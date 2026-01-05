政府工空缺2026︱惩教署印刷工艺教导员顶薪42K 教育局35K请行政助理 即睇申请方法及资格！

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，上一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布全体公务员「冻薪」，未来公务员编制更会削减共1万个职位。有传新一份《预算案》，财爷将宣布公务员加薪，而在2026年1月份的政府职位空缺，新增较多非公务员职位，公务员空缺不多。本文持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

数字政策办公室招聘二级系统分析／程序编制主任，主要负责：

(a) 开发、提供、维持和协助采购及管理资讯系统及服务；

(b) 评估和研究新的硬件、软件及技术；以及

(c) 为落实政府／本地社会更广泛应用资讯及通讯科技而推行的措施及计划提供支援。

(备注: 可能会被派驻数字政策办公室或政府各决策局／部门工作，而且可能须不定时工作。)

．薪酬：总薪级表第16点(每月36,850元)至总薪级表第27点(每月61,865元)

．入职条件：申请人必须：(a) 持有本港大学颁授的资讯科技学士学位，或同等学历；(b) 在综合招聘考试的能力倾向测试取得及格成绩；(c) 符合语文能力的要求，即在综合招聘考试的英文运用试卷中取得「二级」成绩，以及中文运用试卷中取得「一级」成绩，或具备同等成绩；以及(d) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。(备注：申请人将须参加在香港举行的笔试。)

．截止申请日期：09/01/2026 18:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

康乐及文化事务署招聘技工（舞台工作类别），主要职责为－

(a) 操作比重式舞台吊杆和电动系统（例如电脑吊杆系统和制造特别效果的旋转舞台），以及在督导下执行其他舞台操作工作；

(b) 在户内／户外场地协助组装、拆卸和搬运排练和表演用的家具、舞台设备和布景；

(c) 定期检查和维修所有舞台设备／设施及相关物品，并进行保养，以确保其时刻保持良好操作状况；

(d) 设计、维修、制造和保养金属制品、木制品和器具；以及

(e) 协助执行其他获指派的剧场／舞台支援工作。

(注：获取录的申请人，须注意下列各点－(i) 须每周净工作45小时（不包括膳食时间）；须接受职系／部门首长按所属工作类别作出的调派和调职安排，以及派往偏远地区（包括离岛）工作的安排；以及须穿着制服；以及(ii) 或须轮班当值和不定时工作；担任外勤职务；接受在职训练；以及督导初级人员。)

．薪酬：总薪级表第5点(每月港币19,535元)至总薪级表第8点(每月港币23,585元)

．入职条件：申请人须－(1) 完成剧场／舞台支援工作的正式学徒训练或认可训练课程，或具备相关工作经验；(2) 能以粤语／中文及简单英语沟通，能阅读简单中英文，以及能书写简单中英文；(3) 通过适当程度的技能测试；以及(4) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

惩教署招聘工艺教导员（印刷），主要负责以下职务 -

(a)训练、指导与监管惩教设施内的在囚人士从事印刷品（包括三维打印）及相关制作，包括物料预算、印刷前工作（例如影像制稿、制版、排版、校对、色彩及油墨管理等）、印刷工作（例如操作柯式或数码印刷机及桌上印刷机）及印刷后工作（例如操作切纸机、装订、图书精装）；

(b)执行品质检查、生产机器操作及一般保养；

(c)协助工艺导师拟备职业训练教材及教授有关课程；

(d)执行职业安全及健康守则及相关规例；以及

(e)执行其他指派职务。

获聘人士须受《监狱条例》约束，以及须要穿著制服或须轮班当值，或在偏远地区工作及在部门宿舍居住。

．薪酬：纪律人员（员佐级）薪级表第4点（每月24,765元）至纪律人员（员佐级）薪级表第22点（每月42,865元）。

．入职条件：申请人必须(a)完成有关印刷业或出版业的学徒训练或院校训练课程；或能出示证明，显示在印刷业或出版业方面具备至少五年工作经验；(b)具备相当于中三程度的中、英文语文能力；并能操流利粤语及简单英语；(c)接受并通过印刷技能测验；及(d)在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

教育局招聘行政助理，主要职责为 -

(a) 为优质教育基金的拨款计划提供行政支援；

(b) 在办公室行政及人力资源管理方面提供支援；

(c) 协助预算规划、监察、报告，并处理财务帐目；

(d) 协助委员会相关工作；以及

(e) 执行其他获指派的工作。

．薪酬：月薪35,080元

．入职条件：(a) 持有香港所颁授的学士学位，或具备同等学历； (b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第3级或以上成绩，或具备同等成绩； (c) 在取得学位后，具备至少2年全职从事资助计划行政工作的经验。具备支援资讯科技项目管理经验者优先； (d) 具备良好的电脑知识及熟悉电脑软件操作，包括文书处理、试算表 及简报软件； (e) 具备良好的中、英文书写及口语能力；以及 (d) 具备极佳的组织、沟通及人际关系能力。

