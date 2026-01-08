美国消费电子展｜科技园3项「CES 创新奖 2026」产品首天即有潜在客户 公司 : 料很快可打开海外市场

【美国消费电子展/科技园/CES 创新奖/贸发局/香港电子业协会】香港科技园联同贸发局、香港电子业协会再次率团到美国拉斯维加斯，出席年度盛事国际消费电子展（CES），当中科技园区有三项产品更荣获「CES 创新奖 2026」的殊荣，获得不少海外品牌、投资人等青睐，在展览首天有公司已接触到潜在客户，并会于短期内再碰头商讨合作内容。有公司负责人透露初步与这些单位达成合作方向，相信很快可打开海外市场，并认为获得科学园极力支持，令他们今天能开拓全球市场。

3间公司获「CES 创新奖 2026」 均是首次参加即获殊荣

今年荣获「CES 创新奖 2026」的包括由意领科技研发的全球首款便携式智能脂肪肝测量仪、由连山动力研发的「智能消防机械人」，以及PointFit研发的可侦测肌肉疲劳程度的汗水感应器。他们三间公司均是首次参加CES即获殊荣。

意领科技推全球首款便携式智能脂肪肝测量仪 有助及早介入治疗

意领科技本身是大学科研团队，之后加入科技园的生物医药科技培育计划(INCU-BIO)。他们推出的全球首款便携式智能脂肪肝测量仪，只有手掌大小，需约30 秒即可透过人工智能侦测肝脏的位置，并透过专利算法，精准分别皮下脂肪及包围肝脏的脂肪，这是传统超声波检测难以做到的，大大提升了检测准确度，有助及早介入治疗、实施预防性护理，更大机会延长患者寿命。



该公司临床专家余梓瑶表示，全球有约30亿人患有脂肪肝，但很多时要到中后期才有症状，患者难于早期介入治疗，团队希望将测量仪普及化走入家庭，如家用血压计、体温计一般，教育大众做好预防性护理。她指随美国于前年推出全球首种治疗脂肪肝药物，相信医药界会做相关推广及教育，社会将更著重预防手段，有望打造新的生态链。她透露展览首天已接触超过20名潜在客户，预料可开拓全球市场及寻找国际投资者。

连山动力: 加快研究针对高楼层建筑环境「智能消防机械人」

由连山动力研发的「智能消防机械人」能自动侦测及精准探测火源、于浓烟环境中自主导航、提供实时路障提示，并选择最合适的灭火剂，以降低威胁生命及耗损财产的风险。客户主要来自亚洲，展览首天有韩国客户来了解机械人运作，获得很多智能货仓公司及工厂青睐。



该公司联合创始人张予馨表示，团队专注做火灾救援10多年，一直与消防处合作，了解消防员在火场的实际困难，且发现各地的消防一直未能完全善用新科技，而智能消防机械人的研发，正是为了解决消防员在浓烟下难以掌握现场环境所设，透过扫瞄现场情况，尽快建立现场模型，为消防员提供更多资讯。



她又称，大埔宏福苑火灾发生后感到很心痛，知道很多市民在质疑为何不使用机器人，虽然机械人可轻松在凹凸不平的地方行走，又或跨越小量的障碍，但面对高层建筑要上楼梯、转弯等，其移动功能仍然受限，因此团队希望加快研究，推出可针对高楼层建筑环境的机械人。

PointFit : 参加CES能接触到更多公司决策人

PointFit研发的可侦测肌肉疲劳程度的汗水感应器，使用者只需将一块超薄抗菌纳米薄膜贴在手臂上进行监察，配合手机应用程式，可即时监测肌肉疲劳情况和压力水平，避免运动员过度操练，更可减少进行入侵性血液测试。



该公司于去年6月随科技园参加欧洲年度初创及科技盛会Viva Technology，Pointfit行政总裁林坚指出，明显在CES能够接触到更多公司的决策人，包括不少国际知名企业，大家下决定的速度会更快，笑言早上与一家运动饮料公司代表交流，向他们说明运动饮料对运动员的害处，大家都在了解不同技术的发展，交流过程更深入。



他续称，无论是Viva Technology或CES，科技园在协助他们逐步走出去，亦增加了媒体关注，例如在CES有澳洲媒体来采访，纵然公司未真正接触或渗透到澳洲市场，但这是一个非常好的起点，可以令该公司尝试探索新市场。



记者郭咏欣美国拉斯维加斯报道