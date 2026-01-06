免试签驾照｜疑粤车南下需求增 内地排队党金钟通宵轮候 申请者爆收费500元 陈美宝促运输署提短期方案杜绝

粤车南下自上月起实施，内地驾驶者须持有香港驾驶执照方能申请，令运输署「免试签发香港驾驶执照」，即俗称「吸牌」需求上升，金钟牌照事务处外近日更出现通宵轮候现象。《星岛头条》记者于下午约4时半前往该处，发现有「排队党」于事务处外交收文件，收费达500元。此外，金钟道排队处有不少人以椅子、纸皮等杂物霸占位置，「以凳代排」。有排队人士透露，他们按公司安排，需24小时于该处排队，直至运输署推出网上申请系统。运输及物流局局长陈美宝今天下午(6日)联同常任秘书长丘卓恒与运输署召开紧急视像会议，敦促署方进一步优化处理程序。

排队人士中超过7成是代办人士

内地申请者赵小姐早于去年12月中旬来港申请，她透露，当时于清晨4时半起床，并在5时前赶抵金钟牌照事务处外排队，以争取限量筹号。她指出，现场「排队党」问题严重，估计排队人士中超过7成是代办人士，坦言正常申请者若不提早到场排队，根本无法取得筹号。

学生收两、三百元 若穿著西装可能要差不多500元

赵小姐凭借事先在小红书等平台搜集的攻略，乔装成学生模样探听行情，发现「排队党」收费因申请人衣著而异，「学生的话就两三百块，若穿著西装革履的话，可能就是差不多五百块左右」。

从广东前来的苏先生昨午4时许到玚，当时所有轮候号码已派完，职员著他今日再来。他续指，昨日在现场观察到不少人正在排队，其后接触到「排队党」，对方声称可代为办理，于是决定委托对方代办，获承诺今日内完成手续，苏先生今日中午提交所需文件原件，由对方代为办理。

现场所见，不少人以椅子、杂物霸占位置。不愿出镜的「排队党」陈小姐透露，这种「以凳代排」的方式为「排队党」之间的潜规则，但却引发大量争执，尤其在早上8、9时人潮高峰时段，「大家为咗前后调换，或者有人想打尖，经常闹交」。

陈小姐估计，现场约有6成轮候者为从内地而来的「排队党」，其余4成则为本地代排人士。她指出，「排队党」基本上已垄断每日约140个办理名额，「好少（内地驾驶者）自己嚟申请，根本攞唔到位」。她续指，不少申请者会透过如小红书等内地社交平台预约代排服务，再由内地「中介」统筹收费及分派排队任务。当问及相关收入时，陈小姐并未透露个人所得，但提及组织代排的「中介1」每月收入可达60万至70万。

中介公司安排人员24小时排队

另一不愿出镜及透露姓名的排队人士表示，他们根据公司安排，需24小时在该处排队，「衣食住行都需要在附近处理」，直至网上申请系统推出。

金钟牌照事务处现时每日共派发140个即日筹，上下午分别设有80个及60个，申请者每次最多可办理5份文件。

陈美宝要求运输署尽快提出短期改善方案

运输及物流局于社交平台发文，指一直密切关注运输署牌照事务处的运作情况，运输及物流局局长陈美宝强调署方应善用科技，提升效率，做好配套，便利需使用服务的人士。

「免试签发」适用于在逾30个合资格国家和地方，持有当地正式驾驶执照的申请人，可申请免试签发香港正式驾驶执照。这项服务需求一直上升，过去五年的签发数目由2021年的二万七千多宗增加至去年的八万四千多宗 。运输署于去年8月推出一系列措施优化相关申请程序 ，处理日益增加的需求。陈美宝今天下午(6日)联同常任秘书长丘卓恒与运输署召开紧急视像会议，敦促署方进一步优化处理程序。

陈美宝要求运输署尽快提出短期改善方案，处理因「免试签发」申请而出现的排队现象，以杜绝有人滥用派筹安排的不理想情况。另外，她亦敦促署方继续提升网上预约系统，在3月前推出优化的网上预约免试签发柜位服务，让预约可以全面在网上进行，申请人同时可以上载证明文件核实资格，相关柜位服务亦会在全港四间牌照事务处适用。

陈恒镔促推电子化及增办事处解轮候难题

民建联立法会议员陈恒镔表示，现行轮候情况严重，对真正有需要的申请者造成滋扰与不便，认为有代办情况属合理，但「有部份亲身去到（现场）嘅人，点都攞唔到筹，其实唔系太合适」，因此他建议政府预留一定名额予有实际需要人士。

陈恒镔表示，民建联已多次向政府反映问题，并积极推动预约申请程序电子化，认为这样才能解决问题。他强调，依赖人手处理申请始终能力有限，即使增加配额亦只是「杯水车薪」。短期而言，他建议政府增设多一两间办事处，处理「免试签发」申请。

记者：郭文卓