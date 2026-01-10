免试签驾照｜1.12起推电子即日筹 限时5分钟完成登记 一文睇清准备资料及注意事项

运输署提醒，由下周一( 12日 )起，免试签发香港驾照的「电子即日筹」系统会在每个工作日上午7时开放，每日提供300个即日筹。筹号先到先得，每张筹可办理一份指定申请人的申请，由于登记人数众多，系统需在短时间内完成资料核对，登记表格的有效时间限时5分钟。如未能于限时内完成提交，该次申请将会失效，并需重新排队进入系统。《星岛头条》网列出申请人事先需准备的资料及整个流程，方便读者抢先取得筹号。

事先准备 :

取筹人士须在登入系统前准备以下4项资料，方便输入：

(1) 申请人的香港身份证号码/ 护照号码/往来港澳通行证号码首四位数字或字母（不接受以内地居民身份证提交申请），例如身分证明文件号码为A123456(7)，需输入「A123」

(2) 申请人的英文姓名（须根据身分证明文件填写）

(3) 可接收SMS短讯的流动电话号码（同时接受香港以外的流动电话号码）

(4) 电邮地址

步骤:

申请人登入系统，输入上述4项资料，申请人记得输入申请人（而非代理人）资料，否则筹号无效。

注意事项 : 填报表格限时5分钟

(1) 每张筹号只办理1份免试签发香港正式驾驶执照申请(TD63A)。



(2) 系统将以小批次方式安排进入申请表格，因此轮候时间或会有所不同。如申请人的排队位置超出当日名额，系统只会在尚有名额的情况下，按序安排进入系统。



(3) 等候排队时段为上午6时30分至上午7时。系统将于上午7时正式开始排队，并即时为所有在排队中的人士随机分配排队位置。上午7时后进入系统的申请，将按实际进入时间依序排队。



(4) 由于登记人数众多，系统需在短时间内完成资料核对，登记表格的有效时间为5分钟。如未能于限时内完成提交，该次申请将会失效，并需重新排队进入系统。



(5) 于系统准确输入申请人资料。网上取筹时提供的资料必须与申请人的身份证明文件完全相同。否则，该筹号会视为无效，有关申请将不获处理。如输入资料有误将不获补发。



(6) 取筹结果以SMS短讯为准，申请人必须提供可接收SMS短讯的流动电话号码。成功取筹人士一般会在约5分钟内收到以#cefs@govhk发出的SMS确认短讯，未有收到相关短讯即表示未能成功取筹。



(7) 成功取筹人士须按短讯内的指定时段前往香港牌照事务处柜位递交申请，并向在场职员出示SMS确认短讯以作查核。逾时或缺席者须重新透过系统取筹。



(8) 因应个别申请的实际情况以及视乎现场运作安排，到达后申请人或需稍候柜位服务及等候申请审批，敬请预留充足时间办理申请。

遥距取筹：按指定时段即日到金钟牌照处递交申请文件

运输署表示，正与数字办合作，提升系统容量，加入认证技术，未来可直接上载文件核对，全面网上预约更方便！

粤车南下上月开始实施，内地驾驶者须持有香港驾驶执照方能申请，令运输署「免试签发香港驾驶执照」、即俗称「吸牌」需求上升，金钟牌照事务处外近日更出现通宵排队乱象，运输署因此宣布下周一起推出指定电子即日筹系统，要求申请人网上取筹，现场不设即时轮候或派筹安排。