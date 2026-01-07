雀巢奶粉回收｜误食受污染奶粉或现屙呕症状 家庭医生林永和指多属轻症 教路转奶粉贴士！

雀巢公司近日在欧洲部分地区回收个别批次的婴幼儿配方奶粉，因为个别原材料可能存在源自微生物蜡样芽孢杆菌，雀巢香港表示，进口本港的婴幼儿配方奶粉有21个批次亦可能曾使用相关原材料，公司已自愿将受影响产品停售和下架，并展开预防性回收。家庭医生林永和表示，若婴儿不慎进食受污染奶粉，可能会出现急性肠胃不适症状，但一般情况不会太严重，家长毋须过度恐慌。

温水无法杀死毒素 视乎进食量致屙呕症状

林永和解释，蜡样芽孢杆菌有机会在奶粉中产生毒素，引致身体不适，这类毒素即使以温水（约40多度）冲调奶粉，其中的细菌和毒素仍可能对婴儿造成伤害。婴儿进食受污染奶粉后的反应，视乎进食量多少，常见症状包括急性肠胃不适、呕吐、腹泻。

他强调，除非进食量很大，否则蜡样芽孢杆菌一般不会造成严重影响。家长若怀疑婴儿曾进食可能受污染的批次，应首先停止让婴儿继续饮用该奶粉，并观察婴儿过去一段时间是否有身体不适。若婴儿并未出现屙、呕、或食欲不振等症状，可能代表或该批次奶粉并未受影响。

轻症可视为普通肠胃炎处理

林永和建议，若婴儿出现不适，家长应及早带其就医，咨询家庭医生或儿科医生以了解具体状况。若症状较轻，可先视作一般肠胃炎处理，但须特别留意是否出现脱水征兆，或本身是否伴有其他健康问题，这些都可能增加严重并发症的风险。他提醒，最重要是留意婴儿有否因屙呕而出现缺水情况，需补充足够水分，若出现症状应先就诊，待医生评估后再考虑是否转换奶粉及观察后续变化。他表示，通常若腹泻过后状况平稳，便可能已逐渐恢复，细菌的影响也多会随之减退。

对于考虑为婴儿转换奶粉品牌的家长，林永和表示一般无需过度担忧，只要选择信誉良好且类型相近的产品（例如同属低敏配方），并确认奶粉阶段符合婴儿月龄（如 0–6 个月或 6 个月以上），直接转换通常可接受。他建议家长可咨询健康院护士、儿科医生或家庭医生的意见，尤其若婴儿已开始进食固体食物，转换奶粉影响通常通常不大。