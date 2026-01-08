每日杂志｜安全带新例25日实施 校巴保母陷两难 六成专营巴士已装设 团体忧乘客弃坐站立增风险

踏入新一年，新修订的道路交通规例将于本月25日实施，公共交通工具的乘客必须佩戴安全带。目前4间专营巴士公司已有逾60%车辆安装安全带，有民间研究机构预期，新例下乘客上下车需耗用更多时间，部分乘客或避免触法选择在车厢内站立，反增加意外受伤风险。新例亦涵盖学生服务车辆，学童须为佩戴安全带负法律责任，父母和监护人或需代缴罚款。有校巴营办商指，学童经常在行车期间自行解开安全带，保母在照顾学童与守法之间存在「两难」，期望政府和业界尽快取得共识，厘清责任。

本月25日起，乘客于乘坐所有公共交通工具及商用车辆时，必须佩戴座位配备的安全带。

本月25日起，新登记的公共及私家巴士、私家小巴、货车和特别用途车辆的指定座位，必须安装安全带；如有关座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，违例者最高可判处罚款5000元及监禁3个月。

因应新例即将实施，本港各大专营巴士公司已完善设施及更新营运指引。九巴及龙运巴士指，全数约4300辆巴士的上层车头、下层车尾等指定座位均配备安全带，其中逾2500辆巴士（占车队60%）全车或上层所有座位都有设置，并获编排行走绝大部分途经快速公路的巴士路线。九巴有为车长提供内部指引，如有乘客举报他人未有佩戴安全带，车长会以广播系统提醒；如发现安全带未能正常操作，会先建议乘客改坐其他座位，并作出纪录和通知公司跟进。

巴士公司配合政策加装安全带

城巴发言人回复指，目前有逾780辆巴士已于全车或上层所有座椅配备安全带，并透过车厢广播、海报和电子显示屏等加强宣传。新大屿山巴士则表示，截至去年10月31日，车队约62%巴士的全车或上层座位已装有安全带；公司已投入资源为现有双层巴士座椅加装，部分较旧的巴士因不适合安装，会被分配至行走车速较慢及停站频繁的短途路线。

除了营办商的准备，新例对市民乘车习惯的影响亦备受关注。翻查资料，港府早在2007年及2018年两度提出相关立法建议，并于去年正式通过。民间研究机构「本土研究社」成员何皓旸指，政府立法时曾参考内地、澳洲、英国、新加坡和新西兰等海外案例，上述地区均采取细致的分类管理，按巴士的体积、重量、车速及路线等因素划分，并考虑车内是否设有企位，提出相应的安装与佩戴要求；本港则采统一标准，要求所有市区巴士座位乘客戴上安全带。

何皓旸预期，日后乘客上下车要耗用更多时间，部分乘客或因应新例而改变习惯，如选择站立以避免穿脱安全带，有机会增加行车期间发生「非碰撞意外」的风险。他补充，部分市民或在适应期产生疑虑，因现行安排下企位乘客并无相关约束要求，期望政府在宣传新例时多作解说，提醒市民在不同情景下的安全守则。

不少小巴新车已配备安全带及车内显示系统。

警方早前就未有系上安全带的公共小巴乘客采取执法行动。

监护人须为违例学童代缴罚款

此外，「学生服务车辆」同样受新例规管，惟业界在执行上面临挑战。运输署曾表示，若学童没有佩戴安全带，属于学童的个人责任，司机及保母不需负法律责任，但后者应监督学童佩戴安全带。有营办商及保母担心，法例未能对学童起警惕作用，保母若受限必须安坐座位上，恐难及时处理车内突发情况。

「校巴一开出、远离家长视线，便会听到许多解开安全带的声音！」校巴营办商「康和旅运」负责人邓太指，向来要求学童一上车便佩戴安全带，但屡有学童喜欢与前后座的同学聊天而自行解开，「大家只顾说个不停，怎会戴好？」

邓太指，普遍小二或以下的学童无法自行拉出安全带佩戴，故保母会从旁协助扣好，才返回邻近车门的位置坐下；小三或以上的学童则要自律扣上，保母检查后才示意车长开车。她直言，若行车期间发生意外，必然是学童自行解开安全带，「小孩不听保母劝说，无理由罚营办商！」

