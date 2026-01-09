Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝血会嘉灵学校及圣文德天主教小学共39小学生食物中毒 曾进食帆船美膳提供午餐

社会
更新时间：22:04 2026-01-09 HKT
发布时间：22:04 2026-01-09 HKT

衞生署衞生防护中心今日（9日）正调查两宗有流行病学关连的怀疑食物中毒个案群组，两间小学共39名小学生进食由帆船美膳制作有限公司向学校提供的午膳后不适。衞生防护中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。

首宗个案28名学生就读于宝血会嘉灵学校

首宗个案群组涉及12男16女，全部就读于深水埗宝血会嘉灵学校，年龄介乎6至11岁。调查发现，受影响学生于1月6日在学校进食上述学校午膳供应商提供包含有鱼、鸡扒、酱汁、配菜及米饭的午膳，约3至31小时后先后出现腹痛及腹泻等病征。

首宗个案28名小学生就读于深水埗宝血会嘉灵学校。资料图片
首宗个案28名小学生就读于深水埗宝血会嘉灵学校。资料图片
另一宗个案群组涉及8男3女，全部就读于钻石山圣文德天主教小学。网图
另一宗个案群组涉及8男3女，全部就读于钻石山圣文德天主教小学。网图

衞生署衞生防护中心跟进调查首宗个案群组，追溯该学校午膳供应商供应链时，发现另一宗个案群组，涉及8男3女，全部就读于钻石山圣文德天主教小学，年龄介乎10至12岁。调查发现，受影响学生昨日（1月8日）在学校进食由同一午膳供应商提供包含有鸡、司华力肠、酱汁及螺丝粉的午膳，约5至15小时后先后出现腹痛及腹泻等病征。全部受影响学生无须入院，现时情况稳定。

衞生防护中心及食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已到涉事午膳供应商的食物制造厂及到首宗学校的厨房巡查，检视食物储存、食物烹调流程和环境衞生。调查显示有部分食物（肉类、酱汁）会在食物制造厂制作，另有部分食物（米饭、配菜）则在学校厨房制作，怀疑部分食物过早制作。食物安全中心已指示有关处所暂停运作以进行彻底清洁消毒工作，改善有关食物烹调流程和衞生，及向员工提供食物安全和环境衞生教育，并抽取食物及环境样本作化验。

衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
01:41
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
4小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
10小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
10小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
8小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
3小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
12小时前
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
影视圈
6小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
4小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
12小时前