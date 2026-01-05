恒大清盘丨许家印未缴120万讼费 恒大清盘人申除非命令

总负债逾2.6万亿港元的中国恒大集团，已被颁令清盘及委任共同清盘人，由于集团主席许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，高等法院去年已委任恒大清盘人接管许家印全部资产。因许家印未就该诉讼支付约120万元讼费，恒大清盘人遂向法庭申请除非许家印在指定期限内支付讼费，否则应禁止许家印继续有关诉讼。法官欧阳浩荣需时考虑，将于3个月内颁布书面判词。

恒大2024年入禀向恒大创办人许家印、前妻丁玉梅、前行政总裁夏海钧以及前首席财务官潘大荣等，追讨合共约468亿港元股息及酬金，成功申请禁制令阻止许家印、丁玉梅和夏海钧等处理名下约值600亿港元全球资产。由于许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，高等法院便委任恒大清盘人做接管人，接管许家印全部资产。

资金调动问题阻碍支付讼费

许家印今日由哈亿潼大律师代表，中国恒大集团清盘人（即安迈顾问有限公司的杜艾迪及黄咏诗）由陈乐信资深大律师代表。许家印一方指，许家印名下曾有约2000万港元交由前律师代管，现时因资金调动的问题才未能支付约120万元讼费，强调许家印并非缺乏资金，而且认为法律并无明文规定许家印必须作出「完全和坦白披露」（full and frank disclosure）其资产状况。

恒大清盘人一方指许家印未有遵守披露义务，属违反法庭命令，若未能遵守法庭命令，向恒大清盘人支付约120万元讼费，法庭应施加禁令，禁止许家印继续有关诉讼及上诉程序。法官欧阳浩荣在庭上指出即使许家印声称无法支付涉案讼费，仍有责任全面及坦诚披露无法支付讼费的原因，现需时考虑双方陈词，将于三个月内颁布书面判词。

案件编号：HCA551/2024, HCMP1080/2024

法庭记者：刘晓曦