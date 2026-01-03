黄大仙祠月老殿重光揭幕 2.14情人节及3.3元宵节办活动 推月老手绳等文创产品

啬色园黄大仙祠历时近十个月的月老殿重建工程已全面竣工，今日( 3日 )中午12时举行重光揭幕典礼，

吸引不少善信到场「手印结红线」求月老助结良缘。为进一步弘扬月老文化，啬色园将于今年2月14日西方情人节，以及农历正月十五的元宵节（3月3日）举办主题活动，并推出一系列文创产品。

文创产品包括「心月之约手绳」、「情侣皮手绳」等

文创产品包括「心月之约手绳」、「情侣皮手绳」、「姻缘美满冰箱贴」、「月老姻缘簿造型公仔」、「月亮心心公仔」、黄大仙祠及财神宫主题冰箱贴。啬色园主席黎泽森致辞时指，冀透过推出以月老为灵感的文创精品，让该份关乎「缘分」的美好信仰，以更丰富、更亲切的方式传承与弘扬。