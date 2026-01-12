渣马2026︱港铁8条线头班车提早开出 25%为海外跑手 赛前须核对号码布 即睇天气/封路/交通安排

金级道路赛事「渣打香港马拉松2026」将于周日举行，今年选手来自110个国家及地区，海外跑手占约25%，亦有约40名精英跑手参与。警务处及运输署代表，今日（12日）下午举行传媒简报会，公布赛事当日封路安排。为配合渣马拉松2026，本港多处将由1月17日晚上11时30分起，分阶段实施临时封路。所有封闭路段预计将在赛事进行期间陆续重开，目标于1月18日下午约2时全面恢复正常交通。

赛前将核对跑手号码布 严肃处理作弊行为

中国香港田径总会行政总监伍于豪表示，预测赛事日温度约17至22度，湿度55-80%，跑手应因应天气及身体状况无力而为，以适当策略安全完成赛事。

去年有跑手因挂错他人号码布被取消资格，田总呼吁跑手核对号码布，又指赛前会核对跑手身分，强调将严肃处理任何作弊行为。他称事件因有跑手经理人调乱号码布，大会亦根据赛事规则取消跑手成绩，吁跑手核对号码布，「每个号码布都会有标签，有跑手资料，包括名字、性别、组别等资料。若发觉号码布不是自己，应尽快联络大会更正。」

中国香港田径总会主席关祺重申，大会致力确保赛事公平举行，赛前会检查运动员号码确认身分，「我们反对任何作弊行为，如有发现会严肃跟进，并按国际规则处理。」去年赛事亦发生工作人员拉错带、冲线带被提前拉断的失误，他回应称已积极培训义工。

今年的全程及半程马拉松赛事，均由尖沙咀弥敦道出发，终点设于维多利亚公园。全马赛道途经亚皆老街、西九龙公路、昂船洲大桥、汀九桥、西区海底隧道及湾仔多条主要道路。半马赛道则以青葵公路为折返点。至于10公里、10公里轮椅赛、轮椅赛体验组及领袖杯等赛事，起点设于港岛不同位置，但终点同样为维多利亚公园。

为配合全马及半马赛事，油尖旺区将实施大范围封路，主要路段包括：梳士巴利道与加士居道之间的一段弥敦道全线；加士居道与亚皆老街之间的一段弥敦道北行线；以及亚皆老街西行线（弥敦道至塘尾道）。上述路段预计于上午约10时30分前分阶段重开。运输署呼吁，市民如需前往该区，应尽量使用铁路服务。

赛事期间，西区海底隧道往九龙方向的管道会维持行车。然而，往港岛方向的管道将由1月18日凌晨零时四十五分起临时封闭，预计约下午1时15分重开。在西隧封闭期间，西九龙的驾驶人士前往港岛，需改用红磡海底隧道或东区海底隧道。

返回目录

由于长青公路、长青隧道及南湾隧道往九龙方向将用作赛道，从青屿干线（青马大桥）往九龙的车辆，须改经青衣西北交汇处、青衣北岸公路及荃湾路等。预计北大屿山公路、青马大桥及青衣西北交汇处一带交通将会挤塞。至于前往机场及大屿山的交通，由新界西出发可使用屯门—赤𫚭角隧道；由屯门公路或大榄隧道出发，则因汀九桥封闭而须改道。

为配合10公里赛事，介乎维园道至筲箕湾的东区走廊，以及中环及湾仔绕道隧道来回方向，将由1月18日凌晨1时15分起分阶段封闭。车辆需改行英皇道及筲箕湾道等替代道路。往返东区海底隧道的车辆则须利用西湾河或康山出入口。

返回目录

因应封路安排，由1月17日晚上11时15分起，220条日间巴士线及34条日间专线小巴路线，将分阶段暂停、缩短服务或改道。另有49条通宵巴士及6条通宵小巴路线受影响。多个位于天后、中环、尖沙咀的巴士总站将暂停使用。为方便参赛者，港铁共8条铁路线的头班车会提早开出，最早由凌晨3时25分起提供服务。同时，将有28条特别巴士路线于当日提供服务。

预计交通挤塞地区及出行建议

运输署表示，包括经「粤车南下」入境本港市区的车辆，所有驶经相关路段的车辆，都受封路措施和改道安排影响。署方呼吁，驾驶者避免驾车前往受影响地区，若遇交通挤塞，要保持忍让和小心驾驶，遵从在场警务人员指示。驾驶者可浏览运输署网页，或「香港出行易」流动应用程式，获取特别交通安排资讯。

运输署预计，港九新界多处交通将较平时周日显著挤塞，包括港岛的英皇道、告士打道；九龙的弥敦道、加士居道天桥；以及新界的青屿干线（往九龙方向）。驾驶人士应避免驾车前往受影响地区。市民及旅客应及早规划行程，并密切留意最新交通消息，建议尽量使用铁路服务。

返回目录

记者：萧博禧