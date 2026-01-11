西贡马拉松︱万宜水库9A小巴重开 部分游人响应呼吁 赛事期间步行前往东坝

运输署在社交平台发文，指与相关部门为西贡今早（11日）举行的马拉松，预早部署临时封路安排，其间往万宜水库东坝的专线小巴暂停服务。署方称，不少游人都响应呼吁，妥善计划行程 ，部分步行前往东坝，又表示北潭涌公共运输交汇处至今运作正常。

运输署指，西贡万宜路下午1时过后重开，小巴营办商随即恢复来往北潭涌及万宜水库东坝的服务，并会按实际情况加密班次，应对乘客需求。此外，专营巴士营办商今早加派车辆，方便完成赛事的选手离开北潭涌，前往西贡、钻石山、沙田、大埔及荃湾等。

署方表示，团队感谢各公共运输服务营办商及前线人员群策群力，做好交通配套，便利市民。