．截止申请日期：16/01/2026 18:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

机电工程署招聘技术监工(空气调节)，主要负责 -

(a)在既定运作参数范围内有效操作、监察、管理和控制设备、系统和机组，并确保定期记录关键参数；

(b)保持机房和机组整洁；

(c)协助监察承办商进行的工程；

(d)按照上司指示进行小型维修工作；

(e)尽快处理故障召唤，将故障设备／系统／机组置于安全状态，并在有需要时维修设备／系统／机组，以及向上司报告矫正性维修的进度；

(f)规划维修保养工作计划表，并协助拟订维修成本预算；

(g)管理和申领消耗品，以确保机房货存充足；以及

(h)确保团队遵从正确的工作程序和安全规例。

．薪酬：每月港币25,110元至港币28,220元

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有香港理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的空气调节／屋宇装备／机械工程学证书，或具备同等学历，并在取得学历后具备最少五年业内相关工作经验；或(ii)已完成认可的空气调节／屋宇装备／机械工程技术员学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iii)已完成认可的空气调节／屋宇装备／机械工程技工学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iv)具备六年担任空气调节／屋宇装备／机械工程技工的经验；以及(b)具备相当于中三程度的中英文语文能力。

．截止申请日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

机电工程署招聘技术监工(电气)，主要负责 -

(a)在既定运作参数范围内有效操作、监察、管理和控制设备、系统和机组，并确保定期记录关键参数；

(b)保持机房和机组整洁；

(c)协助监察承办商进行的工程；

(d)按照上司指示进行小型维修工作；

(e)尽快处理故障召唤，将故障设备／系统／机组置于安全状态，并在有需要时维修设备／系统／机组，以及向上司报告矫正性维修的进度；

(f)规划维修保养工作计划表，并协助拟订维修成本预算；

(g)管理和申领消耗品，以确保机房货存充足；以及

(h)确保团队遵从正确的工作程序和安全规例。

．薪酬：每月港币25,110元至港币28,220元

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有香港理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的电机／屋宇装备工程学证书，或具备同等学历，并在取得学历后具备最少五年业内相关工作经验；或(ii)已完成认可的电机／屋宇装备工程技术员学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iii)已完成认可的电机／屋宇装备工程技工学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iv)具备六年担任电机／屋宇装备工程技工的经验；以及(b)具备相当于中三程度的中英文语文能力。

．截止申请日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

机电工程署招聘技术监工(机械)，主要负责 -

(a)在既定运作参数范围内有效操作、监察、管理和控制设备、系统和机组，并确保定期记录关键参数；

(b)保持机房和机组整洁；

(c)协助监察承办商进行的工程；

(d)按照上司指示进行小型维修工作；

(e)尽快处理故障召唤，将故障设备／系统／机组置于安全状态，并在有需要时维修设备／系统／机组，以及向上司报告矫正性维修的进度；

(f)规划维修保养工作计划表，并协助拟订维修成本预算；

(g)管理和申领消耗品，以确保机房货存充足；以及

(h)确保团队遵从正确的工作程序和安全规例。

．薪酬：每月港币25,110元至港币28,220元

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有香港理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的机械／屋宇装备工程学证书，或具备同等学历，并在取得学历后具备最少五年业内相关工作经验；或(ii)已完成认可的机械／屋宇装备工程技术员学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iii)已完成认可的机械／屋宇装备工程技工学徒训练，并在取得有关资历后具备最少五年业内相关工作经验；或(iv)具备六年担任机械／屋宇装备工程技工的经验；以及(b)具备相当于中三程度的中英文语文能力。

．截止申请日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

文化体育及旅游局招聘总监（电影发展），主要职责为 -

(a) 与电影行业协会一同制定策略，以管理「电影发展基金」（「基金」）下与发展电影、串流平台及以其他形式的开发影视内容相关项目；

(b) 带领和协调与其他科进行跨界别项目，以推动电影业的长远发展和培育人才；

(c) 管理「基金」辖下资助计划，包括但不限于「其他电影相关计划」、「首部剧情电影计划」、「串流平台内容开发计划」及「剧本孵化计划」等，当中包括审核申请、拟备提交基金审核委员会╱香港电影发展局批准的文件、拟备项目评估╱进度╱完成报告，并监察项目进度；

