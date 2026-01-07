每日杂志｜社交媒体简化风险 郊野「打卡」热点成夺命陷阱 渔护署筹备「小红书」帐号 研破边洲预约限流

西贡破边洲上周发生内地游客因「打卡」失足堕海的致命意外，揭示本港多个自然景点在社交平台推动下，成为高危「打卡黑点」。破边洲以外，大东山「跳板石」、飞鹅山「自杀崖」及东平洲「更楼石」等地亦深受追捧。有资深行山专家指出，不少游客在缺乏装备、经验及风险认知下贸然前往，增加意外风险，须从安全教育、善用科技及人流管理等多方面着手改善。渔护署回复本报指，正研究是否需要为东坝和万宜地质步道的破边洲段制订访客上限及预约制度；同时正筹备成立官方「小红书」帐号，冀更直接向内地游客宣传远足资讯及安全提示。

有内地游客无视警告牌，登上狮子山顶。 小红书截图

有游客于飞鹅山自杀崖著名地标「空中平台」拍照。 小红书截图

除破边洲外，近年多个自然景点亦成为高危「打卡黑点」。资深行山领队梁荣亨指出，东平洲更楼石、大东山跳板石，以及大帽山卧云石同样深受游客追捧。其中，大东山跳板石因外形凌空突出，常有游客「倒挂」拍照，惟实际位置属陡峭斜坡，一旦失手则后果严重，「即使站在石上拍照，后退时稍不注意，也有失足堕下的危险。」

有游客排队等候在大东山「跳板石」拍照。 小红书截图

东平洲「更楼石」近年亦成为内地游客的热门「打卡」景点。 资料图片

「倒挂」拍照 失手后果严重

他又指，近期更有内地游客租用快艇前往北果洲等荒岛，观赏六角柱石，「他们可能在网上看到资料，便爬上大炮石拍照，拍出来有效果，不过真的挺危险。」他提醒，相关地点易受季节风及浪涌影响，岩面湿滑且无管理或救援设施，自己带队时亦会劝喻参加者不要接近，「万一滑倒掉下去，肯定救不回。」

山艺及攀岩教练梁念豪亦指出，狮子山顶、飞鹅山自杀崖等地长期属高风险区域，但因位置邻近市区或交通方便，令游客产生错误的安全感，不少人即使身处强风，仍于悬崖边自拍或做出跳跃动作，轻视堕崖风险。

翻查资料（见表），万宜水库东坝去年曾有游客因「打卡」失足堕下防波堤，致头部受伤；前年石澳亦有内地游客因拍照被大浪卷走，造成2死1伤的惨剧。

有内地女子去年在东坝拍照时，失足跌下防波堤，头部受伤。

行山专家吁从三方面改善

游客在高危地点冒险拍照，离不开社交媒体的影响。民间搜索队「香港守望者服务团」创办人Anson指出，近年该团队参与的外地游客山野搜救个案有2宗，分别涉及西贡及大帽山，「不是高危位置，游客可能不适应香港的气候，或不太熟悉香港的地形而遇险。」

他提到，社交平台上的影像往往只呈现漂亮的一面，却隐去拍摄背后的准备工夫，包括需专业人士陪同，或须穿着具抓地力与防护功能的专业装备。他补充，狮子山、自杀崖、蚺蛇尖及破边洲等地虽然危险，但在「打卡文化」驱动下，部分游客仍会跨越安全警示，为求拍摄「与众不同」的照片而刻意靠近悬崖边缘，甚至进行危险动作。

梁荣亨指，在社交媒体主导的氛围下，行山被过度简化为轻松活动，忽略了其本质上仍属需充分准备、评估与自律的户外行为，若心态不改，意外风险将持续存在。他提醒，即使是标示为「郊游径」的路线，实际可能需步行数小时，并涉及上落坡或崎岖地形，但游客普遍高估自身体能，低估路线难度。

目前政府在多个高风险景点设置「悬崖危险，切勿前进」等警告牌，却仍有游客进行危险行为。梁念豪指出，相关提示对风险意识薄弱者阻吓力有限，部分人甚至会进一步靠近危险位置，「有警告牌代表前方有沙石或风力强劲，但有些游客坚持上去，怎么劝也没用。」

山艺及攀岩教练梁念豪表示，曾目睹有游客为求「打卡」效果，在悬崖边做出跳跃的危险动作。

对于是否应加重罚则以收阻吓之效，梁荣亨形容属两难之举，一方面难以执法，另一方面亦可能冲击本港长期重视自由的登山文化。他建议政府将重点放于加强宣传与教育，并在已知高危景区安排管理人手等。

