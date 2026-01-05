港铁联手中国中车 夺悉尼地铁西线主要合约 负责提供列车系统与营运维修

港铁公司今日（5日）公布，与中国中车集团有限公司的附属公司组成的联营公司Metro Trains West，成功夺得澳洲新南威尔斯省悉尼地铁西线项目的主要合约。根据合约，联营公司将会负责提供新一代地铁列车及相关系统，并负责该线的系统调试及营运，连接悉尼西部主要商业及住宅重镇Parramatta以及悉尼市中心。

港铁携手中车提供世界级系统与营运方案

悉尼地铁西线为全新的地底铁路线，全长24公里，设有9个车站，目标于2032年投入服务。该线的基建设施由新南威尔斯省政府负责，联营公司Metro Trains West则负责交付阶段的一系列工作，包括提供新一代无人驾驶地铁列车、信号系统、通讯及控制系统，以及系统整合、测试和调试，并需负责通车后的营运和维修。

港铁公司物业及国际业务总监邓智辉表示，港铁积极参与悉尼地铁M1地铁西北及班克斯敦线的铁路系统工程项目，以及当中西北线及城市段的营运及维修，邓智辉十分感谢新南威尔斯省政府批出合约。他又指，作为全球领先的铁路营运商，港铁拥有丰富的铁路建设及专业营运经验，这次与中国中车联手，结合其作为全球知名轨道车辆供应商的技术优势，将为该线提供世界级的系统及营运方案，以铁路连接新社区，推动城市前行。

悉尼地铁行政总裁 Peter Regan（左）与港铁公司总经理—业务拓展任百年（右）签署悉尼地铁西线项目的主要合约。

悉尼地铁西线全长24公里，设有9个车站，连接 Westmead 与悉尼市中心，可于 Hunter Street 站转乘 M1 地铁至 Martin Place 站。

中国中车副总裁王锋表示，公司一直致力澳洲铁路发展，曾参与墨尔本地铁及悉尼双层客车等标志性项目，非常高兴中国中车参与的联营公司能够获批悉尼这个标志性的项目，它将在未来多年为当地的城市发展作出贡献。中国中车将凭借在内地及海外打造世界领先无人驾驶地铁系统的技术与经验，为悉尼打造先进的铁路系统。加上与港铁的紧密合作，中国中车有信心能够成功交付本项目，并超越各方期望。

港铁公司植根香港，面向国际，积极于中国内地及海外探索新的发展机遇。于2019年，公司透过旗下附属公司Metro Trains Sydney营运悉尼地铁西北线，并于2024年8月，顺利开通城市（过海）段铁路，正式更名为M1 地铁西北及班克斯敦线（亦简称M1地铁）。在更名后的首个营运年度内，乘客满意度达百分之九十八，列车服务准时度达百分之九十九点四。而M1地铁由Sydenham延伸至Bankstown的扩展工程亦正如火如荼，待工程竣工后，全条线总长度将会达66公里，共设31个车站。