每日杂志‧人物志｜挺过业界泡沫对得住自己 叶文豪加盟新战队剑指亚运

近月有以电竞为主题的港产片上映，惟题材「冷门」，起初不被看好，最后赢尽口碑，票房逆转。现实中，电竞运动员叶文豪（Hotdog29）成为全职选手8年，勇夺多项世界赛冠军，更曾代表香港征战亚运，至去年底被前东主解约，一度迷失方向。他直言，本港疫情前热推电竞，如今泡沫爆破、汰弱留强，要在业界立足，必须自己争取机会。他回想，过去跳出舒适圈成为电竞选手，如今面对风浪，已不再孤单，得到各方好友支持。上周，他正式加盟新战队，重新出发，「我一直叫自己尽力，不是为了安慰自己，而是要对得住自己。」

叶文豪花近10年时间，从业余玩家蜕变成职业选手。 Red Bull HK

叶文豪屡次称霸Red Bull Kumite《街头霸王》港澳区赛。 Red Bull HK

叶文豪双手在控制器上灵活跃动，游戏角色随即垫步上前，把握对方技术性失误，短时间内连番追击，再以一记上勾拳「KO」（击倒）对手。

台上一分钟，台下十年功。游戏内，每场格斗过程不足两分钟，游戏外，叶文豪花近10年时间，从业余玩家蜕变成职业选手，数度勇夺世界赛冠军，更代表香港征战亚运。然而，在事业高峰，他在去年底被前东主解约，结束7年宾主关系，「人生第一次『自由身』，没有队伍支持，略感迷惘。」

经济不景 亲历泡沫爆破

经济不景，叶文豪深明，电竞队有「难言之隐」，惟收到消息当刻，也要时间消化，「我以为大家可以并肩再走一段路……。」年届36岁，在电竞界属资深，他直言，年纪越大，自我怀疑的想法越多，但意识到必须迅速重整步伐。

本港疫情前热推电竞，曾拨款1亿元推动电竞产业发展，并建立电竞场地，电竞公司曾增至过百间。惟叶文豪留意到，产业高速增长，过于膨胀，部分早已入不敷支。他举例，业界举办太多比赛，许多新晋电竞选手入行，队伍暴增；商家只要看到商机，任何对战游戏也能成为「电竞」及举办比赛，「需要重回正常水平。」经过疫情，泡沫开始散去，不同电竞类别也开始萎缩，「如今泡沫爆破、汰弱留强，要在业界立足，必须自己争取机会。」

随后，他整理自己的履历，留意市场动向，发现仍有电竞队招募队员，尚幸这些年来的努力被看见，「很多人前来打气和接洽，情况没有想像中那么坏。」他回想，当初跳出「舒适圈」投身电竞行业，深信只要努力，会有不同的可能性等待自己。

每场游戏格斗过程不足两分钟，叶文豪聚精会神「应战」。

打《街霸》称雄 奖金丰厚

「我本身做工程管理，和电竞完全没有关系。」叶文豪指，毕业后即投身工程界，首份工作长达8年，适逢公司启动新项目，使他疲于奔命，萌生转职的念头，「每日要用4小时通勤，没有个人时间。」他形容，投身电竞行业是缘份，「恰巧有电竞队想拓展业务，向我招手，那时我已经27岁，这个年纪仍有机会追梦，还等甚么？」

离开本职后，叶文豪随格斗游戏《街霸》的社群到越南比赛，小试牛刀，已取得第4名凯旋。2019年，他到上海参加人民电竞超级联赛（PPL）分站，以3比1战胜日本选手夺冠，赢得首个生涯冠军，「第一次站上颁奖台最高级，既开心又兴奋。」同年，他到北美参加地区比赛，再次夺冠，获得5万美元奖金（折合近39万港元），「第一次透过电竞赚到一笔可观的奖金，当时情景至今仍然历历在目。」

3年前，叶文豪代表香港征战杭州亚运。 受访者提供

3年前，电竞首度升格为亚运会正式项目，叶文豪代表香港征战。该项目被纳入香港体育学院的「精英运动员计划」，属业界一大里程碑。去年，他打入由《街霸》游戏开发商举办的官方世界大赛「Capcom Cup」，与日本资深选手板桥桑（itazan）切磋，扭转劣势胜出，成为电竞界热话，「能够在大舞台上发挥出亮眼的表现，也令我对自己有更大信心。」

现实世界的他不怕被「KO」，即使回复自由身，仍然抖擞精神，再上战场卷土重来。5日前，他正式宣布加盟新战队，重新出发，「我一直叫自己尽力，不是为了安慰自己，而是要对得住自己。」

剑指今年亚运回报支持者

打机和电玩，在不少人眼中是宅男的标签。叶文豪庆幸，家中长辈比较开明，自小已让他在屋邨商场打机，结识一班同龄的玩伴，「那时流行『超任』（超级任天堂）和『N64』，我们没有钱买游戏，又『未够秤』入机舖，便聚在游戏店门外玩，5元可以玩15分钟。」他指，那时开始接触格斗游戏，后来当业余选手，再转职成为全职电竞运动员，家人也默默支持。

一路走来，他亦感谢女朋友和观众的鼓励，感恩前东主多年来的支援，带领他进入电竞圈的梦幻世界，期望新一年重新出发，剑指今年名古屋亚运的比赛席位，以成绩回报大家。'

叶文豪剑指今年名古屋亚运的比赛席位。

吁新人入行要认清实力 持续佳绩方能立足

在电竞界奋斗多年，叶文豪指，业界一直努力发展，仍有不少细节需要调整完善，吁新人入行要认清自己的实力，不要活在泡沫之中。

历年出外比赛，叶文豪眼界扩阔不少。以格斗游戏为例，日本发展比较成熟，选手要考取职业牌照才可参加比赛，赢取奖金，比赛背后的规管和经营完善。他说，选手有「粉丝圈」，继而产生有名的电竞队伍，亦有很多比赛和活动，「新人和旧人也会得到不同机会。」

回望香港市场，他认为，本地电竞界稳步发展，但是并未算得上「健康」。他解释，杭州亚运之后，电竞成为「B级」精英体育项目，运动员需要持续在国际上争取佳绩，才能够维持等级，获得相对的资助及支援。然而，电竞运动除了四年一度的亚运会，便没有其他获承认的比赛，「我们只可以全押在亚运会上。」

近年比赛及入行机会增多，但许多细节并不成熟，电竞公司相继倒闭，已进入汰弱留强的阶段。他认为，新人想入行，可以一试，但必须认清自己的能力，「剩下的人是精英中的精英。」他以亚运为例，香港能够派出的选手有限，甚至有项目未达入场门槛，新人必须加倍努力才能立足，「有热爱电竞的心，有世界级实力，同时有信心淘汰前辈，那就去做吧！」

他指，当年自己跳出舒适圈，实际也有不同后备计划，建议新人多作规划，「尽快认知自己可否到达理想中的位置，不然投放多年时间在电竞界，却发现自己做不到时，可能已太迟。」

游戏暱称有得解 听到「狗哥」分外亲切

许多电竞选手不用真名，改取特别的游戏暱称（Gamer Tag），叶文豪采用「HotDog29」，背后也有故事。

在社交平台上，不少粉丝称呼叶文豪为「狗哥」，分外亲切。他解释，其花名为「热狗」，而「29」正是「热狗」的谐音，源自本地茶餐厅伙计下单时的速写，「我是香港选手，也想融入一些本地文化在名字里。」结果，「HotDog29」伴他在国际舞台上发光发亮。

记者：仇凯瑭