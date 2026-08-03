政府工空缺2026︱警务处$63K请临床心理学家 惩教署金工工艺教导员起薪$25K 即睇申请方法！

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，新一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布，未来两个财政年度，公务员编制每年分别缩减2%，预计至今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。而在2026年8月份的政府职位空缺，不同部门的公务员和非公务员职位也有选择。《星岛头条》持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

惩教署招聘工艺教导员（金工），主要负责(a)监管惩教设施内的在囚人士，以及训练、指导他们从事金属制品生产；(b)监督各项工作流程，包括金属剪裁、切割、焊接、钻孔、打磨、涂漆、测试及包装、物料预算、生产计划及排程、品质及施工控制、生产机器设备操作及保养；(c)协助工艺导师拟备职业训练教材及教授有关课程；(d)执行职业安全与健康守则及相关规例；以及(e)执行其他指派职务。

获聘人士须受《监狱条例》约束，以及须要穿著制服或须轮班当值，或在偏远地区工作及在部门宿舍居住。

．月薪：纪律人员（员佐级）薪级表第4点（每月25,265元）至纪律人员（员佐级）薪级表第22点（每月43,720元）。

．入职条件：申请人必须(a)完成有关金工行业的学徒训练或院校训练课程；或能出示证明，显示在金工行业方面具备至少五年工作经验

．截止申请日期：06/08/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

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机电工程署招聘助理电气督察，主要负责(1) 安装、操作、维修及保养电气及／或有关电子系统控制线路及装置设备或进行楼宇的电气工程；提供设计、采购、工程管理及技术顾问服务；执行法例及提供规管和咨询服务；以及监督承办商及下属的工作。

获取录的申请人，可能会获调派至其他部门工作，以及可能须要：(a)不定时／在偏远地区／在恶劣环境下工作；(b)执行轮班／上班候命／随时候召／紧急工作；(c)穿著制服／保护衣物；及(d)执行其他不时指定的职务。获取录的申请人亦可能要以自愿性质执行自行驾车到工作地点的职务（如有需要，部门会提供有关训练）。

．月薪：总薪级表第13点（每月32,430元）至总薪级表第23点（每月52,575元）

．入职条件：申请人必须(a)具备香港理工大学／理工学院或香港专业教育学院／工业学院／科技学院所颁发的电机工程文凭或高级证书，或同等学历；及(b)(i)曾接受两年有关实务训练，并于取得上述资格后具有不少于三年相关工作经验；或(ii)完成认可的学徒训练，并于取得上述资格后具有最少三年相关工作经验；及(c)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩

．截止申请日期：06/08/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘校对，主要负责(a)进行校对工作，确保在印制前识别错处并加以纠正；以及(b)备存收到和交出的校对稿件。

校对须轮班工作及在有需要时逾时工作。

．月薪：总薪级表第3点（每月港币17,545元）至总薪级表第12点（每月港币30,595元）

．入职条件：申请人必须－

(a) (i) 在香港中学文凭考试中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历；或

(ii) 在香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；

(b) 符合语文能力的要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历；以及

(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：13/08/2026 23:59:00

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香港警务处招聘临床心理学家，主要负责(a) 为警队人员提供辅导及危急事件心理支援服务；(b) 举办有关警务工作心理方面的训练课程；(c) 推行以警队人员为对象的心理健康推广计划；(d) 为警队的招募 and 选拔工作提供心理支援；(e) 为警队的行动和刑事调查工作提供心理支援；以及(f) 对警务工作的相关议题进行研究。或须不定时工作。

．月薪：总薪级表第27点﹙每月港币63,100元﹚至总薪级表第44点﹙每月港币122,045元﹚

．入职条件：申请人必须

(a) 持有香港任何一所大学颁授的临床心理学硕士学位，或具备同等学历；

(b) 符合语文能力要求，即在综合招聘考试的英文运用试卷取得「二级」成绩，以及在中文运用试卷取得「一级」或以上成绩，或具备同等成绩；并操流利粤语及英语；以及

(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩

(注 ﹕衞生署认可临床心理学家名册会员可获优先考虑)

．截止申请日期：13/08/2026 23:59:00

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房屋署招聘助理工程监督，主要负责(a)协助监督房屋委员会辖下建筑地盘及楼宇的建筑及维修保养工程﹔(b)执行需要熟练技术的工作﹔以及(c)监督初级地盘人员及承办商。

