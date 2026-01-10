「丰年城市」深水埗开幕 周末办不同客家文化活动 市民可体验趁墟走乡村路

由理大设计学院主办、乡郊保育办公室资助的「丰年城市—乡城相遇的1.5公里」今（10日）于深水埗「福．式唐楼」正式开幕。活动路线全长1.5公里，模拟村民们趁墟购买用品的路程，让市民可在市区内走一趟「乡村路」；各个周末亦将举办不同客家文化活动及展览，包括品尝客家菜。

冀将「谷埔」带到城市 令市民更了解本地乡村特色

开幕礼除有沙头角谷埔村的麒麟队表演外，亦有来自南昌客厅的「小麒麟」，由5位小朋友戴着自制的麒麟帽游走街头。活动负责人理工大学设计学院实务副教授陈翔表示，团队自2020年开展「重聚谷埔」计划，让公众走入谷埔村；近年开始于社区举办多个展览，期望将「谷埔」带到城市，将城乡连系起来，「今次活动带出城市和乡村的交流，令市民更容易了解本地乡村的特式物产，包括客家菜色、食材。」

乡郊保育办公室高级乡郊保育经理（策略及传讯）李培基称，本港有很多的偏远地方，值得大家亲身感受，故有一系列的资助计划让大家认识更多。去年举办的「乡郊丰年节」吸引约1.2万人参加，反应不错，又有师傅制作首只「夜光麒麟」现场表演；未来将于5月举办第4次庆典活动，让市民可亲身欣赏乡村。

「丰年城市—乡城相遇的1.5公里」路线穿梭深水埗社区

谷埔村前村长宋煌贵亦介绍，谷埔村具有久远的历史，很值得市民了解，「原本有成千名居民，现在常住的只有10多名，大多数也已经移居国外。」他直言，村民们很欢迎公众入村参观，不担心会打扰村内的宁静，「近几年有不同团体、学校前往参观，最近两星期也多了一些内地游客，甚至是有日本游客参观。」

「丰年城市—乡城相遇的1.5公里」路线全长1.5公里，穿梭着深水埗社区，1.5公里亦正是村民平日趁墟去购买用品的路程，市民可模拟在市区中走一趟「乡村路」。沿途亦设有路牌指示，路牌上有关于乡村的小故事，市民只需要扫描上面的二维码，便可以了解更多。

此外，市民于周末沿着该路线，可到达4间社区小店和社区NGO，参加不同的客家文化活动及展览，包括村民口述故事、品尝全素的客家菜（猪肉钵及茶果）、谷埔蜜糖咖啡，以及欣赏国家级非遗工艺品—香云纱客家妇女服饰等等，各个活动将于特定的星期六、日举行。