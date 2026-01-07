奶粉回收︱家长怒斥雀巢热线「完全打唔通」须漏夜扑奶粉 万宁须凭单据及产品退款

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21个批次婴幼儿配方奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染，雀巢香港正回收有关产品。不过，多名家长在社交平台发文，怒斥雀巢香港热线2599 8874「完全打唔通」、「就算通咗两声都cut咗线」。有妈妈直言「咁贵买佢啲奶粉求安心，而家出事就要你call爆佢」，更反问「唔可以直接讲点处理咩？」记者实测多次致电该热线，同样未能接通。

有妈妈漏夜扑奶粉 善心超市收银「埋数清咗机都卖比你」

有妈妈发帖分享，指昨晚见到新闻报道后，检查家中奶粉后发现「全部中晒」，故立即外出「扑奶粉」，晚上10时58分到将于11时关门的厚德百佳，向收银说明情况后，收银姨姨向她说「BB好重要，就算埋咗数清咗机都卖比佢」，故发文大赞收银同事、「厚德百佳超级广场世一！」

万宁：顾客需携同产品及单据办理退款

零售商「万宁」在社交平台表示，就雀巢能恩、惠氏ULTIMA及ILLUMA奶粉因个别原材料或存在蜡样芽孢杆菌而受影响的产品，已即时停售及下架。经门店购买的顾客，需携同受影响品牌的产品及万宁购物单据，到任何门店办理退款。经网店购买的顾客，则可透过WhatsApp 客户服务号码5423 2088 (https://bit.ly/3GjIk09 )，或致电 2299 3398，作出退款安排。万宁表示将继续密切留意事件发展，并全力配合相关部门及供应商的跟进安排，以保障顾客安全。

蜡样芽孢杆菌是什么？对BB有何害？

食安中心表示，蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由一些蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。

发言人呼吁市民不要让婴幼儿食用受影响批次的产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。

