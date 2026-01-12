民航处联同解放军驻港部队及多部门 大屿山海域举行空难搜救联合演练 加强跨部门应变能力

民航处今日（12日）在大屿山望东湾一带海域，联同飞行服务队、警务处、消防处等多个政府部门，以及解放军驻港部队，进行短程搜索及救援演练。这次演练是继2023年后再次举行，旨在加强特区政府民航处与驻港部队及其他空难搜救单位的合作与协调，促进技术交流，确保一旦发生意外事故，各方能高效应对。

演习模拟直升机遇险

演练于上午大约11时展开，模拟一架由香港信德直升机场飞往澳门、载有三名乘客的AW139直升机，在大屿山芝麻湾半岛附近空域出现引擎故障。机长随即通知民航处控制塔，但直升机随后于雷达萤幕上消失。随后民航处控制塔立即宣布该直升机进入遇险阶段，并接获水警通知有市民报告直升机坠落望东湾海面并起火。各部门随即展开救援行动，模拟搜救及灭火程序。

《星岛头条》记者随船所见，今次演练逾1小时，演习模拟直升机堕海后起火，消防处派出消防船在海上射水扑救，再出动无人机协助搜救，发现三名生还者，解放军驻港部队先派出直升机，救起堕海的伤者。警方随后发现岸上另一名伤者，出动水上电单车前往协助，再由飞行服务队的直升机将第二名伤者送院。第三名堕海的生还者，就由消防处的潜水员救起，然后从潜水支援快艇移送上消防船，再由飞行服务队直升机送院。

是次演练不仅测试各单位的应变能力和协作效率，亦进一步巩固跨部门之间的合作。民航处明日（23日）亦将再举行长程搜救演练。

记者：谢宗英

摄影：陈浩元