免试签驾照｜金钟牌照事务处现排队党 运输署3月推网上预约 研利用AI处理申请程序

社会
更新时间：22:43 2026-01-06 HKT
粤车南下自上月起实施后，运输署金钟牌照事务处外近日出现排队党，通宵轮候取筹办理「免试签发香港驾驶执照」情况，运输及物流局局长陈美宝要求运输署提出短期方案杜绝。运输署今日（6日）回应指，运输署正进一步优化「免试签发」申请程序，扩容增量，推出新措施便利市民，处理日益增加的需求。其中，运输署正积极提升网上预约系统，加强身份认证，要求「免试签发」申请人在网上预约时上载证明文件核实资格，如发现资料不真确，预约将被取消。系统提升已进入后期测试阶段，预计有关措施将于今年3月推出。

运输署于新措施推出两星期前公布详情

该署指届时处理「免试签发」的柜位服务会扩展至其余3间牌照事务处，并增加预约名额，预约可以全面在网上进行。运输署会于新措施推出约两星期之前公布有关详情。运输署并会积极研究利用人工智能技术处理「免试签发」申请程序，便利申请人提交申请，减少透过代办提交申请的需要。

该署指一直采取多项措施改善辖下牌照事务处轮候取筹办理免试签发香港正式驾驶执照（「免试签发」）申请的情况，以杜绝有人滥用派筹安排。位于金钟统一中心的香港牌照事务处已派员加强巡查，维持轮候取筹的秩序。运输署亦已提升派筹系统以加强核对身分，阻截筹号转让情况。由去年8月13日起，所有代办人士在领取「免试签发」即日筹时，须于系统同时输入其个人和各申请人的身分证明文件号码，有关资料会列印于其筹号，以遏止凭筹号即场招揽生意并影响现场秩序的情况。柜位人员在处理申请时会核对筹号持有人及申请人资料，当发现资料不符，该筹号所有有关申请一概不会受理。运输署会从速考虑短期改善方案，处理因「免试签发」申请而出现的排队现象，并持续检视措施的成效，适时优化。

运输署数字显示，过去3年内地驾照获批免试签发的数字共达197681宗，由2023年的一年57894宗，增至2024年的64475宗，2025年更增至75312宗。

 

