财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

《财政预算案2026》将于2月25日（年初九）公布。财政司司长陈茂波早前表示，受惠印花税收入增加，本财政年度「经营帐目」可提前恢复盈余，但随着政府加大投入工务工程，本年度「资本帐目」仍录得赤字，即整体财政仍是赤字。公共财政有好转，外界关注新一份《预算案》会否有「派糖」措施，包括退税、子女免税额增加、派发「夜间消费券」，以至医疗、教育、福利等相关措施，公务员薪酬又会否获「解冻」？《星岛头条》持续更新各方建议，让读者在《预算案》公众咨询期间，一文睇清最新资讯！

《财政预算案2026》宣读日期为2月25日年初九。立法会亦更新2026年会期安排，按照议程，预算案预料最快在4月29日的会议表决通过。

就「派糖」措施，陈茂波早前表示，消费券发放需平衡公共资源的运用，尽管香港经济正在改善，特区政府的「经营账目」预计会录得盈余，但同时亦需进行多项基建工程，导致「综合账目」面临一定的赤字压力。

罗兵咸永道倡所有免税额提升10%

罗兵咸永道提出一系列建议，包括继续就利得税、薪俸税及个人入息课税提供100%税务宽减，上限维持1500元，但将所有免税额一律提升10%、将住宅租金及居所贷款利息基本扣税额由现时10万元上调至16万元、申请扣除居所贷款利息的年期由20个课税年度延长至25年，以及将长者住宿照顾开支的税务扣除扩展到包括在内地产生的费用。

ACCA倡提高薪俸税税务宽减额上限至$1万

特许公认会计师公会（ACCA）香港分会则建议，提高薪俸税的一次性税务宽减额度上限至1万元；推出家庭佣工费用税务扣减，上限为3万港元。ACCA亦建议将自愿医保计划下的私营医疗保险扣税上限提高至1.6万港元。

而有意见认为公共开支仍在上升，须审慎理财，不宜抱过高期望，加上若撇除发债因素，赤字仍高达1247亿元，政府距离真正收支平衡仍相去甚远。

吴杰庄倡派夜间消费券

选委界立法会议员吴杰庄建议政府推出「夜间电子消费券」，限制使用时段于晚上9时后，直接刺激晚市消费，助力餐饮、酒吧、戏院等夜间行业经营。他表示，具体的补贴水平，以及政府所需的资金投入等细节，均需要政府相关部门的精算师进行计算，笑言「睇政府请你食碗云吞面，定请你食T骨扒」。

税务及子女免税额

对于税务及子女免税额，陈茂波早前指，理解中产市民面对的压力，但强调资源分配要「多方面平衡」，会整全检视是否有调整空间。

截至2025年11月30日，政府本财政年度首8个月录得180亿港元赤字，较10月份的568亿元赤字减少388亿。陈茂波表示，受惠于金融市场表现带动税收增加，本财政年度经营帐目有望录得盈余，将是过去数年赤字后首次重返盈余。

ACCA香港分会会长郑杰燊表示，若根据41亿港元盈余的估算，财政储备将维持大约在6,584亿港元，与去年水平相若，较原预测转亏为盈的时间提早约3年。

陈茂波：未来或仍需发债投资未来

陈茂波指，资本帐户的资金主要来自地价收入。目前房地产市场虽趋稳，但地价收入相比过往仍处于较低水平，预计未来2至3年地价收入难以完全支持基建开支。政府已将每年基建投入由约900亿提升至约1,200亿元，期间存在资金缺口，因此需要透过发债吸引市场资金，投资未来建设。

他强调，发债需配合项目现金流需要，推动北都发展前期需投入资金、平整土地及建设基建，吸引企业落地、产业发展，汇聚上中下游公司；税收与回报则集中在后期，因此可能需要发行较长期债券，这是有道理和原因。

有议员关注政府会否设立机制检讨股票印花税，陈茂波在立法会回应时表明，不会再减股票印花税，指印花税为政府重要收入来源，本财政年度股票印花税增加，而物业印花税则因市况不稳大幅减少，调整印花税需考虑公共财政与公众利益。

陈茂波重申，除非外围环境削弱本港竞争力，否则不会再下调股票印花税. 他引述研究指，现行印花税水平在成交量和竞争力方面均属合适。至于房地产基金（REITs）及交易所买卖基金（ETF）等新领域，他指政府会采取较宽松态度「争生意」，但会坚守「应收则收」底线，并顾及市民感受。

长者医疗券方面，陈茂波表示，在整体财政状况上，政府必须综合考虑各方面因素。他认同虽然长者退休后可能拥有少量积蓄，但他们在过去几十年来对香港社会贡献良多。因此，若像医疗券般设立过多区分关卡，未必是最理想的做法。他强调，政府在制定相关政策时，会从多方面考虑，希望能尽可能兼顾到更多市民的需求。

「两元乘车计划」一直备受公众关注，陈茂波表示，为确保计划于人口高龄化趋势下得以持续，针对70岁以上长者免费乘车的建议，政府回应将从多方面整体评估，兼顾社会资源与长者福利。他特别提到，现时地缘政治风险甚高，政府要留「子弹」，以应对潜在的冲击与攻击，确保香港能够稳健发展。

立法会议员吴杰庄建议扩大现行「长者医疗券」计划，升级为覆盖范围更广的「银发券」。他指不少基层长者仍十分「精伶」，「行得、走得、食得」，认为与其在患病后治疗，不如加强预防；心理健康若能提升，长者生活得更开心。故他建议将医疗券的使用范围，扩展至支持长者参与短期旅行等活动。

市民关注政府会否减免自住物业的差饷。陈茂波表示，听到相关声音，指过去数年在差饷上都有宽免，强调「我哋尽力啦」。居住需求方面，陈茂波亦指，由于需要土地储备配合，实质房屋供应预计将于未来约两年后陆续增加。

强积金可用于置业？

有政党倡放宽强积金用于置业，容许退休后透过逆按揭转化为收入「以楼养老」。陈茂波表示，强积金初衷是作为打工仔的退休保障，此前思路是提前提取作其他用途，可能会削弱保障。不过指退休后透过「逆按揭」将物业转化为稳定收入，同样可成为一种退休保障方式，政府会作考虑。其后有报道指，不宜对强积金买楼期望太高。

去年《预算案》提出公务员冻薪一年。继行政会议成员林健锋早前指出不应再冻薪，甚至应考虑加薪后，实政圆桌召集人田北辰亦表示，整体经济有复苏迹象，并无理由继续冻薪，虽政府财政赤字尚未完全解决，但他强调「总唔能够年年财赤就要公务员年年挨义气」，认为对公务员士气打击很大。而实政圆桌立法会议员庄豪锋于社交平台指，公务员「跳Point」制度应该改革，形容相关评核形同虚设。

陈茂波1月中在立法会表示，政府会按机制进行检视，指公务员薪酬调整不仅影响公务员团队，亦牵动广大非政府机构、资助机构，以至私人市场的薪酬调整参考，当局会谨慎处理，目前先按机制完成薪酬趋势调查，再作进一步考量。

现行电动私家车「一换一」税务宽减计划将于3月31日结束，相信政府会在新一份《预算案》宣布新一轮「一换一」方案，业界预期优惠会进一步减少。

陈茂波早前出席港区人大、政协及有关全国性团体香港成员专场咨询会. 港区人大代表陈振英提出7点建议，包括提高迟交税款的附加罚款。现时对未如期缴税者，征收5%附加费，拖欠超过6个月，再被征收欠款总额的10%附加费。陈振英建议将两项附加费分别提高至10%及15%，加强对未如期缴税人士的震慑力，认为亦有助改善政府财政状况。

