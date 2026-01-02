Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉

社会
更新时间：18:03 2026-01-02 HKT
发布时间：18:03 2026-01-02 HKT

由古天乐、林峰、宣萱等艺人主演的2001年TVB经典穿越剧《寻秦记》，其电影版于2025年12月31日正式登上大银幕，再度引发观众的「集体回忆」。电影在港澳上映仅3日，累计票房已突破2000万，社交平台上亦涌现大量与《寻秦记》相关的话题讨论。不过，《星岛头条》记者发现网上不少贴文均上载影院银幕画面，「自爆」偷拍罪证。而在部分贴文下方，《寻秦记》电影制作方「天下一电影」更留言要求删除相关片段，直斥「这是极严重的犯法行为！」

《寻秦记》剧照。
小红书惊现《寻秦记》结局偷拍片段

无论是Facebook、Instagram，或是Threads，均有不少网民上载电影偷拍图片，其中，小红书上更出现内地网民发布《寻秦记》结局片段的盗录内容。「天下一」在部分贴文下留言，要求删除偷拍内容，并直斥「这是极严重的犯法行为！」

大量网民留言「閙爆」此般偷拍行为，「啲人仲要觉得自己冇问题，尊重知识产权同个人修养原来真系唔系每个人都识」、「绝不姑息，太过分啦」。此外，有网民引用海关反偷拍经典宣传片对白，批评「成个香港电影业畀你搞弯晒！」，亦有网民呼吁向海关举报此类偷拍行为。

海关：如发现违例会执法

海关回复《星岛头条》表示，暂未接获相关举报，会了解相关事宜，如发现违反《条例》的情况，会采取适当的执法行动。当局提醒，根据《防止盗用版权条例》，任何人如无合法授权或合理辩解而在公众娱乐场所（包括戏院、剧院、音乐厅等）管有任何摄录器材即属违法，最高刑罚为罚款5万元及监禁3个月。当局亦呼吁市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户网上表格举报怀疑侵权活动。

《星岛头条》正向「天下一」公司作相关查询。

网民偷拍被「天下一」警告 留言「小红书抖音多的是」惹众怒

此外，有网民在社交平台发布贴文，附上电影公司「天下一」在另一网民盗摄内容下的留言截图。该网民在戏院内拍摄电影片段并上传至网络，随后收到「天下一」严正警告，「请阁下立即删除此影片！拍摄电影片段属违法行为，如不立即删除，我们将即时采取进一步行动」。另有网民留言回应「小红书抖音多的是」，不知是意指要求「天下一」一并处理其他平台上的盗摄内容，或是为相关的行为作辩解。

其他网民纷纷「閙爆」该网民的留言，「官方开到声都可以唔理，冇官方你连片都冇得偷拍」、「偷嘢仲咁理直气壮」、「无公德心嘅人做咗错嘢仲要俾人指责，9成9都系用『xxx多的是』为自己开脱」。

网民偷拍被「天下一」警告。threads@neozeed2023
其他网民纷纷「閙爆」。
