工展会闭幕︱24日展期约136万人次入场 红酒展商日日清货补货 满意销情不促销

第59届工展会今晚（5日）8时正式闭幕，7点后停止入场。厂商会表示，为期24日的展期共吸引约136万人次入场，较上届增加5%，并创下约10亿元销售总额。厂商会会长卢金荣对今届工展会的成绩感到满意，指过去一年零售市道显著回暖，而且圣诞新年期间，城中各项特色节庆活动将日均旅客数量推升至疫后新高，消费氛围热烈。

卢金荣表示，工展会积极丰富展会内容及加码奖赏，包括在圣诞期间延长开放时间、为旅客及晚上7时后入场的人士提供免费入场等，成功吸引人潮，充分释放购买力。他又指，保健品、食品、参茸海味及酒品类别特别受欢迎，带动整体销售成绩理想。

酒商推「盲盒红酒」带动生意 营业额翻倍

工展会最后一日，维多利亚公园会场人潮汹涌，不少市民把握机会「扫平货」。《星岛头条》记者下午到场观察，市民满载而归，不少人推着手推车、行李箱抢购特价品。有档主形容今年销情是「生意兴隆」，完全不用促销；也有人选择最后一日推出七折、八折优惠，希望清空存货。有市民指，趁闭幕日购得先前缺货的心头好。

第三次参展的酒商集团主席黄先生表示，今年生意非常理想，「几乎每天都清货、每天都补货」，因此最后一日并未推出额外优惠。他提到，公司推出的「盲盒红酒」大受市民欢迎，购买红酒再加50元即可抽奖，吸引排队人龙。黄先生预计，今年营业额比去年增加一倍，虽未提供试饮，但凭品牌口碑及盲盒活动依然吸引大量顾客。他又表示，明年会继续参展，带来「平、靓、正」的酒。

冻肉店最后一日低至七折促销 为求清货

相比之下，一些档主选择降价促销。售卖冻肉、罐头鲍鱼的集团经理黄先生表示，公司早在展期第二周已将青边鲍特价出售，而闭幕日更将北海道带子以七至八折减价促销，希望清货。他透露，今年公司增加约3、40款冻货，减少罐头食品，但由于销售流程较复杂、部分顾客对口味不熟悉，全期销售额预计比去年下降一成。不过他表示，顾客今年以购买日常食材为主，销售表现仍处可接受范围。



严女士今年二度到场，笑言上一次逛得匆忙，人流过多，未能细看商品，今天特地回来买特价货，如陈皮、腊肠等。她指，已花费1,000元，预计再花1,000元，并表示「最后一日的工展会物价比市面平两成，当然要趁机入货。」

老友记：享美食不用回内地 何乐而不为？

来场超过五次的林先生则表示，最后一天「见到心水的就买」，不只锁定特价商品。今年预计花费约800元。他认为，工展会对长者很便利，「免费入场，部分交通工具免费，又可在香港享用美食，不用回内地，何乐而不为？」

另一位不愿透露姓名的女士表示，今日主要想买之前缺货的竹升面，但人流太多，未能找到母亲喜欢的口味，只好退而求其次。她坦言，今年消费额比去年下降，主要是减少购买冻肉，「与市面价差距不大，又不是经常食用，放太久不划算」。

在「Chill饮Chill食」区享用美食的陈小姐表示，主要来买鲍鱼及煲汤食材，虽然现场有特价货，但不会鲁莽，「喜欢才买」。不过她坦言对价格没有概念，也不清楚是否比市面便宜，「只是单纯享受气氛而已。」

