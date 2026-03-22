政府工空缺2026︱消防处请救护主任起薪$45K 工程组消防员$24K 即睇工作要求及申请方法！

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，新一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布，未来两个财政年度，公务员编制每年分别缩减2%，预计至今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。而在2026年3月份的政府职位空缺，新增较多公务员职位。《星岛头条》持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

渔农自然护理署招聘林务主任，主要职责为主要被调派执行林木及植物管理工作；策划、管理、发展及保护郊野公园、香港地质公园、香港湿地公园和特别地区；负责动植物、濒危物种、地质及景观的存护工作，包括执法、教育和提供意见及生态学的基线研究；评估及监察环境影响评估工作的生态部分；以及在各有关范畴进行应用研究。

．薪酬：总薪级表第27点（每月61,865元）至总薪级表第44点（每月119,650元）

．入职条件：申请人必须：(a) 持有本港大学的应用或自然科学的适当学科的一级或二级荣誉学位，或具同等学历；(b) 在取得学位后在适当范畴上具三年有关工作经验或持有本港大学应用或自然科学适当学科的较高学位或研究生文凭，或具同等学历

．截止申请日期：03/04/2026 23:59:00

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渠务署招聘二级工程化验室技术员，主要负责样本预备／收集及污水、污泥及工商业污水样本例行测试／分析的工作；进行实地水流量度及协助实地污水取样及化验;保存及修订分析结果纪录及协助准备个案研究报告;协助购买和补充化学剂、化验室仪器和设备并纪录存货;以及协助督导和培训初级人员。

．薪酬：总薪级表第8点(每月港币23,585元)至总薪级表第21点(每月港币47,010元)

．入职条件：申请人必须-(a) 持有香港一所理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的化学科技文凭或高级证书或实验室科学文凭，或具备同等学历；

．截止申请日期：27/03/2026 23:59:00

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渠务署招聘见习工程化验室技术员，主要负责接受在职训练；以及负责收集污水、污泥及工商业污水样本并进行例行测试／分析工作。

．薪酬：见习职级薪级表第4点(每月港币16,510元)至见习职级薪级表第6点(每月港币18,730元)

．入职条件：申请人必须-(a) (i) 持有香港一所理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的化学科技证书或实验室技术员证书，或具备同等学历；或(ii) (1) 在香港中学文凭考试化学科及物理科，或化学科及组合科学(生物、物理)，或物理科及组合科学(化学、生物)考获第3级或以上成绩，另有三科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历

．截止申请日期：27/03/2026 23:59:00

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消防处招聘救护主任，主要负责(1) 主管救护站； (2) 执行与训练救护员相关的职务； (3) 指挥和领导救护车队员在紧急事故中提供送院前护理服务和执行救护职务；(4) 执行管理和行政工作，例如员工管理、质素保证、救护车队管理、资源管理、社区关系和策划职务；以及(5) 出动处理紧急召唤。

．薪酬：纪律人员(主任级)薪级表第7点 (每月45,715元)至纪律人员(主任级)薪级表第22点 (每月83,840元)。

．入职条件：(1)(a) 持有香港任何一所大学颁发的学士学位，或具备同等学历[注 (a)]；以及符合语文能力要求，即在综合招聘考试的两张语文试卷 (中文运用和英文运用) 取得「一级」成绩[注(b)&(c)]，或具备同等成绩，并能操流利粤语和英语；(月薪50,990元)或

(b) 持有香港任何一所大学颁发的学士学位，或香港其中一间大专院校颁发的认可副学士学位，或香港其中一间理工大学／理工学院／香港专业教育学院／科技学院颁发的高级文凭，或注册专上学院在其注册日期后颁发的文凭，或具备同等学历；以及符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级[注(d)]或以上成绩，或具备同等成绩，并能操流利粤语和英语；(月薪48,335元)或

(c)(i) 在香港中学文凭考试五科考获第3级或同等[注(e)]或以上成绩，或具备同等学历；或(ii)在香港高级程度会考两科高级程度科目考获E级或以上成绩，以及在香港中学会考另外三科考获第3级[注(d)]／C级或以上成绩，或具备同等学历；以及(iii) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级[注(d)]或以上成绩，或具备同等成绩，并能操流利粤语和英语 [上述(i)项及(ii)项的科目可包括中国语文科及英国语文科]；(月薪45,715元)

