Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄大仙祠月老殿重光揭幕 2.14情人节及3.3元宵节办活动 推月老手绳等文创产品

社会
更新时间：18:29 2026-01-03 HKT
发布时间：18:29 2026-01-03 HKT

啬色园黄大仙祠历时近十个月的月老殿重建工程已全面竣工，今日( 3日 )中午12时举行重光揭幕典礼，
吸引不少善信到场「手印结红线」求月老助结良缘。为进一步弘扬月老文化，啬色园将于今年2月14日西方情人节，以及农历正月十五的元宵节（3月3日）举办主题活动，并推出一系列文创产品。

文创产品包括「心月之约手绳」、「情侣皮手绳」等

文创产品包括「心月之约手绳」、「情侣皮手绳」、「姻缘美满冰箱贴」、「月老姻缘簿造型公仔」、「月亮心心公仔」、黄大仙祠及财神宫主题冰箱贴。啬色园主席黎泽森致辞时指，冀透过推出以月老为灵感的文创精品，让该份关乎「缘分」的美好信仰，以更丰富、更亲切的方式传承与弘扬。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
6小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
8小时前
委内瑞拉首都传爆炸声 美媒指特朗普下令空袭
00:16
空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 首轮攻击约1小时
即时国际
42分钟前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
01:22
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
9小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
5小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 消息：将在美国接受刑事审判
即时国际
1小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
7小时前