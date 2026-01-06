宏福苑大火｜民思政策研究所倡6项改革 将围标刑事化并开发「人工智慧围标风险预警系统」

大埔宏福苑火灾引起社会关注大厦维修工程围标及监管问题。民思政策研究所今日（6日）发表研究报告，倡议6项改革重塑行业诚信与公共安全，包括针对严重罪行引入刑事责任，明确法律定义与加重罚则、设立「附带管治监督的统一维修基金」、建立「数码楼宇护照」与区块链招标平台及开发「人工智慧围标风险预警系统」等。行会成员、民思政策研究所所长汤家骅表示，东盟至今已有五国将围标刑事化，强调本港现行法例罚则阻吓力不足，建议将围标行为刑事化，以打击涉及围标的欺诈行为。

汤家骅：围标本质上属欺诈行为

汤家骅表示，围标本质上属欺诈行为，涉及多方合谋抬高价格，欺骗招标方。然而，现行《防止贿赂条例》第六条仅规管贿赂他人撤标之行为，且只适用于公共机构，未涵盖私人招标（如屋苑维修），法例范围明显不足。

对于有立法会议员建议政府成立楼宇维修监管局减少围标情况。汤家骅表示，研究所的相关建议与议员的看法不谋而合，形容双方表达的内容基本一致，强调通过立法规范相关行为可能是「最快也可能最有效的方法。」

问及会否将报告提交至行政长官李家超？汤家骅表示，研究所一贯做法是将所有研究报告分发给特区政府的主要机构、外国驻港领事部门，相信将于短期内提交至行政长官办公室。

潘学智：必须进行根本性变革

民思政策研究所研究总监潘学智表示，宏福苑悲剧揭露本港的系统性矛盾，包括强制验楼计划的执行问题，业主立案法团与物业管理公司的治理角色模糊等，强调「再不处理相关问题，香港可能会带来400亿至2500亿元经济损失。」

他续说，研究发现香港与全球先进经济体存在严峻差距，举例如韩国、新加坡等第一梯队经济体已建立结合严厉法规、独立机关与先进科技的综合防控体系。反观香港，法律框架存在明显漏洞，例如《竞争条例》仅适用民事、防贿条例范围受限，执法资源与技术应用不足，且问题与有组织犯罪关联紧密，使其危机更为深重。他认为香港楼宇维修领域的围标贪腐问题已构成独特的「制度失效与迫切改革」类别，形容是「系统性的犯罪」，必须进行根本性变革。

建议设「附带管治监督的统一维修基金」

潘学智建议设立「附带管治监督的统一维修基金」，透过设立基金提供财政支援，并在业主法团获得重大资助时，按比例引入指定政府实体或其代表行使部分监督投票权，以公正的专家视角制衡围标势力。

他亦建议开发「人工智慧围标风险预警系统」，整合多方数据，利用人工智慧主动分析识别跨项目、跨承办商的可疑招标模式，并向竞争事务委员会及廉政公署等执法机构发出预警，变被动调查为主动防控。

记者、摄影：黄子龙