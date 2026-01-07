香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
更新时间：18:40 2026-01-07 HKT
发布时间：18:40 2026-01-07 HKT
近日本港天气严寒，天文台今日（7日）先后发出寒冷天气警告及霜冻警告。网上更流传一张欧洲中期预报中心（ECMWF）的气象预报截图，声称本港气温或于一月中旬急降至摄氏1度，甚至引起「香港落雪？」的讨论。
香港过去曾出现4次落雪 地点位于哥连臣角及大帽山
不过，根据天文台「地球天气」当中的欧洲中期预报中心超级电脑模型，预测香港下周二（1月12日）的最低气温「极其量」也有约10度（即截图中粉蓝色位置），而要落雪，则起码要位于图片深蓝、甚至紫色位置，才有机会去到「零下」温度。
天文台科学主任回复本网查询时亦表示，本港本月中落雪的机会不大，明日天气预测最低气温达11度，而按照天文台温度慨率预报图，可见直至本月21日，本港整体气温有回升趋势，最低气温约在10度左右。
不过，他指香港自1948年以来，有4次轻微落雪的纪录，当中包括1967年发生两次，1971及1975年分别发生一次，地点位于哥连臣角及大帽山山顶。
而根据天文台九天天气预报，下周二最低15度，最高更达19度，故「落雪」的机会相当微。