(2) 通过体能测验和模拟实际工作测验；

(3) 通过能力倾向笔试；

(4) 通过能力倾向实务测验；以及

(5) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩[注(g)]。

．截止申请日期：26/03/2026 23:59:00

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消防处招聘消防员（工程组），主要负责(a) 测试、检查及维修消防车辆的机械系统，例如引擎、变速箱、制动系统、液压系统、电力和电子系统、空调系统等，以及救援装备；以及(b) 改装车辆、拖车和获指派的其他相关工作。

．薪酬：纪律人员(员佐级)薪级表第3点(每月港币24,070元)至纪律人员(员佐级)薪级表第16点(36,270元)。

．入职条件：(1) 学历要求：(a)在香港中学文凭考试三科考获第2级或同等或以上成绩，或具备同等学历；或(b)在香港中学会考三科考获第2级／E级或以上成绩，或具备同等学历；(2) 完成机械、电力、电子或汽车工程学徒训练，并具备四年有关行业的经验；(3) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具备同等成绩；(4) 通过其所属行业的技能测试；以及(5) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：26/03/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (装订分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 操作机器执行印后装订程序；(c) 保养和调校机器以维持良好运作；(d) 执行手工装订工作；以及 (e) 在有需要时搬运及装载印刷品。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；(b) 具备相当于小六程度的中英文语文能力；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (印前分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 有关印前工序，包括排字、处理画稿及电子档案以作数码输出；以及 (c) 操作、保养和调校机械／器材以执行扫描、校对和造版等职务。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；(b) 具备相当于小六程度的中英文语文能力；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (印刷分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 操作印刷机执行印刷职务，包括柯式印刷、活版印刷和数码印刷；(c) 保养和调校有关机器以维持良好运作；以及 (d) 在有需要时搬运及装载印刷品。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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香港警务处招聘警察通讯主任，主要职责是(a) 处理999求助电话／报案和操作999控制台；(b) 在指挥及控制中心内与警务人员紧密合作，操作警察控制台；以及(c) 处理查询及事故报告。

．薪酬：总薪级表第 6 点(每月20,770元)至总薪级表第 17 点(每月38,715元)

．入职条件：申请人必须(a) (i)在香港中学文凭考试五科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或(ii)在香港中学会考五科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；(b) 具备英文文书处理能力，速度达每分钟30字；(c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；以及(d) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：02/04/2026 23:59:00

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房屋署招聘高级技工，主要负责–(a) 监督技工执行小型保养及维修工程、拟订轮值表、检查每日维修报告，以及调派员工进行小型维修工程；(b) 进行屋邨小型维修／保养工程；(c) 协助检查及监管服务承办商的工作表现，确保树木评估和改善工作妥善完成，以及协助操作树木评估器材；(d) 就树木及园艺事宜提供实地支援，并协助举办树木种植及其他与树木／园艺有关的活动；以及(e) 保养工具和器材，以及训练技工和前线员工。

．薪酬：总薪级表第8点(每月(23,585元)至总薪级表第10点(每月26,590元)

．入职条件：申请人必须–(a) 完成小学六年级教育，或具同等学历；(b) 已完成以下其中一个范畴或相关的认可训练课程– (i)小型维修；(ii)树木护养; 或(ii)园艺工作；(c) 具有最少7年担任(b)项所列的其中一类工作或相关工作的经验；(d) 能以广东话／中文及简单英语沟通、阅读简单中文和简单英文，以及书写简单中文或简单英文；以及(e) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：03/04/2026 23:59:00

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土木工程拓展署招聘合约自然护理主任，主要职责包括：(a) 监督顾问表现，确保顾问工作符合生态、生态友善水产养殖、鸟类、林务和植被要求；(b) 与决策局、部门和顾问联络；(c) 为会议和工作组提供秘书和后勤支援；(d) 支援宣传及咨询持份者的工作；(e) 支援关于生态、生态友善水产养殖、林务和植被方面的顾问研究，包括动物、植物、渔业、鸟类、濒危物种、地质和景观的保育工作及后续的运作和管理方面；以及(f) 执行由上级指派的其他职务。

