海皇粥店全线结业 母公司承认拖欠工资 33项传票罪被判罚款共6.6万元

逾30年历史的海皇粥店去年突宣告结业，母公司海皇国际有限公司其后更遭呈请清盘。母公司与两名创办人蔡汪浩、萧楚基涉嫌拖欠10名员工薪金共逾56万元，共被票控没有在到期日内支付工资等99项传票控罪，今于东区裁判法院再提堂。海皇国际有限公司清盘人代表承认33项传票罪，被判每项罚款2000元，合共6.6万元，缴款限期两周后决定；而两创办人则否认控罪，案件将排期审讯，3月2日会先处理审前覆核。

被告分别为海皇国际有限公司、蔡汪浩，以及萧楚基，海皇国际今由清盘人代表出庭答辩，蔡及萧没有到庭，均由法律代表应讯。海皇国际全数承认没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资，和没有在到期日内付给工资等33项传票罪；蔡及萧各否认33项传票控罪。

控罪指3名被告分别作为雇员黄玉婵、邝佩玲、黄海雄、林翠怡、廖和琼、张国华、褚彩凤、邱定娥、邓佩玲、张丽珍的雇主，故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，但在任何情况下不得于工资期最后1天，及雇佣合约终⽌后7天支付雇员工资；以及作为法团海皇国际有限公司的董事，该法团故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，在上述雇员的工资期最后1天完结后7天内，及在雇佣合约终⽌后7天内，支付该些雇员于2025年1月1日至4月30日的工资，款额合共逾56.4万元，而该法团所犯的罪行，是在蔡及萧的同意或纵容下犯的，或归因于他们本身的疏忽。

海皇国际有限公司今承认33罪，共判罚款6.6万元。由于清盘人需时索取法律意见，决定缴交罚款的限期，暂委裁判官庄静敏应申请，押后1月19日再讯。

案件编号：ESS25230-25328/2025

法庭记者：雷璟怡