宏福苑大火｜大埔浸信会公立学校下学年起迁校 两、三名学生需持续接受专家支援

大埔浸信会公立学校受宏福苑大火影响而围封，学生暂时分散于区内两间小学上课。校方宣布，新学年起将迁往区内前基正小学校舍，预计新校舍可于6月底交付。校长萧婷表示，目前正与教育局及建筑公司商讨校舍翻新及设施规划，以确保新学年顺利开课。

新校舍预计6月底交付 校方积极筹备

大埔浸信会公立学校校长萧婷表示，学校将于新学年迁入区内中华基督教会前基正小学校舍上课，预计新校舍最快可于6月交付。她指出，火灾后仅有一名跨境学生因交通问题转读北区学校，其余学生情绪大致平复，惟仍有两至三名学生需持续接受专家支援。萧婷续称，家长普遍对迁往新校舍反应正面。

萧婷坦言，在新学年开始前重新安排课室教学设备及设施是目前最大的挑战。校方一直与教育局及建筑公司等单位开会，商讨校舍翻新及设施规划事宜，期望部分工程能同步进行，以赶及开学。

小一新生注册弹性安排 学期末考试延期

针对小一新生注册安排，萧婷表示，若新校舍未能于6月启用，学校将借用教会场地进行注册，区内亦有三间属会幼稚园可提供场地或共享资源。

前基正小学校舍位于富善邨，目前正进行翻新工程。校长指，新校舍将尽可能参照原有校舍的面貌进行还原，并已就装修、迁校等额外开支，向教育局商讨申请额外拨款。

此外，校方早前已取消小学一至四年级今年3月的考试。至于6月的学期末考试，将延后一星期举行，让学生有更多时间准备。