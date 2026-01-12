黎智英案│黎智英 张剑虹 陈沛敏等12名被告一连4日进行求情

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：09:48 2026-01-12 HKT
发布时间：09:48 2026-01-12 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司上月被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，「重光团队」李宇轩及陈梓华与《苹果日报》六名前高层已先后于2021年及2022年承认与黎智英串谋勾结外国或者境外势力危害国家。包括黎智英在内的12名被告今到西九龙裁判法院一连4日进行求情。

黎智英等12被告今起求情

黎智英在2020年8月10日首次被捕、同年12月3日起还押，多次申请保释外出最终均失败告终，一直还押至今。案件由2023年12月18日开审， 控方传召从犯证人 《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、 前社论主笔杨清奇（笔名李平）、「香港故事」成员李宇轩和法律助理陈梓华，以及非本案被告前壹传媒集团营运总裁周达权共6名主要证人作供。

本案已在2024年7月25日被裁定表证成立，黎智英出庭以英文口头自辩共52日，控辩双方在2025年8月28日完成结案陈词，本案审讯历时156日。

三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾考虑近两个半月后，已在2025月12月15日裁定黎智英与《苹果日报》三间相关公司全部罪成。

逾百公众人士通宵排队旁听

逾百名公众人士通宵排队等候，警方在法院外的公众旁听席排队人龙外，围起橙色带及铁马，等候排队的人士与外界距离约2米。

司法机构今早已预先准备491张公众席筹及116张记者席筹以待上午9时15分派发，截止上午9时30分，公众席已派发近180张筹，记者席则已派发近50张筹。黎智英妻子李韵琴、陈沛敏丈夫钟沛权（前《立场新闻》副总编辑）、近6名各国领事（包括法国及欧盟）、「女长毛」雷玉莲、「阿牛」曾健成等人陆续到法院旁听。

案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭记者：刘晓曦 黄巧儿

 

