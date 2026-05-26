政府工空缺2026︱海事处$19K请技工仅需小六毕业 水务署技术主任顶薪$49K 即睇申请方法！

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，新一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布，未来两个财政年度，公务员编制每年分别缩减2%，预计至今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。而在2026年5月份的政府职位空缺，不同部门的公务员和非公务员职位也有选择。《星岛头条》持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

海事处招聘技工（电工），主要负责修理和保养政府船只上的电气系统和设备。

．月薪：总薪级表第5点（每月港币19,535元）至总薪级表第8点（每月港币23,585元）

．入职条件：申请人必须具备以下资历：

(a) (i) 完成电机工程的认可学徒训练或其他认可训练课程；

或 (ii) 具有最少四年电机工程的经验；

(b) 持有有效的机电工程署署长签发的A级电力工程电业工程人员注册证明书；

(c) 小六毕业或同等学历；

(d) 中、英文语文能力达小六程度；

(e) 在适当程度的技能测验取得及格成绩；以及

(f) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水务署招聘技术主任(机械)，主要负责(i) 用电脑拟备机械图则和图表，担任与小型机械工程有关的工程计算和设计工作、偶尔进行实地工程测量；(ii) 协助拟备设备价格表和成本预算、输入电脑程式及数据和查核承建商所提交的文件；(iii) 拟备装置和设备的维修保养计划，以及协助进行相关工作；以及(iv) 购置电脑硬件/软件和就资讯科技事宜提供技术支援工作。

(有关人员或须到偏远地区工作；不定时工作或轮班当值。)

．月薪：总薪级表第9点(每月港币25,115元)至总薪级表第22点(每月港币49,230元)

．入职条件：申请人必须(a)持有香港理工学院/理工大学或香港专业教育学院/工业学院/科技学院颁发的机械工程文凭或高级证书，或具备同等学历(注1); 及(b)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科达第2等级或以上成绩，或具同等成绩(注2); 及(c)在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩(注3)。(申请人须于截止申请日期或之前已符合所有入职条件，于截止申请日期后满足的(a)及(c)项亦可获考虑(参考注1及3)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水务署招聘见习技术主任(机械)，须接受训练三年，主要负责绘制各类机械工程图则、图表及工程完工图；进行简单的工程计算工作；间中到工地实习，以及使用电脑辅助绘图机工作。

(有关人员或须到偏远地区工作；不定时工作或轮班当值。)

．月薪：见习职级薪级表第4点(每月港币16,510元)至见习职级薪级表第6点(每月港币18,730元)

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有香港理工学院/理工大学或香港专业教育学院/工业学院/科技学院颁发的机械工程证书，或具备同等学历(注1); 或(ii)在香港中学文凭考试数学科考获第3级或以上成绩，以及另有四科(注2,3) 考获第2级或同等或以上成绩，当中包括物理或组合科学（物理及化学，其中物理部分取得第2级或以上成绩）或组合科学（物理及生物，其中物理部分取得第2级或以上成绩）或综合科学科，或具同等学历；或(iii)在香港中学会考数学科考获C级或以上成绩，以及另有四科(注3,4) (包括物理科)考获第2级/E级或以上成绩，或具同等学历；(b)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科达第2等级或以上成绩，或具同等成绩(注4); 及(c)在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩(注5)。(申请人须于截止申请日期或之前已符合所有入职条件，于截止申请日期后满足的(a)(i)及(c)项亦可获考虑(参考注1及5)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水务署招聘二级监工(仪器)，主要负责督导初级员工及承建商进行仪器设备和装置的安装、操作、维修、保养及监控工作；管理物料及存货；及执行工艺工作。

(有关人员或须到偏远地区工作；在非正常工作时间以外或不定时或轮班工作；随时候召及执行候命或紧急出勤职务以及操作电脑。)

．月薪：总薪级表第9点(每月港币25,115元)至总薪级表第12点(每月港币29,995元)

