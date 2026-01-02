「牛肉干」罚款加至$400 李耀培称车位不足致违泊 吁警方抄牌时情理兼备

元旦日起违例泊车及19项与道路安全和交通挤塞相关违例事项的定额罚款正式上调，其中俗称「牛肉干」的违例泊车定额罚款额，由320元增加至400元。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培今早（2日）在一个电台节目上，强调希望政府明白，主要违例泊车的原因是车位不足，希望执法部门执法时要情理兼备。

私家车违泊多属短暂需要

他指相关罚款已多年无调整，加价是无可厚非，针对于通道位、影响消防车进出位置的违例泊车，不应容忍，但私家车违例泊车很多时或是短暂需要，停泊约10多分钟，若不是阻碍交通、不是双黄线、没有影响人等情况，希望执法人员可等候一些时间，看司机是否真为做些事而需要停下来，而商用车一般更是没有车位，晚上才会选择不影响人的位置停车。

他一再重申当局应该加价，但希望能平衡一下，他亦明白执法人员有困难，或未能长时间查看违泊的原因，举例并排停车的车辆很多时都不会停很久，司机都明白有阻碍会很快离开，希望当局可人情、道理兼顾。

