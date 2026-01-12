香港玩具展首设「潮玩馆」云集150人气IP 包括B.Duck、CR7®LIFE等 有内地展商冀透过香港出海

贸发局香港玩具展、香港婴儿用品展，以及香港国际文具及学习用品展，今日（12日）起一连四日在湾仔会展举行。其中玩具展首设「潮玩馆」，开放业界买家及公众免费入场。有本地玩具品牌销售代表指出，玩具已成为现代人情感投射的载体，潮玩文化更已融入各年龄层。有内地玩具厂负责人表示，内地IP玩具市场「太卷」，有信心在香港参展可接触大批海外买家，帮助IP「出海」。

「潮玩馆」云集150个国际及本地人气IP

今年三展以「全新玩意 与众同乐」为题，共吸引来自37个国家及地区、超过2,600家展商。贸发局表示，已组织来自逾40个国家及地区、逾200个买家团来港采购。首次设立的「潮玩馆」，云集约150个国际与本地人气IP，开放予业内买家及公众免费入内。这些IP包括B.Duck、CardFun集卡社、CR7® LIFE、Hot Toys、threezero、TUTU MOKEY等。

B.Duck代表：玩具反映性格 成情感投射载体

本地品牌B.Duck Playful Store香港区销售代表黎智盈表示，玩具反映不同人的性格特质，或对日常生活的情感投射，因此产品设计趋向多元，「不一定很开心明亮，可以有光有暗」。她续称，潮玩文化不只小童独享，更已融入青年、中年以至长者的日常生活，「很多时候他们到门店，透过购买盲盒达到『想玩吓』的心态。」

近年IP经济成为流行词，黎智盈说，B.Duck历年亦投放不少资源与不同IP合作，包括故宫博物院、日本Sanrio等，期望品牌互相成长，并擦出新的设计火花。

threezero代表：玩具业是本港传统优势

另一本地玩具品牌threezero市场部经理黄载言表示，公司以迫真及高可玩性的高品质玩具闻名，多年来拓展多个世界知名IP授权作品专案，近期则推出港漫《虎甲人》模型、电影《世外》小鬼搪胶公仔，以及公司25周年原创角色Z3R0 SAN搪胶公仔。他认为，高品质玩具一直有市场，而建立IP对推广产品非常重要，「Z3R0 SAN正正想做这件事，发展有我们品牌故事的公仔。至于如何延伸，令大家都喜欢这个角色，我们要继续努力。」

黄载言亦指，玩具生产及制作是本港的传统优势，冀透过参展开拓欧洲市场，「欧洲对动漫的接受度正在提高，当然亦希望美国、内地、日本市场持续增长。」

内地玩具厂：内地市场「太卷」 冀参展将IP「出海」

内地玩具厂华泰玩具主打原创IP潮玩「TUTU MOKEY」，负责人王凯雯直言，内地市场「太卷」，冀透过参展将IP「出海」，「TUTU MOKEY的设计风格有个性，偏欧美风，适合欧美市场」。她认为，香港展览人流多，亦吸引不少外国采购商，有信心在4日展期内接获新订单、新合作。

「潮玩馆」早上11时半开放参观人士入内，排头位的黄小姐表示，自己喜欢收藏玩具，提前一小时到场排队，冀购得「心头好」幪面超人纪念币，「由细看到大，最喜欢幪面超人BLACK、V3及Wizard。」

另一名市民区女士表示，喜欢逛展览，认为「潮玩馆」主题新鲜，冀入场感受气氛，「见到人们买到自己喜欢的玩具，感觉很开心。」

陈百里：玩具和婴幼儿产品市场正处转捩点

商经局副局长陈百里在开幕礼致辞时表示，玩具和婴幼儿产品市场正处于转捩点，消费者对品质、安全和可持续性的需求日益增长，乐见业界积极回应，推出智慧互动玩具和环保产品，相信亦有助开拓新市场。

他指，政府会透过政策支持及持续发展基建，巩固本港作为会展中心的地位，并强化本港「超级联系人」及「超级增值人」角色，「我们将协助内地企业走向全球，同时协助国际企业以无与伦比的效率和连结性，进入中国内地市场及更广阔的亚洲市场。」

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