针对警告标语，梁荣亨指出，部分游客对地理环境认识不足，单靠文字警告难以弥补资讯落差。Anson亦说，现时不少警告牌被放置于悬崖边缘或路线终点，游客容易产生「既然已到此，不差再拍一张」的心态，建议相关部门在山脚、主要分岔口或路途中较早位置，提前设立具体而直观的警示，并辅以地形实况照片，让游客在投入行程前清楚理解危险程度，决定是否继续前进。

此外，Anson亦提到，部分电子地图会提供由山友私自开辟的小路，容易误导游客走入险境。他建议在热门郊野公园入口设置「智能标记柱」，记录游客进出山区的时间与人数，并发放基本资讯，让管理部门及救援单位及早掌握人流及活动范围，作为搜救部署的参考依据。

「香港守望者服务团」创办人Anson建议，政府在山脚或路途中提早设立带有实景照片的警告牌。

建议使用警方App 行程前做足准备

梁念豪则建议，游客可使用警方开发的「HKSOS」及政府「MyMapHK」应用程式，在行程前熟悉定位、分享座标及紧急求助功能；一旦遇上意外，亦能大幅缩短搜救时间。

他同时提议，可参考外国做法，对破边洲等高风险兼具人气的景点实施预约制及收费管理，借以控制人流，减少即兴及无准备的「打卡式到访」。对于缺乏经验的游客，他亦建议鼓励聘请受过正规训练的远足领队或教练陪同，降低意外风险。

前年，有内地游客在石澳拍照「打卡」时被大浪卷走，酿成2死1伤。

渔护署回复指，一向注重郊游安全，会持续在假期期间加强巡查郊游热点、宣传及教育工作，并鼓励游人使用由署方管理及维修的正式山径；署方亦于郊野公园内较险要处附近竖立警告牌，提醒游人切勿前往。署方正筹备成立官方小红书帐号，期望能更直接地向内地旅客推广本港的自然风光和远足路线，以及有关郊游时的注意事项、行山安全和礼仪，并通过「郊野乐行」网站及新增的绿色旅游远足资讯专页，让游人因应自身情况妥善规划行程。

针对破边洲情况，渔护署称已加建围障及警告牌，并于假期安排人员驻守，提醒游人沿正式山径行走，切勿跨越围栏。署方正研究为郊游热点评估承载力和，并制订适当的访客管理措施，包括考虑是否需为东坝和万宜地质步道的破边洲段制定访客上限、设立预约制度或其他控流措施，以确保郊野公园的可持续旅游发展。

热门营地惊现垃圾山 署方拟增设施加强监察

近日西贡咸田湾于长假期后，惊现大量垃圾堆积，衞生状况堪忧。有行山人士指出，相关情况已非首次，不少旅客倾向自备食物露营，产生大量垃圾，大屿山贝澳营地亦曾有类似情况。外界关注部分旅客的郊游行为，以及现有配套是否足以应付急增人流，食环署及渔护署回复指，已派员完成清洁，日后将加强宣传教育，呼吁旅客爱护自然。

有网民发现，除夕元旦过后的咸田湾营地及咸田公厕附近堆满垃圾。 网上图片

山艺及攀岩教练梁念豪指出，咸田湾并非首次出现垃圾堆积，每逢天气转好或内地长假期，营地往往不胜负荷，「去年10月前往时全部都是人，垃圾堆积如山。」他留意到，贝澳等热门露营地点亦曾出现类似情况，虽然有部分内地人士会于闲日组团清理垃圾，「但始终捡垃圾的人，不及扔垃圾的人多。」

资深行山领队梁荣亨则表示，近年政府大力推广绿色旅游，成功吸引大量游客前往，但相关宣传侧重景点与体验，未有同步强化人流管理及环境承载力评估，导致部分地点短时间内垃圾堆积，「在较多游客及行山人士经过的地方，经常看到垃圾桶装不下，垃圾袋被一袋一袋包好弃置在原地。」

食环署：每日进行清洁

食环署表示，已安排人员每日在咸田公厕进行简单清洁，及每星期进行深层清洁，未来会考虑在节假日加派人手，并呼吁游人正确使用及爱护公厕设施。

食环署称，已安排人手清洁咸田公厕。 食环署提供

渔护署亦指，留意到有关情况后，已即时派员清理公厕外的垃圾，会在天气及风浪许可下以船只运走。署方强调，会密切监察营地及附近的郊野公园衞生，正考虑在营地附近加设垃圾收集设施及增加清洁次数，联同相关部门加强清洁，并透过不同渠道向旅客宣传绿色旅游的良好行为和守则。

旅发局则表示，会透过「咫尺自然的香港」平台推广爱护环境信息，期望在推动生态旅游的同时，维持郊野环境的可持续发展。

