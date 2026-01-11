Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡马拉松︱万宜水库9A小巴重开 部分游人响应呼吁 赛事期间步行前往东坝

社会
更新时间：15:44 2026-01-11 HKT
发布时间：15:44 2026-01-11 HKT

运输署在社交平台发文，指与相关部门为西贡今早（11日）举行的马拉松，预早部署临时封路安排，其间往万宜水库东坝的专线小巴暂停服务。署方称，不少游人都响应呼吁，妥善计划行程 ，部分步行前往东坝，又表示北潭涌公共运输交汇处至今运作正常。

运输署指，西贡万宜路下午1时过后重开，小巴营办商随即恢复来往北潭涌及万宜水库东坝的服务，并会按实际情况加密班次，应对乘客需求。此外，专营巴士营办商今早加派车辆，方便完成赛事的选手离开北潭涌，前往西贡、钻石山、沙田、大埔及荃湾等。

署方表示，团队感谢各公共运输服务营办商及前线人员群策群力，做好交通配套，便利市民。

相关新闻：游东坝注意︱往万宜水库9A小巴1.11上午暂停服务 的士同禁入 游人须步行逾2小时前往

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
8小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
4小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
2026-01-10 15:41 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
21小时前
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
影视圈
6小时前
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
7小时前