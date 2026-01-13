何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯

接受电视节目访问后一跃成为城中热话的「何伯何太」涉去年在屯门菁田邨互殴，双双被控有意图而伤人罪。二人同于今日到区域法院应讯，他们申请法援均遭拒。法官陈广池重申有法律代表可使审讯程序更顺畅，亦对被告公平，然而案件不能一拖再拖，下次提讯将排期审讯。期间旁听席上有人窃笑，陈官直斥旁听人士须遵守法庭规矩，不得喧哗，「做个正常、有修养嘅香港人」。最终陈官押后案件至3月17日再提讯，待两人寻法律代表，另撤回两名被告的报到要求，其余保释条件继续。

两被告上庭无交流

77岁男被告何煊报称退休人士，和44岁女被告叶秀定报称家庭主妇，各被控一项有意图而伤人罪。控罪指，他们于2025年5月30日，在香港新界屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼大堂，意图使对方身体受严重伤害而非法及恶意伤害对方。

两人开庭前一同坐在被告栏内，中间相隔一段距离，他们没有交谈。旁听席再度坐满公众人士，有人不时窃笑被保安示意。

「何伯」何煊。雷璟怡摄

旁听人士众多，须排队才可入庭旁听。雷璟怡摄

财政状况不符资格申法援遭拒

陈官指出，两名被告的法援申请均遭拒，法援处指二人的财政状况不符合资格。被告何煊表示不知如何找大律师，陈官则重申法庭不可能无限期押后，又指法律代表可使程序更顺畅，亦对被告公平。陈官建议先押后提讯，何称「明白」，承诺会尽快寻找法律代表。至于被告叶秀定，她声称打算自辩，又指遭网上「黑粉」攻击，所以法援处拒绝其申请。陈官澄清，法援处秉公办理，提醒叶不能有这种错觉，又建议叶「眼不见为净」，不要观看网上评论。

陈官遂押后案件至3月17日提讯，并著叶再三思量，向法援处坦白交代难处，叶指已尽力补充资料惟仍遭拒。陈官强调案件不能拖拖拉拉，下次提讯不论二人有否法律代表，法庭都会排期审讯，有法律代表将对二人最为有利。叶于提讯尾声突然提出，由于遭受过多滋扰，要求永久搁置案件。陈官表示，叶可以作出要求终止聆讯，但要有法律观点，故需要法律代表处理。

旁听席传来窃笑

提讯期间，旁听人士一直窃窃私语，不时有人窃笑。陈官告诫旁听人士指，明白案件备受公众关注，但他们须遵守法庭规矩，不得喧哗或窃窃私语，这不只尊重法庭亦是尊重自己，否则或构成藐视法庭。陈官直斥「人多恰人少就好似回到丛林规则」，「系咪有文化嘅香港人应该做嘅嘢？」。陈官续指上次提讯后有人追逐被告，法庭虽无权监管公众人士在法庭以外的行为，但希望公众人士能「做个正常、有修养嘅香港人」。陈官强调两名被告未经审讯，应以无罪身份面对社会，而非被人耻笑、冷落，「咁样成何体统？」。

然而在陈官劝喻后，当提及案件或会排期至11月审讯时，仍有人大声喊「哗」。陈官随即要求该名人士站起，「够胆哗，就够胆企起身」，但无人站起。陈官直斥法庭并非公园，「唔系公审，香港地系有法治嘅地方」。

数十名公众人士守候在法院门外待被告离开，警方拉上橙带划分等候区。被告叶秀定和何煊先后步出法院大楼，叶在多名警员护送下登上的士离开，数十名公众人士一涌而上拍摄。何亦乘的士离开，两人均不发一言。

案件编号：DCCC1513/2025

法庭记者：雷璟怡