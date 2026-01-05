Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球教练涉体育馆厕所偷拍9岁男童大解 事主称隔壁厕格有人伸手机「上下咁影」

社会
更新时间：17:13 2026-01-05 HKT
发布时间：17:13 2026-01-05 HKT

28岁羽毛球教练涉于2022年在红磡佛光街体育馆更衣室内，趁9岁男童如厕时在缝隙偷拍对方，被捕后再揭曾3度在男更衣室内偷拍他人。被告今早在九龙城裁判法院否认4项窥淫罪开审，男童在录影会面供称，如厕时目睹有人将手机伸到厕格下方偷拍，随后再将镜头从上方拍摄，男童受惊冲出厕格后，目睹一名男子在镜子前整理头发。审讯明续。

X大解惊见有人伸手机入厕格

被告容浩诚，报称羽毛球教练，被控4项窥淫罪，指容于2022年8月14日、16日及17日分别在香港的两个男更衣室内及大角咀的体育馆男更衣室内暗中拍摄他人，而他人所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为，及他人处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，而被告不理会他人是否同意被拍摄。他另被控于同月23日在红磡佛光街体育馆男更衣室内暗中拍摄男童X。

承认事实指，男童X在2022年8月23日下午3时许，在红磡佛光街体育馆9楼男厕大便时，有人突然进入X左边的厕格，其后X见有人将手机伸到厕格隔板的左下方约10秒，及后再将手机伸到厕格上方约10秒。X随即冲出厕格，惟左边厕格内没有人，X目睹一名男子对著镜子整理头发。X离开厕所后，将事件告知友人父亲，其后对方报警求助。同日，警方在体育馆内拘捕被告，并检取被告的手机。

跑出厕格只见「蘑菇头」对镜整理头发

庭上播放X的录影会面，X透露案发当日在空无一人的厕所大便时，见「有人影行过」并进入左边的厕格，X表示该人进入厕格后用手机「上下咁影」、「下面影完先到上面」，惟X仅目睹一部蓝色手机及「净系见到𠮶镜头」。X随后跑出厕格，只看到一名男子在镜子前整理头发，形容该人「𠮶头似蘑菇头」。案发时，X年仅9岁。

负责拘捕被告的男警在盘问下称，当日接报到场处理案件，向被告进行调查，期间被告态度合作，有回答问题。辩方质疑，男警未作警诫便向被告进行调查，男警解释最初没有确实证据显示被告犯案，期后经调查拘捕被告时便有施行警诫。辩方续质疑，男警没有一字一句将调查内容记录在记事册上，男警确认。

案件编号：KCCC1528/2025
法庭记者：黄巧儿