．月薪：总薪级表第13点(每月港币32,430元)至总薪级表第23点(每月港币52,575元)

．入职条件：申请人必须(a)持有香港一所理工大学/理工学院或香港专业教育学院/科技学院/工业学院所颁发的建筑或建筑学文凭或高级证书，或具同等学历；(b)在取得上述资格后，具备3年与建筑工程有关的工作经验；(c)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩

．截止申请日期：07/08/2026 23:59:00

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海事处招聘助理验船主任（轮机及船舶），主要负责以下助理专业层面的工作：

(a) 执行与商船有关的条例所规定的法定及其他相关职务，计有海上安全、防污、保安、海员福利和管理，当中包括调查意外事故、审核香港注册船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船队维修事宜，执行政府轮机工程顾问或经理的职务；

(c) 协助主持轮机师适任证书考试；以及

(d) 执行《锅炉及压力容器条例》所规定的法定及其他相关职务。

．月薪：总薪级表第19点（每月43,495元）至总薪级表第27点（每月63,100元）

．入职条件：申请人必须：

(a) 持有本港大学颁授的相关机械学科学士学位或同等学历；

(b) 持有海事处处长签发的三级或以上（轮机师）适任证书或其接纳的证书；(c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩

．截止申请日期：07/08/2026 23:59:00

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海事处招聘助理验船主任（船舶），主要负责以下助理专业层面的工作：

(a) 执行与商船有关的条例所规定的法定及其他相关职务，计有海上安全、防污、保安、海员福利和管理，当中包括调查意外事故、审核香港注册船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船队维修事宜，执行政府造船工程师的职务。

．月薪：总薪级表第16点（每月37,585元）至总薪级表第27点（每月63,100元）

．入职条件：申请人必须：

(a) 持有本港大学颁授的造船学或相关科技学士学位或同等学历；

(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；以及

(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩

．截止申请日期：07/08/2026 23:59:00

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发展局招聘媒体主任(局长办公室)，主要负责(a) 监察和分析社交媒体平台上有关发展局的民意，包括但不限于Facebook、Instagram、YouTube、Threads、小红书、微博和微信等；

(b) 因应民意，协助选定发展局社交媒体平台的内容；

(c) 策划、设计和制作全面的多媒体和图像素材(包括视频、二维╱三维动画、动态图像、视觉特效和资讯图表)，用于发展局社交媒体平台和｢局长随笔｣；

(d) 利用数码单镜反光相机制作视频内容和拍摄照片，以便在社交媒体平台及｢局长随笔｣发布；

(e) 按指示对本地和海外社交媒体使用情况以及任何项目范畴进行研究；

(f) 协助推行与发展局社交媒体平台相关的宣传活动；

(g) 管理各项目和临时指派工作由构思至完成阶段的设计时间表和工作流程；以及

(h) 执行其他获委派的职务。

获取录者或须(i)不定时及超时工作(包括晚间、周末和公众假期)，以及(ii)经常在户外工作。

．月薪：月薪港币38,715元

．入职条件：申请人必须：

(a) (i) 持有本港大学学士学位或具同等学历，修读新闻、传播、多媒体、数码营销、广告、公共关系、公共行政或相关学科者为佳，并在取得所需学历后，在媒体、新闻、数码营销、广告、社交媒体内容创作方面或相关范畴具备最少五年全职工作经验；或

(ii) 持有香港大专院校或香港专业教育学院经评审副学士学位╱高级文凭或具同等学历，修读上文(a)(i)项所列学科者为佳，并在取得所需学历后，在上文(a)(i)项所列范畴具备最少七年全职工作经验；

(b) 中、英文讲写能力俱佳；在香港中学文凭考试英国语文科和中国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩

(c) 充分了解政府体制和公共事务；具备上文(a)项所列范畴的政府工作经验者更佳；

(d) 精通资讯科技技能、社交媒体及多媒体工具(包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint，以及图像设计和视频编辑软件，如Adobe Photoshop、Illustrator、Lightroom、Premiere、After Effects和Capcut)；具备动态图像和动画制作经验者更佳；

(e) 具备良好社交媒体管理知识和营运业务用途的社交媒体帐号╱页面经验(如Facebook、Instagram、YouTube、Threads、小红书、微博、微信及相关广告平台)；

