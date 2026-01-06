Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认收内地客户逾1.3万元人民币助开户 银行主任与内地中介女友各囚半年

社会
更新时间：13:02 2026-01-06 HKT
发布时间：13:02 2026-01-06 HKT

30岁汇丰银行时任高级银行业务主任与内地中介女友承认串谋向逾120位内地客户，收取共逾1.3万元人民币服务费，以协助客户在香港开立银行户口。2人今于观塘裁判法院承认一项串谋使代理人接受利益罪，各被判囚6个月；业务主任另须将逾1.3万元人民币犯罪得益归还予汇丰银行。署理主任裁判官钟明新判刑时引用案例，指必须判处阻吓性刑罚，铲除贪污及腐败，建设廉洁社会。

坦白认罪是最大求情理由

两被告分别为30岁汇丰银行时任高级银行业务主任陈晋熙，以及29岁深圳玲科董事兼股东张玲，同被控一项串谋使代理人接受利益罪；陈另面对一项向代理人提供利益罪。控方表示，接受被告陈晋熙一方提出的认罪协商，陈承认串谋接受利益罪，提供利益罪则申请法庭存档，获钟官批准。

钟官指，两名被告坦白认罪是最大的求情理由，惟考虑到犯案动机、情节、求情等，而案例提及背景并不构成特殊减刑因素，最终判处2人入狱6个月。钟官另颁下复还令，要求陈归还案中所得的逾1.3万元人民币予受害银行。

串谋使代理人接受利益罪指，两名被告于2024年3月22日至2025年1月21日期间，串谋其他人士使作为代理人的陈晋熙，从张玲就每项开立银行帐户申请接受利益，作为陈协助张玲等人转介的客户在汇丰银行开立户口的诱因或报酬。

向代理人提供利益罪指，陈晋熙涉于2024年6月向汇丰银行九龙湾分行一名雇员提供利益，作为协助他转介的客户在汇丰银行开立户口的诱因或报酬。

女被告求情指犯案因文化差异

辩方求情指，陈动机天真单纯，因一时糊涂犯案，他的家庭及教育背景良好，亲友求情信等均指陈性格良好，犯案有违其本性，辩方冀法庭考虑判处社会服务令。然而钟官拒纳案发历时9个月属短时间一说，亦不认为陈的情况属于特殊，监禁无可避免。

至于女被告张玲，辩方指张作为内地农村留守儿童，自初中起承担照顾家庭的责任，其家庭经济压力巨大。张透过努力读书成功于上海外资公司工作，上司高度赞扬张，指她热爱生命，本性善良。张目前任职的公司亦肯定她的表现，为她停薪留职，欢迎她继续工作，上司更直言张值得被原谅。

辩方续指张犯案是因为文化差异，由于内地常有付款开户的宣传故生误会，不了解贿赂行为在香港属严重罪行，低估法律后果。另加上张与陈在案发前不久成为情侣，其后更为未婚夫妻，张出于信任而听从陈的指示开立内地公司和微信群组。辩方力陈张深感后悔，她作为家庭唯一经济支柱，只盼早日服毕刑罚照顾家庭，望法庭轻判。

案件编号：KTCC1895/2025
法庭记者：雷璟怡

