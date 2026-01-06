食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
更新时间：21:33 2026-01-06 HKT
食物环境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）表示，中心持续积极跟进雀巢公司在欧洲部分地区自愿预防性回收个别批次的婴幼儿配方奶粉，因为个别原材料可能存在源自微生物蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）的物质。中心早前已即时作出跟进调查，联络本地进口商（包括雀巢香港有限公司（雀巢香港））、零售商及有关当局，根据雀巢香港今日的最新资料，其进口本港的婴幼儿配方奶粉有21个批次亦可能曾使用相关原材料，为审慎起见，雀巢香港已自愿将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。
雀巢香港现正回收受影响批次产品
中心发言人说，雀巢香港现正回收受影响批次产品，市民可于办公时间致电其热线2599 8874，查询有关产品的回收事宜。
进食含过量蜡样芽孢杆菌食物 可引致肠胃不适
中心早前透过食物事故监测系统，得悉雀巢公司在欧洲自愿回收部分批次的雀巢婴儿配方奶粉，因为怀疑个别产品可能受到蜡样芽孢杆菌污染。中心得悉事件后，已即时作出跟进，并发布食物事故报表，让公众和业界知悉有关事件，并一直积极跟进事件和加强抽检。
蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由一些蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。
发言人呼吁市民不要让婴幼儿食用受影响批次的产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。
发言人说，中心已就事件通知业界及相关部门，并会继续跟进事件和采取适当行动。跟进工作仍然继续。
▼▼受影响批次产品▼▼
Nestlé NAN 雀巢能恩
|产品名称 (净重)
|批次编号
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原产地
|NAN PRO3 BL 2 HMO (800g)
能恩启护 3 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F4
|26/07/2027
|Germany 德国
|NAN INFINIPRO1 7HMO (800g)
能恩全护 1 号配方 7HMO (800 克)
|52970742F1
|24/10/2027
|Germany 德国
|NAN INFINIPRO1 7HMO (350g)
能恩全护 1 号配方 7HMO (350 克)
|52970742C1
|24/10/2027
|Germany 德国
|NAN INFINIPRO2 7HMO (800g)
能恩全护 2 号配方 7HMO (800 克)
|53070742F1
|03/11/2027
|Germany 德国
|NAN INFINIPRO3 7HMO (800g)
能恩全护 3 号配方 7HMO (800 克)
|52770017V2
|04/10/2027
|Switzerland 瑞士
|NAN INFINIPRO4 7HMO (800g)
能恩全护 4 号配方 7HMO (800 克)
|53030017C2
|30/10/2027
|Switzerland 瑞士
Wyeth Nutrition 惠氏营养品
|产品名称 (净重)
|批次编号
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原产地
|S-26 ULTIMA 2 (800g)
S-26 ULTIMA 2 号配方 (800 克)
|51590017C6
|08/06/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA HA1 BL 2 HMO (800g)
ILLUMA 低敏 1 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|51660742F2
|15/06/2027
|Germany 德国
|ILLUMA HA3 BL 2 HMO (800g)
ILLUMA 低敏 3 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F3
|26/07/2027
|Germany 德国
|ILLUMA ORG2 (800g)
ILLUMA 有机配方第 2 阶段 (800 克)
|51620017C1
|11/06/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA ORG3 (800g)
ILLUMA 有机配方第 3 阶段 (800 克)
|51620017C2
|11/06/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA LUXA 1 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 1 阶段 (800 克)
|51190017C2
|29/04/2027
|Switzerland 瑞士
|51550017C3
|04/06/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA LUXA 4 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 4 阶段 (800 克)
|52580017C1
|15/09/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA LUXA 2 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 2 阶段 (800 克)
|51400017C1
|20/05/2027
|Switzerland 瑞士
|52580017C2
|15/09/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA ATWO 1 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 1 阶段 (800 克)
|51640017V1
|31/06/2027
|Switzerland 瑞士
|52840017C2
|11/10/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA ATWO 2 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 2 阶段 (800 克)
|52900017C1
|17/10/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA ATWO 3 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 3 阶段 (800 克)
|52910017C1
|18/10/2027
|Switzerland 瑞士
|ILLUMA ATWO 4 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 4 阶段 (800 克)
|52910017C2
|18/10/2027
|Switzerland 瑞士
