美国消费电子展︱参展企业：科技园带领走上国际舞台 有助公司加快发展及融资

香港科技园联同贸发局，率领61间创科企业参加在美国拉斯维加斯举行、全球最具影响力的科技盛会美国消费电子展（CES），规模创历届参展之冠。不少参展企业认为，科技园带他们走上国际舞台，能更好接触潜在客户，有助加快公司发展及融资。

科技园品牌名声好 能予合作伙伴信心

初创企业Dentomi在现场举办产品简介会，分享其智能口腔健康护理方案GumAI如何实现「随行牙医」的体验，用户只要跟随指示拍摄牙齿及牙龈，再透过AI分析口腔情况，有需要时AI更会为用户提供照顾口腔的方案，例如教用户如何更好地刷牙及使用牙线等。

该公司共同创办人暨行政总裁周俊宏本科在广州读牙医，他指看到长者要凌晨于公立牙科诊所排队很辛苦，私家牙科收费对基层来说亦偏贵，故思考要如何帮市民更好照顾口腔健康，因为口腔健康转差影响很大，包括增加家庭压力等，而利用AI分析是希望将牙医以可负担的形式带入屋，透过早期预防手段，教育及改善市民对口腔健康的重视，达致将口腔疾病停在开始前。

他来CES参展是看到海外国家看牙医更有困难，如美国市民若居于偏远地区，或要驾车两小时才可看到牙医，相信其产品对大众有很大帮助，首两天有来自韩国、意大利等机构表示有兴趣合作，对行情感到乐观。他更强调，科技园品牌名声好，纵然该公司没有强大背景，很多有意合作的伙伴对其公司都很有信心，且科技园帮助他们与知名企业取得联系和支持，令项目前期工作更顺利，非常期待能在科技园及香港的创科生态系统内继续壮大。

香港不只低税率 还可接触内地市场

专注开发应用AI数码广告管理平台的GoGoChart，该公司创始人兼行政总裁鲁晓聚表示，公司成立之初是专注手机应用程式开发及推广，随市场饱和，再转做一些电商、数码广告推广等工作，最重要是为客户找到客户，不断研发技术的目标是应用AI简化市场推广。

他在科技园举办的午宴中，向来自各地的企业及投资者介绍，香港不只是低税率，还可接触到内地市场，若企业涉及硬件或人才，特别是开发人员和程序员，香港有很多相关人才资源，亦有不同的试点计划，可试验任何新概念或新想法，强调香港是一个很好的地方来测试产品和服务。

他续称，香港市场很小，要扩大公司发展便要更好利用不同的国际舞台，举例自己首次于釜山参展时展示了产品和服务，获得第一名海外客户，让更多潜在目标受众看到，强调参展是十分重要。他今次首次来到CES，是因为投资者希望公司扩展业务至美国，并获香港驻美经贸办事处和科技园的支持下，引荐与美国及其他国家的企业、机构等会面，目前已有初步合作方向。

GoGoChart创始人兼行政总裁鲁晓聚表示，科技园带企业出海，有助寻找更多潜在客户。（郭咏欣摄）

记者：郭咏欣 美国拉斯维加斯报道