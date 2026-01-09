渔农美食嘉年华｜今起一连三日花墟公园举行 市民拟买金蚝即食 : 留不到过年

为推广优质本地渔农产品，「本地渔农美食嘉年华2026」今日（9日）起一连三日于旺角花墟公园举行，免费入场。今届嘉年华以「本地渔农心连心，同舟迈进二十载」为主题，现场设有约430个展销摊位、渔农业科技展览和舞台表演，期望入场人次与去年相近，每日可达超过5万人次，合共约16万人次。

冀三日嘉年华可吸引16万人次入场

本地渔农美食嘉年华筹委会主席刘坚伟表示，今届踏入20周年，亦是最多渔农产品摊档的一年，数量比往年增加15%，430多个摊档中有142种农产品、80种渔产品，「以农产品为例，今届增加了不少「小农」参与，他们只有一、两个农民耕种，也希望嘉年华能够做到桥梁的角色，欢迎无论是「大农」或者「小农」也可以参与，向市民推广他们的产品」，期望入场人次与去年相近，目标每日可有超过5万人次入场，料为期3日的嘉年华吸引约16万人次。

展示气雾耕种植技术可感受雾化效果

除了美食摊档，嘉年华亦设有渔农展区，让市民可了解本地渔农业应用技术及休闲渔农业活动，当中有农业展区内的气雾耕种植技术、智能农场模型及现代化农业机械等，以及渔业展区内的集装箱生态养殖系统、深海网箱虚拟实景等技术。

刘坚伟表示，近年业界有不少落地应用的技术，其中一个是垂直气雾耕作系统，可避免水耕种植时农作物根部腐烂，现场也有气雾体验区可亲身感受雾化效果，「该技术将营养液雾化后打入根部，对于甘笋、萝卜等与根部相关的农产品大有得益，同时渔护署亦正构思可否种到本地水耕人参。」另外，在智能农场区中有智能温室及拖拉机模型，市民可认识到如何透过自动化和数据化生产高价值作物，从而提升本地农业的竞争力。现场定时提供讲解示范，介绍温室运作和翻土的原理，并有小型遥控拖拉机让市民操作体验。

渔农工作坊市民可体验植物拓染

刘亦称，今届渔农工作坊的活动较往年丰富，市民可体验植物拓染、有机香草种植与珍珠开采，完成后更可将成品带回家。

三个工作坊分别在每日指定三个时段举行，工作人员会在活动开始前10分钟派筹，各活动每次名额为15人，额满即止。

有入场的市民何女士得知嘉年华首日开幕，特意与友人从上水过来参观。她大赞嘉年华场地舒适，摊档的种类繁多，亦不少本地蔬果等新鲜食品，「买了黑椒香草鸭腿和有四种口味香肠，味道也不错，颇有特色。」友人蒋女士亦称，虽然暂未决定购买哪些产品，但金蚝是心水之一，「当然是即场品尝，买回家也留不到过年」。问及会否预先购买过年食品，她们也称，需要再逛一逛，看到合适再购买，预料二人合共在会场花费1000元。

黄同学：活动具教育意义

就读中一黄同学亦参观了渔农展区，他说：「感觉科技发展很快，刚才看到无人机取水，相当新奇，不过太多人排队，便没有亲身体验。平时除了学校活动，也很少可以见到真实地应用科技。」他又指，活动不仅能学到渔农业知识，更可了解日常生活中的创新技术，具教育意义。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲

