宏福苑大火｜颂雅路西熟地成重建选址之一 原属单幢46层高公屋/绿置居用地 伙数较原址少近三成半

大埔宏福苑大火发生至今已逾一个月，据报政府已拟备长远安置方案，涵盖多个选项，料最快于新一届立法会首次会议交代。大埔区议会昨日（7日）开会，不少区议员促请政府尽快提供具备多元选择的安置方案，包括原区觅地重置宏福苑，其中颂雅路西、毗邻富亨邨山边的一幅公营房屋「熟地」，成可考虑选址之一。

熟地属插针楼 规模逊宏福苑近700伙

该幅公营房屋「熟地」位于新界大埔新市镇北部颂雅路西，附近毗邻富亨邨、颂雅苑、富蝶邨，周围配套完善，邻近有富亨商场，设有酒楼、餐厅、银行、街市等，亦有康文署体育馆及康乐设施，邨内亦有香港红卍字会大埔卍慈中学和圣公会阮郑梦芹银禧小学。距离设有急症全科的雅丽氏何妙龄那打素医院不到10分钟路程。

根据城规会网站，颂雅路西用地面积约1.75公顷，最高总地积比为6倍。翻查2025/26年度公营房屋预测建屋量，颂雅路西预计兴建房委会公屋或绿置居，发展1幢46层高住宅，包括3层停车场、1层平台及1层防火层，总楼面面积约629,748平方呎，日后提供约1292伙公营房屋，平均单位面积约441平方呎，2029/30年度完工。不过，与受五级大火影响的宏福苑对比，该用地规模仍有一定差距。宏福苑共建有八座楼宇，涉1,984伙，全苑面积约为0.93公顷，仍有差距，加上该熟地临近山边，属「住宅甲类9」地带，即「插针楼」，料无独立设施配套，需与附近富亨邨、颂雅苑共用设施。

颂雅路西熟地靠巴士、小巴接驳 便利性未及宏福苑

交通方面，颂雅路西「熟地」尚算便利，虽并非邻近地铁站，但有巴士及小巴直达邻近港铁太和站及大埔墟站，前往太和站的包括巴士71K、72K、73B，小巴502、20A等；前往大埔墟站的巴士包括71A、小巴20A、20C、20E、20R等，需时10至15分钟，如步行前往，则分别需时20及30分钟。前往一马路（汀角路）之隔的大埔中心，步行亦只需时8至10分钟。

宏福苑则主要依靠巴士服务，有多条巴士路线途经，如72、73X、75X等，可往返荃湾、九龙城、长沙湾等地，并设26来往区内。港铁亦设K18接驳巴士连接大埔墟站，如步行前往仅需时10分钟。

记者：李健威

摄影：叶伟豪