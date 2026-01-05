Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒大清盘丨许家印未缴120万讼费 恒大清盘人申除非命令

社会
更新时间：12:26 2026-01-05 HKT
发布时间：12:26 2026-01-05 HKT

总负债逾2.6万亿港元的中国恒大集团，已被颁令清盘及委任共同清盘人，由于集团主席许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，高等法院去年已委任恒大清盘人接管许家印全部资产。因许家印未就该诉讼支付约120万元讼费，恒大清盘人遂向法庭申请除非许家印在指定期限内支付讼费，否则应禁止许家印继续有关诉讼。法官欧阳浩荣需时考虑，将于3个月内颁布书面判词。

恒大2024年入禀向恒大创办人许家印、前妻丁玉梅、前行政总裁夏海钧以及前首席财务官潘大荣等，追讨合共约468亿港元股息及酬金，成功申请禁制令阻止许家印、丁玉梅和夏海钧等处理名下约值600亿港元全球资产。由于许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，高等法院便委任恒大清盘人做接管人，接管许家印全部资产。 

资金调动问题阻碍支付讼费

许家印今日由哈亿潼大律师代表，中国恒大集团清盘人（即安迈顾问有限公司的杜艾迪及黄咏诗）由陈乐信资深大律师代表。许家印一方指，许家印名下曾有约2000万港元交由前律师代管，现时因资金调动的问题才未能支付约120万元讼费，强调许家印并非缺乏资金，而且认为法律并无明文规定许家印必须作出「完全和坦白披露」（full and frank disclosure）其资产状况。

恒大清盘人一方指许家印未有遵守披露义务，属违反法庭命令，若未能遵守法庭命令，向恒大清盘人支付约120万元讼费，法庭应施加禁令，禁止许家印继续有关诉讼及上诉程序。法官欧阳浩荣在庭上指出即使许家印声称无法支付涉案讼费，仍有责任全面及坦诚披露无法支付讼费的原因，现需时考虑双方陈词，将于三个月内颁布书面判词。

案件编号：HCA551/2024, HCMP1080/2024
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
5小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
17小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
13小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
12小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
13小时前