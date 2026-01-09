宝血会嘉灵学校及圣文德天主教小学共39小学生食物中毒 曾进食帆船美膳提供午餐

衞生署衞生防护中心今日（9日）正调查两宗有流行病学关连的怀疑食物中毒个案群组，两间小学共39名小学生进食由帆船美膳制作有限公司向学校提供的午膳后不适。衞生防护中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。

首宗个案28名学生就读于宝血会嘉灵学校

首宗个案群组涉及12男16女，全部就读于深水埗宝血会嘉灵学校，年龄介乎6至11岁。调查发现，受影响学生于1月6日在学校进食上述学校午膳供应商提供包含有鱼、鸡扒、酱汁、配菜及米饭的午膳，约3至31小时后先后出现腹痛及腹泻等病征。

首宗个案28名小学生就读于深水埗宝血会嘉灵学校。资料图片

另一宗个案群组涉及8男3女，全部就读于钻石山圣文德天主教小学。网图

衞生署衞生防护中心跟进调查首宗个案群组，追溯该学校午膳供应商供应链时，发现另一宗个案群组，涉及8男3女，全部就读于钻石山圣文德天主教小学，年龄介乎10至12岁。调查发现，受影响学生昨日（1月8日）在学校进食由同一午膳供应商提供包含有鸡、司华力肠、酱汁及螺丝粉的午膳，约5至15小时后先后出现腹痛及腹泻等病征。全部受影响学生无须入院，现时情况稳定。

衞生防护中心及食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已到涉事午膳供应商的食物制造厂及到首宗学校的厨房巡查，检视食物储存、食物烹调流程和环境衞生。调查显示有部分食物（肉类、酱汁）会在食物制造厂制作，另有部分食物（米饭、配菜）则在学校厨房制作，怀疑部分食物过早制作。食物安全中心已指示有关处所暂停运作以进行彻底清洁消毒工作，改善有关食物烹调流程和衞生，及向员工提供食物安全和环境衞生教育，并抽取食物及环境样本作化验。



衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。