点：维多利亚公园

参赛者可于即日至本周六（17日），按预约时段前往启德体育园体艺馆领取跑手包，领取前必须下载大会官方应用程式「SCHKM2026 Official App」（点击下载）进行预约。

预约教学：

启动SCHKM2026 Official App帐户； 填妥健康状况表格； 预约领取跑手包日期同时段； 看到成功预约画面即可。

寄存行李：

全马及半马跑手：提前70分钟到达行李检查站

十公里跑手：提前90分钟到达行李检查站

多条主要干道将封路

为配合赛事，油尖旺、港岛东及多条主要干道将实施封路：

尖沙咀及西九龙：

梳士巴利道至加士居道之间的弥敦道全线、部分弥敦道北行线及亚皆老街西行线等，将于周六晚起封闭；

预计周日上午约10时30分前分阶段重开。

西区海底隧道：

往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭

预计下午约1时15分重开

期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。

汀九桥及青衣一带：

长青公路、长青隧道及南湾隧道往九龙方向将用作赛道，由青屿干线（青马大桥）往九龙的车辆须改经青衣西北交汇处、青衣北岸公路及荃湾路

预计北大屿山公路至青衣一带交通会挤塞

前往机场及大屿山的车辆，可考虑使用屯门—赤𫚭角隧道。

港岛东区：

介乎维园道至筲箕湾的东区走廊，以及中环及湾仔绕道隧道来回方向，将于周日凌晨1时15分起分阶段封闭，车辆需改行英皇道及筲箕湾道等。

封路期间，共有220条日间巴士线、34条日间专线小巴、49条通宵巴士及6条通宵小巴路线需分阶段暂停、缩短或改道，天后、中环、尖沙咀等多个巴士总站将暂停使用。九巴有15条通宵路线（N线）途经各比赛场地。

港岛区：

行经东区走廊、中环及湾仔绕道隧道、中西区、湾仔及铜锣湾的巴士路线。

九龙区：

行经弥敦道、亚皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺区的巴士路线。

新界区：

行经汀九桥、长青公路、长青隧道及南湾隧道的巴士路线。

港岛及九龙区以下的巴士总站及公共运输交汇处会暂停使用：

港岛区：

天后站公共运输交汇处、博览道东巴士总站、中环码头巴士总站及威非路道巴士总站。

九龙区：

中国客运码头公共运输交汇处及天星码头巴士总站。

为疏导人潮，港铁8条铁路线的头班车将于本周日提早开出，最早于凌晨3时25分行驶。此外，大会将设立28条特别巴士路线服务参赛者及市民。

线路 线路方向 头班车时间 港岛线 由柴湾往坚尼地城 凌晨3时56分 港岛线 由坚尼地城往柴湾 凌晨4时08分 荃湾线 由荃湾往中环 凌晨3时55分 荃湾线 由中环往荃湾 凌晨4时22分 观塘线 由调景岭往黄埔 凌晨3时46分 观塘线 由黄埔往调景岭 凌晨4时08分 将军澳线 由康城往北角 凌晨3时57分 将军澳线 由宝琳往北角 凌晨4时 南港岛线 由海怡半岛往金钟 凌晨4时02分 东涌线 由东涌往香港 凌晨3时40分 东铁线 由上水往金钟 凌晨3时25分 屯马线 由屯门往乌溪沙 凌晨3时25分 屯马线 由乌溪沙往屯门 凌晨3时25分

九巴开办22条特别线

九巴将开办22条特别线，由多区接载马拉松选手前往赛事起点，方便选手可以一程直达。

全马及半马赛事

参加全马及半马的选手，可以选乘下列11条特别线，直达尖沙咀东（么地道），再步行前往位于弥敦道的起步点。

接载全马及半马赛事选手前往会场的11条特别线。九巴撷图

十公里赛事

参加十公里的选手，可以选乘下列11条特别线，直达铜锣湾（维多利亚公园），再步行前往位于东区走廊的起步点。

接载十公里赛事选手前往会场的11条特别线。九巴撷图

天气大致天晴，日间干燥

气温：18至23°C

湿度：60至85%

风速：吹4级东至东北风，初时间中5级，高地达6级。

多家商户推出跑手专属优惠，涵盖餐厅、咖啡店及购物等。部分店舖凭成功报名电邮或号码布即可享折扣。

究极堂

优惠：

1. 午市套餐九折

2. 晚市刺身类丼饭八五折

优惠期：即日至1月18日

详情



优惠：免费海胆手卷1个（只限堂食）

优惠期：即日至1月18日

详情



优惠：购买主食赠饮品一杯

详情



优惠：购买汉堡免费升级套餐（包饮品及薯条）

优惠期：即日至1月18日

详情



优惠：免费饮品

优惠期：即日至1月31日

详情



优惠：主餐牌食物及饮品九折

详情



优惠：全单九折

详情



优惠：

1. 1月18日免费赠送100杯黑咖啡（热/冷，送完即止）

2. 赛后全日餐饮折扣：

21公里：减$21

42公里：减$42

详情



优惠：出示号码布，免费获赠「是日咖啡（Batch Brew）」一杯

详情



优惠：外卖咖啡九折

详情



优惠：1月18日于渣马终点站派发15,000份Mobility动必骼冲剂试用装

详情



优惠：即日至1月18日指定门市消费满$500，送「香港好野」毛巾

详情



SOGO Rewards 会员专享：

选手包（SOGO启德店）

由即日起至1月17日，于5楼运动用品部出示2026年赛事跑步确认信或号码布，即可换领选手福袋1个。

1月18日至1月31日，出示较2025年进步的马拉松成绩，可换领$540电子优惠券

1月18日至1月31日，全马达标者（男子3小时/女子3.5小时），可换领$700电子优惠券

详情