．薪酬：月薪港币48,960元

．入职条件：申请人必须：(a) 持有本港大学所颁授应用科学或自然科学的相关学科(包括植物学、生物学、生物科技学、生态学、环境科学、林务学、地理学、微生物学、动物学或同等学科)的一级或二级荣誉学位，或具同等学历；(b) 在取得学位后在适当范畴内具3年相关工作经验或持有于(a)所列出相关学科的本港大学硕士或博士学位或深造文凭，或具同等学历；以及(c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第3级或以上成绩，或具同等成绩。

．截止申请日期：02/04/2026 23:59:00

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环境保护署招聘项目助理，主要职责为(a) 就「办公室及公众场所室内空气质素检定计划」(「该计划」)的指定申请进行全面审查；(b) 跟进并与申请人就补充资料或澄清事宜进行联络；(c) 提供客户服务，回应与该计划相关的公众查询或投诉；(d) 执行统计工作，包括收集数据、整理及撰写报告；以及(e) 提供一般行政支援和执行获指派的其他职务。

．薪酬：月薪港币17,200元

．入职条件：申请人须－(a) (i) 在香港中学文凭考试五科考获第2级或同等或以上成绩，其中包括数学科及一科科学科目，或具同等学历；或(ii) 在香港中学会考五科考获第2级／E级或以上成绩，其中包括数学科及一科科学科目，或具同等学历；(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；(c) 具备最少五年全职文书工作经验；(d) 具备良好的中、英文口语和书写能力；(e) 具备良好的人际关系和沟通技巧、积极主动及能独立工作；(f) 熟悉使用电脑应用程式，包括MS Word和Excel；以及(g) 具备中文文书处理速度达每分钟20字及英文文书处理速度达每分钟30字者占优。

．职责：(a) 就「办公室及公众场所室内空气质素检定计划」(「该计划」)的指定申请进行全面审查；(b) 跟进并与申请人就补充资料或澄清事宜进行联络；(c) 提供客户服务，回应与该计划相关的公众查询或投诉；(d) 执行统计工作，包括收集数据、整理及撰写报告；以及(e) 提供一般行政支援和执行获指派的其他职务。

．截止申请日期：27/03/2026 18:00:00

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投资推广署招聘行政助理（企业支援），主要职责为(a) 担任接待处及会议区域的现场主管人员，并为投资推广署的会议及活动提供后勤支援，包括接待及协助代表团及客户、管理预约、联系内部／外界各方、场地管理及会议场地的布置；(b) 以专业且以客为本的态度处理一般查询；(c) 提供行政支援，包括编制报表与统计数据、采购、处理付款、档案管理及系统运作等；(d) 监督基层人员执行会议或活动场地布置及活动后清理方面的工作；以及(e) 执行受指派的任何其他职务。

．薪酬：月薪：港币$23,585元

．入职条件：(a) 具备两年行政／管理／客户服务的全职相关工作经验。具备政府部门的相关工作经验及／或处理公众查询的工作经验更佳；(b) 持有香港任何一所大学颁授的学士学位，或具同等学历；(c) 中英文书面沟通技巧卓越，亦须操流利英语、广东话及普通话。通晓其他语言更佳；以及(d) 熟悉英文和中文文书处理，以及Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint软件。

．职责：(a) 担任接待处及会议区域的现场主管人员，并为投资推广署的会议及活动提供后勤支援，包括接待及协助代表团及客户、管理预约、联系内部／外界各方、场地管理及会议场地的布置；(b) 以专业且以客为本的态度处理一般查询；(c) 提供行政支援，包括编制报表与统计数据、采购、处理付款、档案管理及系统运作等；(d) 监督基层人员执行会议或活动场地布置及活动后清理方面的工作；以及(e) 执行受指派的任何其他职务。

．截止申请日期：02/04/2026 17:00:00

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康乐及文化事务署招聘流动图书馆助理员，主要职责为(A) 驾驶流动图书车；(B) 提供图书馆资料借还服务；(C) 提供基本的图书馆读者查询服务；(D) 执行一般文书及其他后勤办公室工作；(E) 运送各类图书馆资料及为此类资料进行分类、排序上架、封套、戳印、修补及清理等工作；(F) 维持流动图书馆内的秩序；(G) 确保流动图书馆安全运作，并向上级报告任何需要维修的项目；(H) 监督或执行流动图书馆的清洁工作；及(I) 为流动图书馆接驳电源。

