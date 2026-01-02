中电电力事故｜机电署报告：8成由外在因素引致 促优化供电系统 中电 : 已用Grid-V实时监察

机电工程署今日（2日）公布中华电力有限公司电力供应系统的检视结果报告，在本地专家学者组成的检视中电供电系统督导小组监督下，机电署已完成检视工作并向环境及生态局提交报告。检视工作全面分析了中电由2021年至2024年6月期间发生的所有电力供应中断和电压骤降事故的成因，并且针对中电供电系统的现况提出五个行动目标，并按此制定11个行动策略及提出共43项改善建议。

中电2025年大型停电事故宗数按年减半

根据事故数据分析，约8成的中高压电网事故由外在因素引致，报告指中电须进一步优化其供电系统抵御外在因素影响的能力并对症下药，减低外在因素对中电电网的影响。经覆检由第三方干扰、环境干扰及极端天 气所造成的电力供应中断或电压骤降事故后，检视找出了导致相关事故的具体问题。据数据分析，由第三方干扰引致的事故宗数仍然未有下降趋势，可见中电过去未能全面防范其系统电缆及部件遭第三方破坏，且未能全面及时侦测已损毁的电缆或电缆部件，检视结果指中电须积极主动处理有关问题。

环境局会和机电署密切监察中电执行检视报告所作的建议，特别是促进中电建立更积极的维修保养文化，务求进一步提高中电供电系统的稳定性和可靠度，减低未来发生电力事故的机会和影响。

中电须22分钟内安排维修团队到现场检查

环境局发言人表示，政府十分重视电力公司维持其供电系统安全可靠的能力。鉴于2024上半年中电发生多宗电力事故，环境局要求机电署全面检视中电电力供应系统并作出针对性的建议，减少电力供应中断、电压骤降事故及事故对市民的影响。

在机电署督促下，中电在检视工作进行期间已开展部分改善措施，包括利用智能管理系统Grid-V侦测供电设备附近环境的危害、加装避雷装置，以及在较关键的变电站加装防水闸或防洪设备。中电在2025年出现影响超过2,000户的大型停电事故的宗数按年减半，并且在早前超强台风桦加沙和台风韦帕袭港并悬挂十号飓风信号时，仍大致维持正常的电力供应。

在2025年12月18日下午于九龙城区发生的停电事故，中电启动了电网互联线路调配备用电力，并进行遥距操作，于四分钟内为超过七成受影响客户恢复供电，实证报告建议「增加市区配电网互联线路」能有效减少事故对用户的影响范围和时间。中电亦按照新订立的服务承诺，在22分钟内安排维修团队到达现场作停电检查。

中电2025年大型停电事故宗数按年减半。资料图片

针对中电供电系统现况的五个行动目标

为督促中电全面有序落实报告的建议，进一步改善供电系统的稳定性和可靠度，中电按政府要求订立了相应的行动计划时间表。报告的五个行动目标及其建议内容主要包括：

（一）减少发生电力供应中断和电压骤降事故

加快推动设备维修保养数码化；

对高风险的地下线路进行测试；

与掘路工程承办商积极协作及跟进；及

改善发电厂的避雷系统。

（二）减低电力供应中断和电压骤降对客户的影响

增加市区配电网互联线路，以强化配电网络互作备用的能力；

与主要公共服务提供者共同制定联合危机应对演练计划；及

加强与物业管理公司进行事故应对演习。

（三）在电力事故后加快恢复供电

改善事故处理及恢复供电工作流程；及

增加使用临时电源供电的灵活性和改善应用流动发电机的标准作业程序。

（四）善用创新科技进行维修保养和监测设备的健康状况

扩展智能管理系统Grid-V的应用；

透过人工智能镜头监察建筑地盘，减低输配电缆遭第三方损坏的机会；及

透过智能电表基础建设的数据分析减少低压电力事故。

（五）全方位推动更积极的维修保养文化

研究对采购物料制订独立抽样测试的机制，加强质量管理；及

与承办商建立全面的沟通渠道，加强合约管理。

中电表示，全面采纳机电署提出的建议，并已制定具体行动计划，落实及执行各项建议措施，进一步加强供电系统管理及提升供电可靠度。中电已在检视工作进行期间，主动提早于2024年下半年开展部分措施，减少电力事故发生，并加快事故处理，为受影响客户提供适切支援。

中电 : 去年供电可靠度达99.999%

经独立顾问检视，中电在资产的维修保养策略、物料采购和验收制度、监督和质量保证、供电系统的安全设计等方面，整体上与国际标准及同业基准一致。中电去年的供电可靠度达99.999%，但鉴于过去数年约8成的中高压电网事故由外在或环境因素引致，故中电致力加强电网韧性，采取应对措施提升电力系统抵御极端天气的能力。这包括应用「智能管理系统 （Grid-V）」，全天候实时监察变电站和架空电缆的状态；试验超视距飞行加强巡查户外供电设备；在较关键的变电站加装防水设备；并于输电架空线路加装 避雷器，提高电力系统抵御雷击的能力。

中电亦已增加紧急维修人手和增添高容量流动发电机，并加强与政府部门、客户物业管理团队等不同持份者进行演练，提升相关人员在突发事件中的沟通、应变和协调能力。中电亦为客户提供电力质量咨询服务，定期举办研讨会和工作坊，协助客户应对和缓解电压骤降的影响。

谭镇国：中电须设更严谨机制 防第三方干扰电缆

立法会议员谭镇国认为，中电应进一步采取措施，降低这些外在因素风险，进一步提升供电系统的稳定性。谭镇国与前议员刘国勋一同发稿回应，指虽然报告显示中电在各方面表现，整体上与国际标准及同业基准一致， 2024年的供电可靠度亦达99.999%，惟一宗高压电网事故已对市民造成庞大的影响及损失，中电有必要采取更多措施，例如设更严谨的机制，防止第三方工程等因素干扰电缆。

他们指出，未来北部都会区将有不同产业，规模发展大，应做好基建提升，建议中电积极考虑在地下铺设电缆的可能性，以降低受外力影响的风险。同时，应设立保障机制，预防及跟进中电的地底电缆，免受到其他机构地下工程施工的影响。他们又建议，中电可考虑安装一些储电设备，以增加使用临时电源的灵活性，一旦出现停电，可以保证照明、大厦水泵运作、部份电话网络电力等可有限度运作。