(f) 具备操作数码单镜反光相机、制作和编辑视频╱影像╱动态图像、撰写社交媒体平台标题和贴文，以及使用设计软件为网志和社交媒体贴文制作高品质影像的实际经验；

(g) 掌握社交媒体趋势、演算法和最佳实务方式；

(h) 具备高效数据分析和研究技能，包括应用线上资源；

(i) 具备良好的团队合作、沟通 and 表达能力，同时积极主动、成熟稳重、条理清晰及注重细节；以及

(j) 能够轮班工作，并在紧迫的期限内、长时间且不定时工作，以及在公众假期工作。

技能测试和面试：

(k) 合资格╱获筛选的申请人将获邀请参加技能测试和面试。

．截止申请日期：06/08/2026 23:59:00

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环境及生态局招聘媒体主任，主要负责(a) 协助制订有效的公共关系策略包括公众参与，社交媒体推广以及表述新政策及行动；

(b) 监察社交媒体（例如：Facebook, Instagram和YouTube等）上与环境及生态局工作范畴有关的新闻，分析民情及社交媒体的相关趋势；

(c) 管理环境及生态局的社交媒体平台，包括但不限于按民情建议平台所用内容、设计图像内容、制作影片内容及为社交媒体平台贴文拍摄照片；

(d) 协助评估数码推广活动的成效从而接触更多群众及与本地社区组织维持良好关系；

(e) 制订宣传概念，编制影片讲稿，制作特定主题影片，负责社交媒体上进行与政府官员活动和会面的视频直播；

(f) 协助与环境及生态局社交媒体平台相关的宣传活动；及

(g) 执行上级指派的其他职务。

工作时间及地点须视乎本局的运作需要而定。获录用者或需(a)不定时及超时工作，包括在晚上、周末和公众假期工作；及(b)经常在户外工作。

．月薪：$52,575

．入职条件：申请人须－

(a) 持有本地大学颁授的学士学位或具同等学历，并主修设计／媒体／新闻；

(b) 在取得有关学历后，具备最少五年从事设计／媒体／新闻的全职工作经验，当中具备最少三年为社交媒体推广（包括管理社交媒体平台及撰写文案）的全职工作经验。申请人如具备于政府部门或公营机构的工作经验，将获优先考虑；

(c) 符合语文能力要求，并在香港中学文凭考试或香港中学会考英国语文科和中国语文科取得第2级或以上成绩，或具备同等成绩（见注）；

(d) 熟悉资讯科技，社交媒体运作及多媒体工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,图像设计及影片编辑软件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects,及Final Cut Pro等）；

(e) 对社交媒体管理具备优秀的知识，并具备运作社交媒体帐号/专页作商业用途的经验（例如YouTube, Facebook, Instagram及其广告平台）；熟悉内地社交平台，包括微信，微博及小红书为佳；

(f) 具备良好的图像及资讯图表制作、影片拍摄及剪辑，以及撰写社交媒体平台内文及贴文的知识；

(g) 外向、主动、及工作仔细；

(h) 能在压力下如期完成工作；及

(i) 对环境/食物及环境卫生政策有相当浓厚兴趣及认识者优先。

（注：在2007年前的香港中学会考中国语文科和英国语文科(课程乙) E级成绩，在行政上会分别被视为等同2007年或以后香港中学会考中国语文科和英国语文科第2级成绩。）

．截止申请日期：14/08/2026 23:59:00

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食物环境衞生署招聘总务文员，主要负责执行一般文书职责，例如一般办公室支援服务、人事、财务及会计、统计职务以及其他部门支援服务。

．月薪：月薪港币14,885元

．入职条件：申请人必须︰

(a) (i) 在香港中学文凭考试五科包括中国语文科、英国语文科及数学科考 获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或

(ii) 在香港中学会考五科包括中国语文科、英国语文科及数学科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；

(b) 中文文书处理速度达每分钟15字及英文文书处理速度达每分钟20字，并具备一般商业电脑软件的应用知识；及

(c) 具备相关全职工作经验者，将获优先考虑。

注:

(1) 政府在聘任时，香港中学文凭考试应用学习科目（最多计算两科）「达标」成绩，以及2025年前的香港中学文凭考试其他语言科目E级成绩或2025年或之后的香港中学文凭考试其他语言科目指定等级／水平成绩，会被视为相等于香港中学文凭考试新高中科目第2级成绩。