．薪酬：月薪20,705

．入职条件：申请人须:(A) 持有有效的私家车、轻型货车及中型货车驾驶执照﹝即香港驾驶执照车辆类别代号1, 2 及18﹞；(B) (i) 在香港中学文凭考试必修部分／延伸部分的数学科及另外四科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或(ii) 在香港中学会考数学及另外四科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；(C) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；及(D) 对一般电脑软件有相当认识(如MS Word、MS Excel 及中文输入法)。

．截止申请日期：03/04/2026 18:00:00

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通讯事务管理局办公室招聘助理资讯科技主任（基本设施），主要负责(a) 为部门内的资讯科技服务提供求助台和热线支援；(b) 进行资讯科技系统的日常检查、数据备份及保安修补程式管理；(c) 管理基本设施，包括Microsoft平台、数据库、网页平台、虚拟化技术、容器化技术、Linux、储存区域网络（SAN）／网络储存设备（NAS）、电邮系统，以及其他于办公室环境常用的应用程式；(d) 提供技术咨询，以支援业务要求；以及(e) 执行管理层指定的其他技术和行政职责。

．薪酬：月薪港币 23,500 元至港币 33,400 元

．入职条件：(a) 申请人须 —(i) 持有香港任何一所大专院校颁发的电脑科学、电脑工程、资讯工程、资讯科技或相关学科的认可副学士学位或高级文凭，或具备同等学历；(ii) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获「第 2 级」或以上成绩，或具备同等成绩；(iii) 在取得有关学历后具备至少两（2）年与资讯科技有关的全职工作经验，其中一（1）年必须担任类似职位并负责相若职责；以及(iv) 在下列其中三（3）项或以上的技术／产品具备至少两（2）年的全职累积工作经验：1. 在繁忙的大型机构提供求助台支援和求助电话管理；2. 会议室视听系统和网上会议解决方案；3. 附有Active Directory（AD）的Microsoft Windows Server、Group Policy及档案伺服器；4. Microsoft Windows Server Update Services（WSUS）；5. Microsoft Exchange;6. 虚拟化技术；7. Linux操作系统；8. 网页伺服器；以及9. 数据库系统。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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渔农自然护理署招聘技工，主要职责为 -

(a) 农业分署：(i) 进行一般有关作物生产的田间工作；(ii) 进行一般有关水耕蔬菜生产的工作；(iii) 操作农业机械；(iv) 繁殖及护理蔬菜菜苗及／或果树；以及 (v) 按照试验及发展的要求，在田间进行特殊耕作。

(b) 检验及检疫分署：(i) 执行须具饲养禽畜专门技能的农场工作；(ii) 协助整体调制禽畜饲料的工作；(iii) 护理、喂饲、处理和管束野生动物和其他动物；(iv) 设计、建造和维修动物管理中心的设施及设备；(v) 调查有关动物的个案和捕捉动物；以及 (vi) 协助有关动物、禽鸟、植物及其制成品的执法及检查工作。

(c) 郊野公园分署：(i) 监督郊野公园设施的建造及保养工作；(ii) 带领郊野公园的清洁队；(iii) 协助监察洁净相关的工作；(iv) 扑灭山火；(v) 繁殖与栽种植物和收集种子；(vi) 种植及护理树木与植林区；(vii) 操作建筑机械及设备；以及 (viii) 按设施发展的需求进行实地工作。

(d) 渔业及海洋护理分署：(I) 渔业：(i) 制造、保养和维修有关捕鱼和养鱼的器具和设备；(ii) 执行鱼类养殖工作；(iii) 操作、保养和维修鱼类养殖机械和设备；(iv) 进行渔业调查；(v) 在船只上执行捕鱼职务；(vi) 协助进行执法和巡逻活动；以及 (vii) 操作和保养部门船只。(II) 海岸公园科：(i) 建造、保养和维修海岸公园／海岸保护区设施；(ii) 操作和保养部门船只；(iii) 执行与监督清洁服务；(iv) 执行捕鱼和调查工作；(v) 协助执法及巡逻工作；以及 (vi) 协助提供一般访客服务。

．薪酬：总薪级表第5点(每月19,535元)至总薪级表第8点(每月23,585元)

．入职条件：申请人必须：(a) 至少具3年的有关行业的工作经验；(b) 能够以广东话／中文和简单英文沟通；阅读简单中文和简单英文；以及书写简单中文或简单英文；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：全年接受申请直至另行通知

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政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

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政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

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政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

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1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

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CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

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．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

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联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

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政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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