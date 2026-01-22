Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1.25起坐商用车要戴安全带 冇扣随时罚$5000 巴士座位没有安全带怎么办？ 一文睇清常见Q & A

社会
更新时间：16:00 2026-01-22 HKT
发布时间：16:00 2026-01-22 HKT

所有公共交通工具和商用车，包括巴士，在1月25日起如已装安全带，乘客均须佩戴。针对法例生效初期的执行疑问，运输署与警方早前在记者会上厘清多项指引，包括若乘客遇上安全带损坏、旅游巴导游及校巴保母是否可继续站立？《星岛头条》整理各种容易遇上的问题，一文厘清指引，帮助读者避免误堕法网。

强制戴安全带法例何时实施？

  • 立法会去年已通过《2025年道路交通(车辆构造及保养)(修订)(第2号)规例》及《2025年道路交通(安全装备)(修订)规例》，修订后的法例2026年1月25日起生效。

安全带新修订规例包括哪些车辆？

  • 所有新登记公共及私家巴士。
  • 私家小巴。
  • 货车后排座位。
  • 特别用途车辆的司机和所有乘客座位。
  • 只要座位已安装安全带，司机及乘客均必须佩带。

巴士座位没有安全带怎么办？

  • 法例仅规定，若巴士座位本身装有安全带，乘客则必须佩戴。
  • 所有新购的专营巴士，其座位均已配备安全带。
  • 政府资助营办商为现役双层巴士的上层座位加装安全带。
  • 目前全港约有3,500辆巴士配备安全带，约占总数约六成。

修例原因及佩戴安全带有什么作用？

  • 发生交通意外时，佩戴安全带为乘客提供关键保障，能有效减低死亡或重伤的机会。
  • 研究显示，在迎头相撞意外中，司机及乘客佩戴安全带后，死亡风险减4成，重伤风险减7成。
  • 强制佩戴安全带的要求扩大至所有车种，是国际间的普遍趋势。

未有佩戴安全带有什么罚则？

  • 任何上述车辆的登记车主或司机如无合理辩解而违反安装安全带的规定，最高可判处第2级罚款（现时为$5,000元）及监禁3个月。
  • 任何上述车辆的司机或乘客如无合理辩解而没有佩戴座位上的安全带，最高可判处第2级罚款及监禁3个月。
  • 如货车的后排座位上或特别用途车辆的任何乘客座位上的15岁以下乘客没有佩戴安全带，该司机亦须负上法律责任，最高可判处第1级罚款（现时为$2,000元）。

执法初期，是否立刻处以罚款?

  • 执行初期将配合各宣传教育工作。
  • 尽量向市民讲解及劝吁。

合理办解可作为求情理由？

  • 警方执法时亦会审视每宗个案实际情况。

企位乘客会否被罚无戴安全带？

  • 现时法例只强制要求坐在设有安全带座位的乘客佩戴安全带。
  • 考虑到需平衡专营巴士的运力和乘客需求，巴士下层容许设立企位。
  • 巴士已配备多项安全设施，为站立乘客提供保障，包括連续扶手、出口車门侧的扶手、使用防滑物料铺设車厢地面等。
  • 佩戴安全带是为坐下的乘客提供额外安全保障。
  • 政府已向专营巴士营办商介绍新规定，并指示如何处理不同实际情况。营办商已向前线员工发出通告，并将全面检查车队，确保所有安全带均安装妥当及运作正常。

乘客因安全带失灵或损坏没有佩戴会否被检控？

  • 确保安全带正常运作是司机的责任，乘客坐的座位如有失灵或损坏，应及时向司机报告，同时乘客在可行及安全情况下调位、到安全带有效运作的座位上。
  • 若果遇上执法，乘客可向执法人员表明所坐的座位有失灵或损坏，执法人员将按情况处理。
  • 九巴已就安全带新规定向车长发出内部工作指引，列明如车长发现或接获乘客通知安全带失灵、损坏，应在安全情况下纪录有关情况，并在到达总站后通知公司。

导游因工作需在旅游巴站立是否违法？

  • 导游可在开车前或停车后向游客讲解旅游要点。
  • 当车辆行驶时就必须扣好安全带安坐座位上。

校巴上学童安全带松脱保母要即时助扣好？

  • 现时约九成各种学生服务车辆，已同时配备安全带和保护式座椅。
  • 政府规定，所有校巴必须在2028年12月31日前，完成在所有乘客座位加装安全带及保护式座椅，否则不可接载学生。
  • 在学童乘坐校巴或商用巴士时，跟车保母应在开车前确保所有学童有配戴好安全带。
  • 若中途有学童安全带松脱，跟车保母应先在自己座位上口头劝吁，若劝吁不果，可以在安全或停车情况下为学童扣上安全带。

新法例生效同日还有其他交通相关新措施？

  • 强制佩戴安全带规定生效当日，即2026年1月25日。任何司机驾驶时，最多只能在车辆前方放置两部流动电讯装置，包括流动电话、平板电脑或手提电脑，屏幕的对角长度不可超过19厘米，违反规定如无合理辩解者，可被罚款2000元。
  • 部分属于车辆结构设备之一的装置，如原装导航系统等，不会被视作流动电讯装置，不受此限。
  • 「三折机」手提电话在折叠状态下只算作一部装置，但需留意其屏幕完全打开后的对角长度是否超出19厘米的限制。