(d) 推动和支援考察团参与内地和海外电影节及市场，以促进人才培育；

(e) 制定策略及拟订推行计划，支援电影业知识产权创作和促进知识产权生产及贸易，拓展业务╱商业化机会和缔造经济价值；以及

(f) 掌管电影发展科日常运作，并在需要时代表该科出席并主礼活动。

．薪酬：港币127,700元

．入职条件：申请人必须－(a) 持有由本港大学颁授的学士学位，或具备同等学歷； (b) 取得香港中学会考或香港中学文凭考试中国语文科及英国语文科第3级或以上的成绩或同等学历； (c) 在取得相关学历后，具备最少12年电影和／或创意产业全职工作经验，其中最少八年担任管理层或以上职务； (d) 在电影和／或创意业界，拥有丰富的经验、广泛的知识与人脉； (e) 具备卓越领导和管理、良好的人际关系和沟通能力，能够联系本地及海外商业协会或公司、政府机构和非政府组织以培育及推广电影及创意产业； (f) 具备良好中英文书写能力，能操流利粤语、普通话及英语；以及 (g) 具备出色解难、分析、组织、沟通和管理技巧、及独立工作的能力。

．截止申请日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

文化体育及旅游局招聘总监（设计），主要职责为 -

(a) 协助制定和推行政策及策略，为设计业提供便利；

(b) 与设计业的创意机构、专业协会、业界人士和其他持份者，以及政府机关和非政府组织联系，并策导他们举行／筹办有助推广相关创意产业的项目；

(c) 推动业界考察团及海外展演，以开拓内地和海外市场，培育并推广香港设计业；

(d) 监督业界合作促进组人员就「创意智优计划」资助申请的方向及相关事宜，向设计业项目主办者提供建议；

(e) 统筹「香港时装荟」等大型活动的策划与筹备工作；以及

(f) 监督业界合作促进组，并管理获拨资源。

．薪酬：港币127,700元

．入职条件：申请人必须－(a) 持有由本港大学颁授的学士学位，或具备同等学歷； (b) 取得香港中学会考或香港中学文凭考试中国语文科及英国语文科第3级或以上的成绩或同等学历 ； (c) 在取得相关学历后，具备最少15年有关文化及创意产业的全职工作经验，其中最少十年担任管理层或以上职务； (d) 在文化和／或创意业界，特别是时尚和服装行业和／或设计领域，拥有丰富的经验、广泛的知识与人脉； (e) 具备卓越领导和管理、良好的人际关系和沟通能力，能够联系本地及海外商业协会或公司、政府机构和非政府组织以培育及推广文化及创意产业； (f) 具备良好中英文书写能力，能操流利粤语、普通话及英语；以及 (g) 具备出色解难、分析、组织、沟通和管理技巧、及独立工作的能力。

．截止申请日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

文化体育及旅游局招聘总监（研究及业务发展），主要职责为 -

(a) 制定和执行有关香港及海内外文创产业的恒常╱特定 调研工作，以配合文创处日常运作需要；

(b) 监督委聘研究机构进行顾问研究项目；

(c) 收集、分析、备存和提供有关文创产业市场趋势、商业机会和人力需求的数据；

(d) 为文创产业拓展产业和商业化机会；

(e) 统筹与香港及海内外协会╱公司合办活动的策划及筹备工作，以推展跨界别、跨领域及跨地区合作；

(f) 监督建议项目主办方就「创意智优计划」资助申请的方向及相关事宜；以及

(g) 监督研究及业务发展科，并管理获拨资源。

．薪酬：港币127,700元

．入职条件：申请人必须－(a) 持有由本港大学颁授的学士学位，或具备同等学歷。经济学、工商管理、统计学、设计、传播、市场学、法律研究或相关学科更佳； (b) 符合语文能力要求，即在香港特别行政区综合招聘考试「中文运用」和「英文运用」两卷考获二级成绩，或具备同等成绩； (c) 在取得相关学历后，具备最少15年有关市场研究、文化和╱或创意产业、项目策划及管理、业务发展及推广的全职工作经验，其中最少十年担任管理层或以上职务； (d) 熟悉香港文化和╱或创意产业，并对相关的市场调研和统计有深入了解； (e) 具备卓越领导和管理、良好的人际关系和沟通能力，能够与本地及海外业界协会、商业和专业团体、研究机构、政府机构和非政府组织建立良好的合作关系，以及为文创产业发掘产业和商业化的机会； (f) 具备良好中英文书写能力，能操流利粤语、普通话及英语；以及 (g) 具备出色解难、分析、组织、沟通和管理技巧、及独立工作的能力。

．截止申请日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

相关新闻：公仆每年享3日育儿假 政府：料1.2万公务员受惠 属「新尝试」

政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

返回目录