现行《少年犯条例》列明，若未满14岁的儿童或14岁至16岁的少年人被控犯罪，法庭可考虑命令其父母或监护人代缴罚款。汽车交通运输业总工会非专利巴士分会暨学童车组主任谭伟照强调，对于强制佩戴安全带没有意见，但盼当局明确厘清责任，释除业界疑虑。

另有保母担心，过去屡有学童「晕车浪」，在车上呕吐，情况或将更为狼狈。她指，很多学童吃早餐时配牛奶，校巴车厢没有窗、较为局促，异味常引发连锁反应，「保母要马上处理，不然其他同学闻到臭味，又连带想呕。」她续说，保母在车上要「一眼关七」，预早为不适的学生提供胶袋或呕吐桶，惟日后未必能即时离座协助。

业界盼厘清责任释疑虑

邓太同意指，越来越多学童跨区上学，更会出现幼稚园生和小学生「同车」的情况，「车上『有大有细』，学童坐校巴的时间更长，保母工作越具挑战。」

她续说，业界对于保母的座位也有疑虑，「保母该坐在哪里才适合？应照顾小孩还是作为『乘客』安坐？」她期望政府和业界尽快取得共识，厘清岗位责任。

近年曾有学童意外跌出校巴。2019年，一名9岁男童在行车期间，疑因书包钩到太平门的手柄而翻出车外，幸好随后车辆慢驶，未有酿成意外。邓太强调，佩戴安全带是好事，业界及署方应该早着先机，在新例实施前多作审视，「期望当中细节能更灵活。」

她指，现时保母已经吁学童佩戴安全带，提早适应，而全数校巴也有安装录像系统，记录车内及路面情况，预期新例实施初期，营办商、家长和学校要互相磨合，例如保母要再三检查，或花费更多时间，未必如以往准时。

运输署表示，署方一直与业界紧密沟通，业界亦理解有关考量；执法人员及法庭会就每宗个案的实际情况而作出考虑及判断。

署方鼓励营办商尽快加装安全带及保护式座椅，并确保其处于良好及可使用的状况；跟车保母开车前应协助学童正确佩戴安全带，家长或监护人亦应教导子女。

杜绝「手机阵」 司机位放多于两部属违例

《2025年道路交通（交通管制）（修订）（第2号）规例》同样将于本月25日起实施，司机驾驶时，前方不可放置多于两部流动电讯装置（流动电话、平板电脑或手提电脑），且屏幕对角长度不可大于19厘米，以杜绝「手机阵」；违例者最高可判罚款2000元。

本月25日起，司机驾驶时前方放置的流动电讯装置不得多于两部。

有的士司机坦言，有听闻相关规管，但不清楚落实日期。香港的士小巴商总会发言人翁国豪指，明白部分司机依赖手机应用程式「接单」，但安全至上，会方会向车行会员发出提示通告，吁车行贴在当眼处，并发提示讯息到通讯群组。

他补充，的士后座安全带法例早在2001年生效，惟短途乘客普遍未养成佩戴习惯。他坦言，司机难以每分每秒留意乘客，乘客应保持自律，期望新例能起提醒作用。

香港的士小巴商总会发言人翁国豪指，部分司机靠手机应用程式「接单」，但安全为业界首要考量。

儿童坐椅条例推行 车主坦言无设备难接载亲友

去年11月，《2024年道路交通（安全装备）（修订）规例》正式实施，8岁以下、身高未达1.35米高的儿童，必须使用儿童束缚设备。条例实行两个月来，有车主坦言遇上困难。

相关零售商录40%销售额升幅

车主林先生指，其私家车未有设置相关设备，早前有朋友带同子女探访，他本想接载对方回家，结果因缺乏设备无法成行，「朋友最终赶尾班车走。」他指，自己经常接载亲友，却不想特意购置设备，「节日聚会才派上用场，其余时间只会备用。」

有零售商指，儿童束缚设备的销售额在条例生效前夕急升。 受访者提供

有零售商指，销售额在条例生效前夕急升。儿童家具专门店「ChopChop Baby Shop」负责人指，去年11月和12月相关设备销售额录得30%至40%升幅；儿童安全座椅普遍按年龄层分为3至4类，其中以初生婴儿至12岁儿童适用的「成长型」座椅最受欢迎，「买一个已足够让小孩从小用到大。」据了解，入门版「成长型」座椅售价介乎2000至4000元，部分因品牌及用料更昂贵。

据悉，有网约车平台推出「儿童座椅」行程选项，用户可预约配备相关设备的车辆。

记者：仇凯瑭