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有香港任何一所理工学院/理工大学或香港专业教育学院/科技学院/工业学院颁发的电子工程学证书，或具备同等学历(注1)；或(ii)有五年担任电子工程熟练工人的经验或同等的相关工作经验；或(iii)圆满完成电子工程或同等的技工学徒训练，并具两年担任电子工程熟练工人的经验或同等的相关工作经验；或(iv)完成在电子工程或同等的认可技术员学徒训练；及(b)具备相等于中三程度的中、英文语文能力; 及(c)在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩(注3)。(申请人须于截止申请日期或之前已符合所有入职条件，于截止申请日期后满足的(a)(i)及(c)项亦可获考虑(参考注1及2)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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教育局招聘计划行政主任 (EDB/ITM/135/26)，主要负责(a) 支援与数据管理及数据共享相关的项目；(b) 整理不同持分者对项目成果的意见；(c) 监察计划的品质和交付进度；(d) 促进局内各组别、其他局/部门以及外部顾问之间的有效沟通；(e) 为局内员工筹划与资讯科技相关的持续专业发展活动；(f) 监察外部顾问及培训机构的服务质素；(g) 维护局内资讯科技知识共享平台；以及(h) 执行上级指派的任何其他职务 。

．月薪：35,080元

．入职条件：(a) 持有香港所颁授的学士学位，或具备同等学历 [见注(i)]；(b) 中英文良好并符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具备同等成绩 [见注(ii)]；(c) 在取得学位后，具备至少1年全职数据管理及/或项目管理相关的工作经验，曾在政府或公营机构任职者优先 [见注(iii)]；(d) 精通常用电脑应用程式，包括文书处理、简报软件、试算表、教学影片制作、数据库管理及网页设计；(e) 良好的沟通、人际关系及表达技巧；以及(f) 良好的分析及解决问题能力。

．截止日期：29/05/2026 23:59:00

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康乐及文化事务署招聘二级助理音乐主任（中乐），主要职责为－(a) 教授器乐训练班，就训练班事宜联络学员家长，执行与教学工作相关的行政职务，以及协助招募器乐训练班学员；(b) 担任器乐训练班学员招募委员会、乐团／乐队试音遴选委员会、音乐营学员招募委员会及内部评核委员会的成员；(c) 为负责的器乐训练班准备教材和拣选曲目；(d) 担任导师乐团／合奏团的演奏员；(e) 担任初级及／或中级乐团／乐队的指挥，并协助训练、管理和营运乐团；(f) 协助处理与乐队及乐团招募学员及试音有关的行政事宜；以及(g) 协助监察乐器的保养及小型维修，提出采购建议，并就建议作出评估，以及于采购时协助检查乐器。（注： 获录用的申请人或须不定时工作。）

．月薪：港币33,140元

．入职条件：申请人须－(a) (i) 持有经公开考试而获认可音乐机构颁发的中乐乐器文凭（笙），或具同等学历；或(ii) 持有认可机构颁发的音乐文凭，并主修中乐乐器（笙），或具同等学历；(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级[见注(1)]或以上成绩，或具同等成绩；以及(c) 能操流利粤语。

．截止日期：04/06/2026 23:59:00

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康乐及文化事务署招聘合约救生员，主要负责（一）在本署泳池、泳滩或水上活动中心照顾泳客的安全；（二）拯救遇溺泳客；（三）维持秩序；以及（四）保持场地清洁。

．月薪：合约全年救生员：月薪港币22,400元（持有泳池救生章）／月薪港币23,400元（持有沙滩救生章）／月薪港币23,500元（持有泳池救生章及沙滩救生章）；季节性救生员（二Ｏ二六年泳季）：月薪港币22,100元（泳池）／月薪港币23,100元（泳滩／水上活动中心）／时薪港币113元（泳池）／时薪港币118元（泳滩／水上活动中心）

．入职条件：（一）持有中国香港拯溺总会颁发的有效泳池救生章及／或沙滩救生章或以上级别证书（注：「香港拯溺总会」已于二零二三年十月改名为「中国香港拯溺总会」。根据该会表示，所有拯溺证书将仍使用「香港拯溺总会」名称及仍然有效，直至另行通知。）；（二）持有香港圣约翰救伤会、香港红十字会或医疗辅助队的有效急救证书（只适用于合约全年救生员；未持有有效急救证书的申请人仍可申请季节性救生员）；（三）中英文程度达小学六年级水平或具备同等学历；（四）通过游泳与技能测试；以及（五）通过视力和颜色分辨能力测试。[注：(i) 具备康乐及文化事务署公众泳滩、泳池或水上活动中心救生工作经验的申请人可获优先考虑。(ii) 申请人如只持有中国香港拯溺总会颁发的有效泳池救生章，会被调派往本署辖下任何一个泳池工作；而只持有中国香港拯溺总会颁发的有效沙滩救生章，则会被调派往本署辖下任何一个泳滩或水上活动中心工作。申请人如同时持有中国香港拯溺总会颁发的有效泳池救生章及沙滩救生章，会由本署根据运作需要决定调派往任何一个水上活动场地工作。(iii) 全职季节性救生员于本署订明的全段合约期内（以单一合约计算）如持有由香港圣约翰救伤会、香港红十字会或医疗辅助队所颁发的有效急救证书，于本署订明的整段合约期内可获每月额外发放月薪港币300元；兼职时薪季节性救生员于本署订明的全段合约期内（以单一合约计算）如持有由香港圣约翰救伤会、香港红十字会或医疗辅助队所颁发的有效急救证书，于本署订明的整段合约期内时薪将为港币115元（泳池）或 时薪港币120元（泳滩或水上活动中心）。获聘的季节性救生员必须在签约前出示有效的急救证书正本，而急救证书的余下有效期（由本署订明的合约生效日起计算）必须较本署订明的合约期为长或与合约期相等，方可获发放指定的额外薪酬。(iv) 申请人如未能提供上述第（三）项的中英文语文能力证明文件亦可申请，面试中将有中英文语文能力的评核。(v) 申请人视觉敏锐度最少达6/60，即近视不高于约300度。除非申请人无须配戴适当眼镜即可执行拯溺工作，否则在当值时须配戴适当的不碎眼镜及泳镜。]

