南丫岛榕树下村代表悬空未补选 原居民质疑无法参与乡委会补选 申司法覆核获批许可

身兼乡委会主席及南丫岛榕树下村原居民代表的离岛区议员周玉堂去年9月底去世后，相关席位一直悬空，一直没有安排榕树下村原居民代表补选。有榕树下村原居民质疑选委会未有尽快举行补选，导致榕树下村代表从缺，无法参与下周举行的乡事委员会补选，剥夺榕树下村原居民的选举权及被选举权，早前入禀申请司法覆核。法官高浩文今午于高等法院指有合理可议之处，批出司法覆核许可，将尽快开庭审理。

申请人为南丫岛南段榕树下村原居民周国明，答辩人依次为民政及青年事务局局长麦美娟、离岛区民政事务专员杨蕙心及选举管理委员会。入禀状指，南丫岛南段乡事委员会主席周玉堂同时兼任榕树下村原居民代表，去年9月28日去世后，榕树下村原居民代表、乡事委员会主席及委员席位自此出缺。

申请人多次去信不果，质疑局方拒绝履行法定责任，没有在切实可行的范围内尽快补选榕树下村原居民代表，却将于今年1月7日补选南丫岛南段乡事委员会执行委员及主席，令榕树下村原居民无代表参与乡事委员会选举，遂入禀要求法庭禁止举行乡事委员会选举，直到补选出榕树下村原居民代表为止。

法官今开庭宣布批准申请方将选举管理委员会加入为答辩人，又指本案有合理可议之处，批出司法覆核许可，将尽快开庭审理，然而由于乡事委员会需要筹备6月天后诞，故拒绝下令临时禁止乡事委员会选举举行。

案件编号：HCAL2786/2025

法庭记者：陈子豪