(2) 政府在聘任时，2007年前的香港中学会考中国语文科和英国语文科（课程乙）E级的成绩，在行政上会被视为等同2007年或之后香港中学会考中国语文科和英国语文科第2级成绩。

(3) 申请人须参加文书处理速度测试及一般商业电脑软件（Microsoft Office Word 及Excel）应用知识测试。

．截止申请日期：10/08/2026 18:00:00

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民政事务总署招聘活动推广助理，主要负责元朗民政事务处的活动推广助理，一般按本处指派的岗位处理有关职务。其涵盖的职责如下︰

(1) 筹办社区参与项目及活动;

(2) 为元朗民政事务处/元朗区议会及其辖下委员会/工作小组提供文书、档案管理和秘书服务;

(3) 协助区内地区管理的行政事宜和行动;

(4) 协助相关选举工作(如适用);

(5) 处理查询及投诉; 及

(6) 在有需要时执行其他相关职务

受聘者或须于星期六、日、公众假期及办公时间外工作，并在有需要时执行户外工作。

．月薪：每月港币14,150元

．入职条件：申请人必须

(1) 在香港中学文凭考试五科考获第2级或同等或以上成绩；或在香港中学会考五科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学歷；

(2) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学歷

注:

(1)香港中学文凭考试应用学习科目(最多计算两科)「达标并表现优异」成绩，以及其他语言科目C级成绩，会被视为相等于新高中科目第3级成绩；香港中学文凭考试应用学习科目(最多计算两科)「达标」成绩，以及其他语言科目E级成绩，会被视为相等于新高中科目第2级成绩。

(2)有关科目可包括中国语文及英国语文科。

(3)2007年前的香港中学会考中国语文科和英国语文科(课程乙) C级及E级成绩，在行政上会分别被视为等同2007年或之后香港中学会考中国语文科和英国语文科第3级和第2级成绩。

．截止申请日期：07/08/2026 18:00:00

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消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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渔农自然护理署招聘技工，主要职责为 -

(a) 农业分署：(i) 进行一般有关作物生产的田间工作；(ii) 进行一般有关水耕蔬菜生产的工作；(iii) 操作农业机械；(iv) 繁殖及护理蔬菜菜苗及／或果树；以及 (v) 按照试验及发展的要求，在田间进行特殊耕作。

(b) 检验及检疫分署：(i) 执行须具饲养禽畜专门技能的农场工作；(ii) 协助整体调制禽畜饲料的工作；(iii) 护理、喂饲、处理和管束野生动物和其他动物；(iv) 设计、建造和维修动物管理中心的设施及设备；(v) 调查有关动物的个案和捕捉动物；以及 (vi) 协助有关动物、禽鸟、植物及其制成品的执法及检查工作。

(c) 郊野公园分署：(i) 监督郊野公园设施的建造及保养工作；(ii) 带领郊野公园的清洁队；(iii) 协助监察洁净相关的工作；(iv) 扑灭山火；(v) 繁殖与栽种植物和收集种子；(vi) 种植及护理树木与植林区；(vii) 操作建筑机械及设备；以及 (viii) 按设施发展的需求进行实地工作。

(d) 渔业及海洋护理分署：(I) 渔业：(i) 制造、保养和维修有关捕鱼和养鱼的器具和设备；(ii) 执行鱼类养殖工作；(iii) 操作、保养和维修鱼类养殖机械和设备；(iv) 进行渔业调查；(v) 在船只上执行捕鱼职务；(vi) 协助进行执法和巡逻活动；以及 (vii) 操作和保养部门船只。(II) 海岸公园科：(i) 建造、保养和维修海岸公园／海岸保护区设施；(ii) 操作和保养部门船只；(iii) 执行与监督清洁服务；(iv) 执行捕鱼和调查工作；(v) 协助执法及巡逻工作；以及 (vi) 协助提供一般访客服务。

．薪酬：总薪级表第5点(每月19,535元)至总薪级表第8点(每月23,585元)

．入职条件：申请人必须：(a) 至少具3年的有关行业的工作经验；(b) 能够以广东话／中文和简单英文沟通；阅读简单中文和简单英文；以及书写简单中文或简单英文；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：全年接受申请直至另行通知

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政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

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政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

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1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

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CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

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联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

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政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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