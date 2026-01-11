绿置居2025｜九龙湾盛致苑市区罕有上车盘 宏福苑安置最快选项 即睇超低入场费/交通/配套/校网

【绿置居/盛致苑/九龙湾/彩虹】房委会今年第二季将推出新一期绿置居，其中位于九龙湾的盛致苑正式亮相。盛致苑提供1,467个单位，建议以市价6折定价，平均呎价7,020元，售价介乎168万至354万元。以最便宜的168万元单位计算，绿表买家仅需5%首期，即8.4万元， 就可晋身业主，门槛之低在寸金尺土的市区十分罕见。项目预计今年第二季接受申请，9月30日为关键日期，楼花期极短，可谓「即买即住」，为绿表买家提供极具吸引力的市区上车选择，相信亦会是公屋住户「转租为买」的最佳机会，这亦是大埔宏福苑众多安置选项中最快的一个。不过有意购入的市民，亦要注意一项风险。

盛致苑「九龙湾绿置居孖宝」之一，位于九龙湾宏照道，在丽晶花园、彩虹邨、坪石邨及启业村中间。屋苑单位中，约77%的单位面积介乎300至469呎，主要针对小家庭或三口之家。至于面积更小的280至300呎单位，则占整体供应约23%，适合单身人士或两口之家。

绿置居2025．盛致苑｜座落彩虹站与启德站中间 享有双铁路接驳便利

盛致苑最突出优势在于其无可比拟的地理位置与交通网络。住户步行约8分钟、经550米路程即可抵达港铁彩虹站，沿途设有地下隧道，可免受风吹日晒及淋雨等天气的影响，该站的观塘线接驳至东九龙一带。亦可选择步行约13分钟或乘搭城巴797线前往启德站，经屯马线来往新界各区，享有双铁路接驳的便利。

此外，屋苑周边公共交通网络极为密集，距离仅150米，步行约3分钟的「丽晶花园（太子道东）」巴士站提供超过20条路线，包括九巴1A、16、101、107等，直达尖沙咀、旺角、中环、坚尼地城、香港仔等地；亦可搭乘城巴A22前往机场或港珠澳大桥香港口岸。

屋苑对面「丽晶花园第13座」巴士站，及门口「丽晶花园第8座」巴士站，亦提供5D、13X、24、22、608等多条路线，快速往返九龙湾商贸区、启德、土瓜湾、尖沙咀、旺角、东隧转车站及港岛东等地。对于喜爱体育盛事的住户而言，搭乘九巴5D线更可直达启德体育园。

绿置居2025．盛致苑｜享启德体育园配套 惟面临人潮分流挑战

生活配套方面，盛致苑虽为新建屋苑，却能即时共享周边社区多年发展的成熟设施。日常购物极其便利，步行约8分钟即可到达惠康超市，步行约11分钟则可达牛池湾街市，轻松满足食材采买需求。邻近的启业邨启业商场及启晴邨晴朗商场，亦提供多元化的商店、食肆与基本服务。

康体休闲选择方面，住户可步行约13分钟，到达相距约950米的九龙湾公园及九龙湾运动场，或选择搭乘87号专线小巴或5D、13X等巴士路线抵达，方便进行各类户外运动。居民亦可享用启德体育园一带的配套设施，运动设施包括园内的启德青年运动场、体艺馆的室内篮球、羽毛球场等，也有攀石墙可供租用。饮食购物则可去启德零售馆、AIRSIDE、Sogo双子汇等。

不过，考虑优势的同时，亦要审视现实挑战，盛致苑比邻多个屋邨，社区承载力与交通存在一定压力。与盛致苑仅相隔约110米的宏致苑去年底已完成拣楼，预计将于今年内陆续入伙。换言之，盛致苑居民入住前，该区将新增逾2,000户家庭，共同使用现有的公共交通及社区设施，尤其在上班高峰时段，彩虹站及周边巴士站的拥挤程度预期将显著增加，候车时间可能延长，车厢亦会更为挤迫。生活配套设施同样需与宏致苑及原有社区居民共享，在购物、用餐及使用休闲设施时，或需面对更多人潮。

绿置居2025．盛致苑｜区内小学数量少 升中派位情况理想

学校配套方面，盛致苑属46小学校网，排名较前的学校包括九龙湾圣若翰天主教小学、天主教柏德学校、浸信宣道会吕明才小学等，惟当中没有直资学校。盛致苑所属的观塘区是英中集中地，全区共有13所英文中学，包括蓝田圣保禄中学、福建中学、圣言中学等，均为区内备受认可的「Band 1」中学。加之46校网内小学数量相对较少，升中派位竞争压力较其他区域缓和，整体派位情况理想。

记者、摄影：曹露尹

