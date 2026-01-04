中大医院减价︱急症室及24小时门诊 或最快月底推「套餐式」收费 院方：缩窄公院定价差距

中文大学医院去年底先后两度下调多项医疗服务价格。中大医院行政总裁钟健礼今日（4日）在电视节目《讲清讲楚》访问时预告，中大医院计划最快本月底推新一轮收费调整，拟涵盖急症室及24小时门诊服务，研推「套餐式」收费，希望不单做到减价，而是提高收费透明度、确定性，让市民在求诊前更清楚整体医疗及药物开支。

很多市民因隐藏收费、附加费而对私家却步

对于公立医院元旦起调整收费，急症室加价至400元，钟健礼说，24小时门诊及急症服务方面，公私营收费差距收窄，或会令市民有更多选择。钟健礼坦言，许多市民选择到公立医院排急室，因担心私家医院存在表面收费以外的「隐藏收费」、「附加费」而对使用私营服务却步。因此，他希望为发烧、伤风感冒、肠胃炎等常见病症，提供一个包含诊金和基本药费的「确定性」套餐价格，让市民在求诊时能有清晰预算，安心使用服务。

相关新闻：中大医院调整服务价格 逾千项目减价 涵盖泌尿外科、眼科等 逾300项目冻结收费

部分「三高」病人药费 由每月$1800减至$1200

但他亦强调，中大医院减价并非为「抢生意」，而是履行医院社会责任，建立透明及可负担的收费制度，让市民对私家医院服务更有信心，虽非「蚀住做」，但冀做到「物有所值」。慢性病药物方面，他表示第二轮调整已下调约100项药物价格，部分「三高」病人每月药费可由约1,800元减至1,200元，减幅近三成。

至于向政府借贷的40亿元，钟健礼透露，早年财务预测过于乐观，实际环境较为艰难，现阶段首要目标是达至收支平衡。他透露，去年11月首次出现单月收支平衡，若年收入达30亿元可稳定平衡，40亿元则有能力偿还利息。至于连本带息，估计需年收入约60亿元，仍有一段距离。

钟健礼强调，中大医院成立并非只为盈利，而是希望在公私营医疗之间建立桥梁，发展新医疗模式。问及会否担心政府「收返间医院」。他表示，只要医院能持续提升服务质素、合理定价，获市民支持、创造社会价值，政府亦会重新审视其长远安排。