．截止日期：04/06/2026 23:59:00

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民政事务总署招聘项目助理，主要负责(1) 协助筹办社区参与项目和地区活动、处理社区事务及跟进社区参与计划拨款申请个案；(2) 为区议会辖下的委员会／工作小组提供文书及秘书支援；(3) 协助巡查区内各项设施及管理社区会堂／中心；(4) 处理查询及投诉；(5) 协助选举相关工作；及(6) 执行由上级指派的其他相关职务。

．月薪：港币14,150元

．入职条件：(1)(i) 在香港中学文凭考试五科考获第2级或同等[注 (a)]或以上成绩[注 (b)]，或具同等学歷；或 (ii)在香港中学会考五科考获第2级／E级或以上成绩[注 (b)]，或具同等学歷；(2) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级[注 (c)]或以上成绩，或具同等学歷；及(3) 精通MS Word, Excel, PowerPoint 及中文电脑文书处理；及具相关工作经验者可获优先考虑。

．截止日期：01/06/2026 18:00:00

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消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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渔农自然护理署招聘技工，主要职责为 -

(a) 农业分署：(i) 进行一般有关作物生产的田间工作；(ii) 进行一般有关水耕蔬菜生产的工作；(iii) 操作农业机械；(iv) 繁殖及护理蔬菜菜苗及／或果树；以及 (v) 按照试验及发展的要求，在田间进行特殊耕作。

(b) 检验及检疫分署：(i) 执行须具饲养禽畜专门技能的农场工作；(ii) 协助整体调制禽畜饲料的工作；(iii) 护理、喂饲、处理和管束野生动物和其他动物；(iv) 设计、建造和维修动物管理中心的设施及设备；(v) 调查有关动物的个案和捕捉动物；以及 (vi) 协助有关动物、禽鸟、植物及其制成品的执法及检查工作。

(c) 郊野公园分署：(i) 监督郊野公园设施的建造及保养工作；(ii) 带领郊野公园的清洁队；(iii) 协助监察洁净相关的工作；(iv) 扑灭山火；(v) 繁殖与栽种植物和收集种子；(vi) 种植及护理树木与植林区；(vii) 操作建筑机械及设备；以及 (viii) 按设施发展的需求进行实地工作。

(d) 渔业及海洋护理分署：(I) 渔业：(i) 制造、保养和维修有关捕鱼和养鱼的器具和设备；(ii) 执行鱼类养殖工作；(iii) 操作、保养和维修鱼类养殖机械和设备；(iv) 进行渔业调查；(v) 在船只上执行捕鱼职务；(vi) 协助进行执法和巡逻活动；以及 (vii) 操作和保养部门船只。(II) 海岸公园科：(i) 建造、保养和维修海岸公园／海岸保护区设施；(ii) 操作和保养部门船只；(iii) 执行与监督清洁服务；(iv) 执行捕鱼和调查工作；(v) 协助执法及巡逻工作；以及 (vi) 协助提供一般访客服务。

．薪酬：总薪级表第5点(每月19,535元)至总薪级表第8点(每月23,585元)

．入职条件：申请人必须：(a) 至少具3年的有关行业的工作经验；(b) 能够以广东话／中文和简单英文沟通；阅读简单中文和简单英文；以及书写简单中文或简单英文；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：全年接受申请直至另行通知

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政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

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政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

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1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

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CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

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联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

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政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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